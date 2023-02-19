https://crimea.ria.ru/20230219/chetyre-mesyatsa-v-zone-svo-kak-svyaschennik-krym-na-peredovuyu-promenyal-1126991589.html

Четыре месяца в зоне СВО: как священник Крым на передовую "променял"

Четыре месяца в зоне СВО: как священник Крым на передовую "променял" - РИА Новости Крым, 19.02.2023

Четыре месяца в зоне СВО: как священник Крым на передовую "променял"

РИА Новости Крым, 19.02.2023

2023-02-19T18:46

2023-02-19T18:46

2023-02-19T18:46

эксклюзивы риа новости крым

авторы

сво

религия

крым

общество

дмитрий кротков

благотворительность

донецкая народная республика (днр)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/02/0f/1126997283_0:625:1620:1536_1920x0_80_0_0_c76bdf328c4cd6b55440b75727553009.jpg

Во дворе симферопольского храма Державной иконы Божией Матери, несмотря на вечернее время, заметное оживление. Идет погрузка гуманитарной помощи. Настоятель храма Дмитрий Кротков готовится в дорогу, он едет с очередной гуманитарной миссией в зону СВО. В повидавшую виды "Газель" со следами обстрелов грузят теплые вещи для жителей нескольких сел под Мелитополем, тушенку, рыбные консервы, детское питание. В ночь – в дорогу.Втайне от митрополитаСлужению церкви Дмитрий Кротков отдал уже половину своей жизни – 23 из 44 полных лет. Нес послушание иподиакона, звонаря, пономаря, чтеца, уставщика при Свято-Троицком кафедральном соборе (сейчас монастырь) в Симферополе. А теперь руководит военным отделом Симферопольской и Крымской епархии, является настоятелем двух храмов - Державной иконы Божией Матери и во имя иконы Божией Матери "Неопалимая купина" в Симферополе. Он также руководит епархиальным отделом по взаимодействию с вооруженными силами, правоохранительными органами, уголовно-исправительными учреждениями, МЧС и другими силовыми структурами Крыма.Именно Дмитрий Кротков стал инициатором создания Специального гуманитарного центра Крымской митрополии. Идею поддержал и благословил Митрополит Симферопольский и Крымский, глава Крымской митрополии владыка Лазарь."С начала спецоперации мы уже отвезли больше 400 тонн. Недавно подсчитал по дням, оказалось, что я провел в СВО четыре месяца. Уже почти 70 поездок у нас было", - уточняет протоиерей.Он признается, что бывает очень тяжело. Но силы ему дает вера. Отец Дмитрий часто повторяет слова апостола Павла: "сила моя в немощи совершается, и не я действую, а живущий во мне Христос". Кстати, на эмблеме гуманитарного центра Крымской митрополии также изречение апостола Павла: "Доколе есть время – будем делать добро всем". Эти слова отец Дмитрий называет своим жизненным кредо."Смерти не боюсь, потому что я ее неоднократно видел. Я боюсь не успеть сделать что-то важное. А вообще я спокоен. Однажды мы заезжали в Никольский монастырь, это под Угледаром, ехали по навигатору. Когда приехали, показал игуменье карту, чтобы подсказала, как лучше выехать, так она, когда узнала, по какой дороге повел нас навигатор, в сердцах вскрикнула: это дебилизм! И добавила: если вы проехали по этой дороге смерти, живым останетесь", - улыбается священник.У Дмитрия Кроткова четыре сына. Старшие ездят в Донбасс вместе с отцом. Серафиму двадцать, он недавно вернулся из армии, артиллерист. Зачастую именно он за рулем верной, повидавшей виды гуманитарной "газельки". Второму, Луке, исполнилось 13. И у него в поездках важная миссия: при раздаче гуманитарки, когда в одной точке собирается много людей, Лука наблюдает за небом. Если где увидит украинский коптер, то по рации сообщает об опасности.Машины, буржуйки, носкиЧеткого плана поездок в зону СВО у отца Дмитрия нет. Бывает, что и каждую неделю отправляется. Помощь для гражданских и военных собирают силами различных приходов, священнослужителей, монастырей и благочиний. Так, Екатеринбургская митрополия собрала 4 миллиона рублей на приборы ночного видения, беспилотники. В Севастополе есть швейная мастерская, где нашим военным сшили уже больше 500 комплектов формы с отражающим экраном. В городе Старый Крым священник с прихожанами купили беспилотник. Даже из Сибири передают гуманитарную помощь в зону СВО.Но даже самая скромная помощь – пара носков или пачка печенья – это важный вклад в большое общее дело, убежден Кротков. В своих поездках он заметил, что далеко не всегда участие в благотворительности принимают обеспеченные люди. Чаще помогают те, кому приходится в себя в чем-то ограничивать, чтобы поддержать военных."Армию уже просто завалили носками. Но я военным объясняю, что это не просто носки. Это прихожанка какого-то храма, которая просто не знает, как помочь, покупает эти носки со своей очень маленькой зарплаты или пенсии. Или печет пироги и булки. Это ее посильный вклад в победу", - говорит он.Волонтеры Крыма рассказали, какая помощь нужна бойцам СВО >>По словам батюшки, бояться, что армия вдруг окажется перенасыщенной гуманитаркой, не стоит: наши ребята все отдают гражданским.И все же, говорит он, люди охотнее ненавидят, чем любят. Это другие по силе эмоции. Можно не скрывать свой гнев, свою личную жестокость. Пусть не полюбить, но простить ближнего – гораздо сложнее.Священник вспоминает, что, когда наши войска еще стояли за Чернобаевкой, крымский гумконвой привез в Свято-Троицкий монастырь под Колончаком четыре машины продуктовых пайков. Выгрузились. Пришли местные, человек тридцать. Подготовленные. С вожаком. С криками "Слава Украине" они окружили машины, шли на провокации, хотели крови. Выбраться из передряги живыми крымчанам помогла помощь святителя Николая, защитника путешествующих, верит настоятель.А еще был случай, когда от смерти отделяла всего минута. Завидев машину с гуманитаркой, ВСУ начали бить по селу Владимировка, которое находится настолько близко к украинским позициям, что даже сотрудники МЧС туда боятся заезжать. Когда начался обстрел, спрятались в подвале. Три прилета были совсем близко. Потом короткое затишье, не больше минуты. За эти секунды крымская команда успела добежать до машин и уехать. Лишь потом узнали, что били целенаправленно по одному и тому же месту, думая, что там православной священник, 14 раз."Такое ощущение, что ВСУ просто плюют на карту, и куда попало – туда и шарахают. В храмы православные, в дома мирных жителей. Не по военным объектам бьют, а чтобы не расслаблялись", - говорит священник.Разрушая устои"Русня? Да пусть как хотят, так и называют. Тут вопрос в другом, в идеологии. Там теперь УПА* и Бандера стали национальными героями. Общались с учителями из сел под Угледаром, они просят привезти им книги. Любые. Но на русском языке. У них в школе за 8 лет таких не осталось. То, что сейчас происходит, это даже не вопрос силы или вооружения, это вопрос идеологический. Людям перепрошили мозги", - убежден священнослужитель.По его словам, укронацисты, преследуют цель уничтожить православную церковь. Понимают, что это – позвоночник общества, который нужно перебить, чтобы раздробить и рассорить народ."Давным-давно слышал выражение, в правоте которого убедился сейчас: Америка с Россией готова воевать до последнего украинца. Но США воюют не за территорию, не за геополитическое превосходство. Они хотят уничтожить наши ценности, навязав свои, что нацелены на разложение семьи, обезличивание, извращения. Мы должны отстоять веру православную и Киевскую Русь. Да, на Украине за это время многое изменилось. Но все же есть люди, которые готовы умереть за правду", - убежден настоятель храма.Бог на Донбассе ближеВместе с продуктовыми наборами и необходимыми предметами солдатского быта священник везет на фронт воинские молитвословы, иконки и нательные кресты. За одну поездку гуманитарная миссия раздает по 500-600 охранных поясов - с зашитыми в них молитвой "Помощь в вышних". Чаще всего воины навязывают ленточки с молитвами на кисть руки или кладут в документы.Из Крыма с любовью: волонтеры помогают больнице в прифронтовой Васильевке >>"Конечно, и на фронте я встречал безбожников. Но их единицы. Мы ездим по блокпостам, совершаем молебны, я беру с собой иконы с мощами Федора Ушакова, Державную икону Божьей Матери. И я вижу отклик: воины молятся, просят благословения, причащаются, крестятся", - рассказывает Кротков.Он вспоминает историю, которая когда-то случилась в Чернобаевке Николаевской области. Гумконвой подъехал к огневым позициям, опоздав к уговоренному времени на полчаса. Их опередили американские гаубицы "три топора", оставив пепелище от командного пункта, который размещался в заброшенном селе. Только две стены в доме уцелели: на одной висело знамя Спаса Нерукотворного, а другой - изображение Божьей Матери Державной. Святые знамена перенесли в другой дом. Снова прилет. И опять в доме уцелели только те стены, на которых были развешаны православные святыни. Чудо Господне, которому есть место в самые темные времена.*Запрещенная в России организация

https://crimea.ria.ru/20221025/krymskie-fei-kak-zhenschiny-volontery-pomogayut-boytsam-na-peredovoy-1125078392.html

https://crimea.ria.ru/20221014/angely-prifrontovykh-sel-nevidimyy-podvig-osobogo-konvoya-kryma-v-zone-svo-1124873959.html

https://crimea.ria.ru/20230209/knizhnaya-voyna-sharikovykh-kak-pereproshivayut-russkoyazychnykh-ukraintsev-1126866480.html

крым

донецкая народная республика (днр)

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2023

Ирина Мезенцева https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/02/0f/1127000693_0:3:354:357_100x100_80_0_0_3ed5148baf02d41020095f9d4ad7764c.jpg

Ирина Мезенцева https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/02/0f/1127000693_0:3:354:357_100x100_80_0_0_3ed5148baf02d41020095f9d4ad7764c.jpg

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Ирина Мезенцева https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/02/0f/1127000693_0:3:354:357_100x100_80_0_0_3ed5148baf02d41020095f9d4ad7764c.jpg

авторы, сво, религия, крым, общество, дмитрий кротков, благотворительность, донецкая народная республика (днр)