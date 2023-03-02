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Разделяющий проект: как Украина борется с православием

Разделяющий проект: как Украина борется с православием - РИА Новости Крым, 02.03.2023

Разделяющий проект: как Украина борется с православием

Гонения на Украинскую православную церковь – еще один разделяющий проект, призванный отрезать историческую, культурную и духовную связь украинского и... РИА Новости Крым, 02.03.2023

2023-03-02T19:10

2023-03-02T19:10

2023-03-02T19:10

украина

церковный раскол на украине

рпц (русская православная церковь)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 мар – РИА Новости Крым. Гонения на Украинскую православную церковь – еще один разделяющий проект, призванный отрезать историческую, культурную и духовную связь украинского и российского народов. Такое мнение в пресс-центре РИА Новости Крым озвучили религиоведы и священник.Чуть менее года назад в Верховную раду Украины был внесен законопроект о запрете и изъятии имущества Русской православной церкви на Украине. В течение прошедших месяцев власти страны усиливали репрессии в отношении канонической Украинской православной церкви."У населения Украины высокий уровень религиозности – первая традиционная черта. Вторая черта – религиозному населению Украины присуща некая толерантность, поскольку давно сложилось сосуществование разных религий. Поэтому то, что сейчас происходит на Украине, в корне отличается от общей религиозной картины, которая отличала эту страну ранее. Но мы должны понимать, что эти вещи инициированы военно-политическими кругами с определенными целями", – констатирует заведующая кафедрой религиоведения Крымского федерального университета, академик Крымской академии наук Ольга Грива.Несмотря на то, что УПЦ официально объявила о своей полной самостоятельности и независимости от Московского патриархата, гонения на нее усиливаются: в стране преследуют священников УПЦ, отбирают здания храмов и разрушают их. По мнению Гривы, так киевский режим методично пытается уничтожать любые русско-украинские связи."Действуют по алгоритму, используя тяжелую артиллерию в лице законодательных органов, президента и так далее. Благоприятный исход возможен. Во многом это будет зависеть от того, как будет развиваться специальная военная операция", – убеждена академик.Расколотая цивилизацияКандидат культурологии, доцент кафедры религиоведения КФУ, член Союза православных ученых Юлия Норманская отмечает, что географически и исторически Украина относится к территориям так называемых расколотых цивилизаций, где сливается влияние Запада и Востока. Сейчас смысловая доминанта сместилась в западную сторону, русская культура с украинского пространства вытесняется целенаправленно.По мнению экспертов, это "разрывание на части" уже сейчас вызывает у самих украинцев моральную усталость и растерянность. Такие условия способствуют появлению всякого рода "новых религиозных движений" и всевозможных сект."На всем постсоветском пространстве новые религиозные движения появились и стали бурно развиваться, когда разрушалась идеологическая система. В такие смутные времена усиливаются всевозможные нетрадиционные религиозные движения. А на Украине сейчас смутное время", – подчеркивает Ольга Грива.Мнение священникаПо словам руководителя пресс-службы Крымской митрополии протоиерей Владимира Кашлюка, способов отделения украинского народа от своих духовных корней и от русской культуры много. Еще один – внедрение в ПЦУ (так называемая "православная церковь Украины", провозглашена 15 декабря 2018) новоюлианского календаря, вместо юлианского.При этом священник поясняет: истинно православные люди продолжают пребывать в лоне канонической Украинской православной церкви, которая до сих пор остается на Украине первой по числу духовенства, приходов и монастырей.Читайте также на РИА Новости Крым:Четыре месяца в зоне СВО: как священник Крым на передовую "променял""Сатанизм как он есть": Захарова об указе Зеленского о священниках УПЦСвященник УПЦ госпитализирован в Виннице с ножевым ранением в шею

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Юлия Норманская о роли католической и униатской церквей в гонениях на каноническое православие на Украине Юлия Норманская о роли католической и униатской церквей в гонениях на каноническое православие на Украине 2023-03-02T19:10 true PT2M30S

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

украина, церковный раскол на украине, рпц (русская православная церковь), в мире, религия, христианство, мнения, россия, крым, новости, видео