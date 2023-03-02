https://crimea.ria.ru/20230302/razdelyayuschiy-proekt-kak-ukraina-boretsya-s-pravoslaviem-1127311637.html
Разделяющий проект: как Украина борется с православием
Разделяющий проект: как Украина борется с православием - РИА Новости Крым, 02.03.2023
Разделяющий проект: как Украина борется с православием
Гонения на Украинскую православную церковь – еще один разделяющий проект, призванный отрезать историческую, культурную и духовную связь украинского и... РИА Новости Крым, 02.03.2023
2023-03-02T19:10
2023-03-02T19:10
2023-03-02T19:10
украина
церковный раскол на украине
рпц (русская православная церковь)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 мар – РИА Новости Крым. Гонения на Украинскую православную церковь – еще один разделяющий проект, призванный отрезать историческую, культурную и духовную связь украинского и российского народов. Такое мнение в пресс-центре РИА Новости Крым озвучили религиоведы и священник.Чуть менее года назад в Верховную раду Украины был внесен законопроект о запрете и изъятии имущества Русской православной церкви на Украине. В течение прошедших месяцев власти страны усиливали репрессии в отношении канонической Украинской православной церкви."У населения Украины высокий уровень религиозности – первая традиционная черта. Вторая черта – религиозному населению Украины присуща некая толерантность, поскольку давно сложилось сосуществование разных религий. Поэтому то, что сейчас происходит на Украине, в корне отличается от общей религиозной картины, которая отличала эту страну ранее. Но мы должны понимать, что эти вещи инициированы военно-политическими кругами с определенными целями", – констатирует заведующая кафедрой религиоведения Крымского федерального университета, академик Крымской академии наук Ольга Грива.Несмотря на то, что УПЦ официально объявила о своей полной самостоятельности и независимости от Московского патриархата, гонения на нее усиливаются: в стране преследуют священников УПЦ, отбирают здания храмов и разрушают их. По мнению Гривы, так киевский режим методично пытается уничтожать любые русско-украинские связи."Действуют по алгоритму, используя тяжелую артиллерию в лице законодательных органов, президента и так далее. Благоприятный исход возможен. Во многом это будет зависеть от того, как будет развиваться специальная военная операция", – убеждена академик.Расколотая цивилизацияКандидат культурологии, доцент кафедры религиоведения КФУ, член Союза православных ученых Юлия Норманская отмечает, что географически и исторически Украина относится к территориям так называемых расколотых цивилизаций, где сливается влияние Запада и Востока. Сейчас смысловая доминанта сместилась в западную сторону, русская культура с украинского пространства вытесняется целенаправленно.По мнению экспертов, это "разрывание на части" уже сейчас вызывает у самих украинцев моральную усталость и растерянность. Такие условия способствуют появлению всякого рода "новых религиозных движений" и всевозможных сект."На всем постсоветском пространстве новые религиозные движения появились и стали бурно развиваться, когда разрушалась идеологическая система. В такие смутные времена усиливаются всевозможные нетрадиционные религиозные движения. А на Украине сейчас смутное время", – подчеркивает Ольга Грива.Мнение священникаПо словам руководителя пресс-службы Крымской митрополии протоиерей Владимира Кашлюка, способов отделения украинского народа от своих духовных корней и от русской культуры много. Еще один – внедрение в ПЦУ (так называемая "православная церковь Украины", провозглашена 15 декабря 2018) новоюлианского календаря, вместо юлианского.При этом священник поясняет: истинно православные люди продолжают пребывать в лоне канонической Украинской православной церкви, которая до сих пор остается на Украине первой по числу духовенства, приходов и монастырей.Читайте также на РИА Новости Крым:Четыре месяца в зоне СВО: как священник Крым на передовую "променял""Сатанизм как он есть": Захарова об указе Зеленского о священниках УПЦСвященник УПЦ госпитализирован в Виннице с ножевым ранением в шею
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Юлия Норманская о роли католической и униатской церквей в гонениях на каноническое православие на Украине
Юлия Норманская о роли католической и униатской церквей в гонениях на каноническое православие на Украине
2023-03-02T19:10
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украина, церковный раскол на украине, рпц (русская православная церковь), в мире, религия, христианство, мнения, россия, крым, новости, видео
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 мар – РИА Новости Крым. Гонения на Украинскую православную церковь – еще один разделяющий проект, призванный отрезать историческую, культурную и духовную связь украинского и российского народов. Такое мнение в пресс-центре РИА Новости Крым озвучили религиоведы и священник.
Чуть менее года назад в Верховную раду Украины был внесен законопроект о запрете и изъятии имущества Русской православной церкви на Украине. В течение прошедших месяцев власти страны усиливали репрессии в отношении канонической Украинской православной церкви.
"У населения Украины высокий уровень религиозности – первая традиционная черта. Вторая черта – религиозному населению Украины присуща некая толерантность, поскольку давно сложилось сосуществование разных религий. Поэтому то, что сейчас происходит на Украине, в корне отличается от общей религиозной картины, которая отличала эту страну ранее. Но мы должны понимать, что эти вещи инициированы военно-политическими кругами с определенными целями", – констатирует заведующая кафедрой религиоведения Крымского федерального университета, академик Крымской академии наук Ольга Грива.
Несмотря на то, что УПЦ официально объявила о своей полной самостоятельности и независимости от Московского патриархата, гонения на нее усиливаются: в стране преследуют священников УПЦ, отбирают здания храмов и разрушают их. По мнению Гривы, так киевский режим методично пытается уничтожать любые русско-украинские связи.
"Действуют по алгоритму, используя тяжелую артиллерию в лице законодательных органов, президента и так далее. Благоприятный исход возможен. Во многом это будет зависеть от того, как будет развиваться специальная военная операция", – убеждена академик.
Расколотая цивилизация
Кандидат культурологии, доцент кафедры религиоведения КФУ, член Союза православных ученых Юлия Норманская отмечает, что географически и исторически Украина относится к территориям так называемых расколотых цивилизаций, где сливается влияние Запада и Востока. Сейчас смысловая доминанта сместилась в западную сторону, русская культура с украинского пространства вытесняется целенаправленно.
"Если мы обратимся к истории: Берестейская уния, 1596 год. Сейчас мы наблюдаем трагикомедийное повторение той самой истории. Украина – та территория, на которую католические силы постоянно смотрели с интересом и пытались ею завладеть. Таким образом была создана униатская церковь, которая всегда имела странный статус в религиозном ландшафте Украины. Окоталичивание, западное влияние, насаждение западных ценностей и западного способа жизни – это то, что мы видим сейчас на территории Украины", – говорит специалист.
По мнению экспертов, это "разрывание на части" уже сейчас вызывает у самих украинцев моральную усталость и растерянность. Такие условия способствуют появлению всякого рода "новых религиозных движений" и всевозможных сект.
"На всем постсоветском пространстве новые религиозные движения появились и стали бурно развиваться, когда разрушалась идеологическая система. В такие смутные времена усиливаются всевозможные нетрадиционные религиозные движения. А на Украине сейчас смутное время", – подчеркивает Ольга Грива.
Мнение священника
По словам руководителя пресс-службы Крымской митрополии протоиерей Владимира Кашлюка, способов отделения украинского народа от своих духовных корней и от русской культуры много. Еще один – внедрение в ПЦУ (так называемая "православная церковь Украины", провозглашена 15 декабря 2018) новоюлианского календаря, вместо юлианского.
"За этим проектом не стоит какое-то переживание за повышение духовности и культуры украинского народа. Это проект разделяющий. Это переформатирование ничего хорошее не пронесет, это для того, чтобы окончательно разделить украинский и русский народ. Но церковь устоит. Мы должны сохранять это святое единство", – убежден священнослужитель
При этом священник поясняет: истинно православные люди продолжают пребывать в лоне канонической Украинской православной церкви, которая до сих пор остается на Украине первой по числу духовенства, приходов и монастырей.
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