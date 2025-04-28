https://crimea.ria.ru/20250428/na-obezdnoy-alushty-nachali-nadvizhku-proleta-viaduka-vysotoy-v-11etazhey-1146037430.html

На объездной Алушты начали надвижку пролета виадука высотой в 11 этажей

На объездной Алушты начали надвижку пролета виадука высотой в 11 этажей - РИА Новости Крым, 28.04.2025

На объездной Алушты начали надвижку пролета виадука высотой в 11 этажей

На объездной Алушты начали надвижку пролетного строения виадука высотой с 11-этажный дом. Об этом РИА Новости Крым сообщили в пресс-службе компании "ВАД". РИА Новости Крым, 28.04.2025

2025-04-28T13:00

2025-04-28T13:00

2025-04-28T13:27

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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 апр – РИА Новости Крым. На объездной Алушты начали надвижку пролетного строения виадука высотой с 11-этажный дом. Об этом РИА Новости Крым сообщили в пресс-службе компании "ВАД".Новую магистраль прокладывают через село Изобильное, протяженность участка – 7,8 километров. Несмотря на небольшую длину новой дороги, проект сложен в реализации – часть трассы проложена в горной местности. В начале апреля дорожники начали собирать блоки пролетного строения виадука, общей протяженностью 150 метров и весом более 766 тонн.В целом надвижка пройдет в четыре этапа, все работы специалисты планируют завершить в июне.Как сообщалось, пролеты виадука установят на опоры диаметром 1 метр и поднимут на 35 метров – это примерно высота 11-этажного дома. Особое внимание при проведении операции уделено безопасности. Для предотвращения сдвига опоры под действием активного давления, приходящего от насыпи подхода, под фундаментной плитой предусмотрен монолитный упор сечением 1 на 1 метр, омоноличенный с плитой.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Дорогу Бахчисарай – Ялта частично перекроют до конца маяКак ремонтируют самый живописный серпантин в КрымуВиадук высотой с 11-этажный дом строят на трассе в обход Алушты

https://crimea.ria.ru/20250417/krym-perevypolnil-pokazateli-natsproekta-po-bezopasnosti-dorog---vlasti-1145751612.html

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2025

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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