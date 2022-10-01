https://crimea.ria.ru/20221001/volontery-kryma-rasskazali-kakaya-pomosch-nuzhna-boytsam-svo-1124674375.html
Волонтеры Крыма рассказали, какая помощь нужна бойцам СВО
Волонтеры Крыма рассказали, какая помощь нужна бойцам СВО - РИА Новости Крым, 01.10.2022
Волонтеры Крыма рассказали, какая помощь нужна бойцам СВО
Военные, призванные в ходе частичной мобилизации, сейчас обеспечены всем необходимым, основная помощь нужна бойцам добровольческих батальонов в зоне проведения... РИА Новости Крым, 01.10.2022
2022-10-01T03:49
2022-10-01T03:49
2022-10-01T03:49
общество
частичная мобилизация
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/09/1d/1124661557_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_6b0a883eb72bd309142f04f3df85efd8.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 окт - РИА Новости Крым. Военные, призванные в ходе частичной мобилизации, сейчас обеспечены всем необходимым, основная помощь нужна бойцам добровольческих батальонов в зоне проведения специальной военной операции, рассказали волонтеры полуострова."У нас в чате (в мессенджере Telegram: "Гуманитарная помощь Херсонская область" — ред.) висят списки. Также есть группа ВКонтакте. Списки эти составляются непосредственно от командиров подразделения. Они присылают нам запрос, и мы выставляем его в чат", — рассказала руководитель общественного движения "Крымские феи" Татьяна Савицкая.Так, на данный момент бойцам добровольческих батальонов в зоне проведения специальной военной операции нужны свитера, газовые горелки и баллончики, дизельные печки, изолента, инструменты (плоскогубцы, разводные ключи, молотки, топоры), салфетки, туалетная бумага, тушенка, лапша быстрого приготовления и овощи. Списки обновляются исходя из потребностей. Но, по словам волонтеров, бойцы на передовой всегда рады любым посылкам.В свою очередь руководитель волонтерского движения "Добро Мира — Волонтеры Крыма" Валерия Петрусевич добавила, что нынешняя ситуация объединила множество людей, которые готовы помогать всей страной.Волонтеры отметили, что сейчас мобилизованные пока ни в чем не нуждаются, а основная помощь необходима добровольцам, которые самостоятельно приняли решение стать на защиту государства."На данном этапе мобилизованные, спасибо нашей власти крымской, ни в чем не нуждаются. Но у нас есть добровольческий батальон "Таврида", формируется новый батальон "Крым". Это наши добровольцы, это не мобилизованные. И мы получаем от них списки, например, что именно на предстоящую неделю необходимо. Буквально четыре дня назад мы практически одели батальон "Шторм". Нужно все. От гвоздей и бельевых веревок до амуниции", — заключила Савицкая.
https://crimea.ria.ru/20220930/pervye-mobilizovannye-rossiyane-pribyli-v-zonu-svo--video-1124672940.html
https://crimea.ria.ru/20220928/mobilizatsiya-v-rossii-chto-polozheno-prizvannym-i-ikh-semyam-1124631289.html
https://crimea.ria.ru/20220926/okolo-400-chelovek-v-krymu-osvobodili-ot-prizyva-po-chastichnoy-mobilizatsii-1124629635.html
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/09/1d/1124661557_90:0:1530:1080_1920x0_80_0_0_16f119bca9588065c35dd1613e778b25.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, частичная мобилизация
Волонтеры Крыма рассказали, какая помощь нужна бойцам СВО
Как передать помощь бойцам в зоне спецоперации: инструкция от волонтеров
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 окт - РИА Новости Крым. Военные, призванные в ходе частичной мобилизации, сейчас обеспечены всем необходимым, основная помощь нужна бойцам добровольческих батальонов в зоне проведения специальной военной операции, рассказали волонтеры полуострова.
"У нас в чате (в мессенджере Telegram: "Гуманитарная помощь Херсонская область" — ред.) висят списки. Также есть группа ВКонтакте. Списки эти составляются непосредственно от командиров подразделения. Они присылают нам запрос, и мы выставляем его в чат", — рассказала руководитель общественного движения "Крымские феи" Татьяна Савицкая.
Так, на данный момент бойцам добровольческих батальонов в зоне проведения специальной военной операции нужны свитера, газовые горелки и баллончики, дизельные печки, изолента, инструменты (плоскогубцы, разводные ключи, молотки, топоры), салфетки, туалетная бумага, тушенка, лапша быстрого приготовления и овощи. Списки обновляются исходя из потребностей. Но, по словам волонтеров, бойцы на передовой всегда рады любым посылкам.
"У меня, допустим, девочки выпекают булки, вот за ночь напекли 1 200 булок. Чтобы наши мальчишки сегодня вечером вкусно покушали. От каждого по способностям. Кто-то умеет шить — мы шьем носилки, кто умеет вязать — вяжем теплые носки, теплые балаклавы. Очень много работы", — отметила Савицкая.
В свою очередь руководитель волонтерского движения "Добро Мира — Волонтеры Крыма" Валерия Петрусевич добавила, что нынешняя ситуация объединила множество людей, которые готовы помогать всей страной.
"У нас есть порядка 60 швей, которые находятся в Москве, Санкт-Петербурге, Воронеже и Крыму. Они обмениваются лекалами, шьют балаклавы и термобелье. Мы понимаем, что обмундирование взлетело сейчас в цене и подобные инициативы всегда поддерживаются", — поделилась Петрусевич.
Волонтеры отметили, что сейчас мобилизованные пока ни в чем не нуждаются, а основная помощь необходима добровольцам, которые самостоятельно приняли решение стать на защиту государства.
"На данном этапе мобилизованные, спасибо нашей власти крымской, ни в чем не нуждаются. Но у нас есть добровольческий батальон "Таврида", формируется новый батальон "Крым". Это наши добровольцы, это не мобилизованные. И мы получаем от них списки, например, что именно на предстоящую неделю необходимо. Буквально четыре дня назад мы практически одели батальон "Шторм". Нужно все. От гвоздей и бельевых веревок до амуниции", — заключила Савицкая.