https://crimea.ria.ru/20221001/volontery-kryma-rasskazali-kakaya-pomosch-nuzhna-boytsam-svo-1124674375.html

Волонтеры Крыма рассказали, какая помощь нужна бойцам СВО

Волонтеры Крыма рассказали, какая помощь нужна бойцам СВО - РИА Новости Крым, 01.10.2022

Волонтеры Крыма рассказали, какая помощь нужна бойцам СВО

Военные, призванные в ходе частичной мобилизации, сейчас обеспечены всем необходимым, основная помощь нужна бойцам добровольческих батальонов в зоне проведения... РИА Новости Крым, 01.10.2022

2022-10-01T03:49

2022-10-01T03:49

2022-10-01T03:49

общество

частичная мобилизация

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/09/1d/1124661557_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_6b0a883eb72bd309142f04f3df85efd8.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 1 окт - РИА Новости Крым. Военные, призванные в ходе частичной мобилизации, сейчас обеспечены всем необходимым, основная помощь нужна бойцам добровольческих батальонов в зоне проведения специальной военной операции, рассказали волонтеры полуострова."У нас в чате (в мессенджере Telegram: "Гуманитарная помощь Херсонская область" — ред.) висят списки. Также есть группа ВКонтакте. Списки эти составляются непосредственно от командиров подразделения. Они присылают нам запрос, и мы выставляем его в чат", — рассказала руководитель общественного движения "Крымские феи" Татьяна Савицкая.Так, на данный момент бойцам добровольческих батальонов в зоне проведения специальной военной операции нужны свитера, газовые горелки и баллончики, дизельные печки, изолента, инструменты (плоскогубцы, разводные ключи, молотки, топоры), салфетки, туалетная бумага, тушенка, лапша быстрого приготовления и овощи. Списки обновляются исходя из потребностей. Но, по словам волонтеров, бойцы на передовой всегда рады любым посылкам.В свою очередь руководитель волонтерского движения "Добро Мира — Волонтеры Крыма" Валерия Петрусевич добавила, что нынешняя ситуация объединила множество людей, которые готовы помогать всей страной.Волонтеры отметили, что сейчас мобилизованные пока ни в чем не нуждаются, а основная помощь необходима добровольцам, которые самостоятельно приняли решение стать на защиту государства."На данном этапе мобилизованные, спасибо нашей власти крымской, ни в чем не нуждаются. Но у нас есть добровольческий батальон "Таврида", формируется новый батальон "Крым". Это наши добровольцы, это не мобилизованные. И мы получаем от них списки, например, что именно на предстоящую неделю необходимо. Буквально четыре дня назад мы практически одели батальон "Шторм". Нужно все. От гвоздей и бельевых веревок до амуниции", — заключила Савицкая.

https://crimea.ria.ru/20220930/pervye-mobilizovannye-rossiyane-pribyli-v-zonu-svo--video-1124672940.html

https://crimea.ria.ru/20220928/mobilizatsiya-v-rossii-chto-polozheno-prizvannym-i-ikh-semyam-1124631289.html

https://crimea.ria.ru/20220926/okolo-400-chelovek-v-krymu-osvobodili-ot-prizyva-po-chastichnoy-mobilizatsii-1124629635.html

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2022

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, частичная мобилизация