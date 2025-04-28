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На объездной Алушты начали надвижку пролета виадука высотой в 11 этажей - РИА Новости Крым, 28.04.2025
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На объездной Алушты начали надвижку пролета виадука высотой в 11 этажей
На объездной Алушты начали надвижку пролета виадука высотой в 11 этажей - РИА Новости Крым, 28.04.2025
На объездной Алушты начали надвижку пролета виадука высотой в 11 этажей
На объездной Алушты начали надвижку пролетного строения виадука высотой с 11-этажный дом. Об этом РИА Новости Крым сообщили в пресс-службе компании "ВАД". РИА Новости Крым, 28.04.2025
2025-04-28T13:00
2025-04-28T13:27
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 апр – РИА Новости Крым. На объездной Алушты начали надвижку пролетного строения виадука высотой с 11-этажный дом. Об этом РИА Новости Крым сообщили в пресс-службе компании "ВАД".Новую магистраль прокладывают через село Изобильное, протяженность участка – 7,8 километров. Несмотря на небольшую длину новой дороги, проект сложен в реализации – часть трассы проложена в горной местности. В начале апреля дорожники начали собирать блоки пролетного строения виадука, общей протяженностью 150 метров и весом более 766 тонн.В целом надвижка пройдет в четыре этапа, все работы специалисты планируют завершить в июне.Как сообщалось, пролеты виадука установят на опоры диаметром 1 метр и поднимут на 35 метров – это примерно высота 11-этажного дома. Особое внимание при проведении операции уделено безопасности. Для предотвращения сдвига опоры под действием активного давления, приходящего от насыпи подхода, под фундаментной плитой предусмотрен монолитный упор сечением 1 на 1 метр, омоноличенный с плитой.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Дорогу Бахчисарай – Ялта частично перекроют до конца маяКак ремонтируют самый живописный серпантин в КрымуВиадук высотой с 11-этажный дом строят на трассе в обход Алушты
https://crimea.ria.ru/20250417/krym-perevypolnil-pokazateli-natsproekta-po-bezopasnosti-dorog---vlasti-1145751612.html
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РИА Новости Крым
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60
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На объездной Алушты начали надвижку пролета виадука высотой в 11 этажей

На объездной Алушты начали надвижку пролета огромного виадука высотой с 11-этажный дом

13:00 28.04.2025 (обновлено: 13:27 28.04.2025)
 
© Пресс-служба "ВАДа"Надвижка пролета виадука на строительстве дороги в обход Алушты
Надвижка пролета виадука на строительстве дороги в обход Алушты
© Пресс-служба "ВАДа"
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 апр – РИА Новости Крым. На объездной Алушты начали надвижку пролетного строения виадука высотой с 11-этажный дом. Об этом РИА Новости Крым сообщили в пресс-службе компании "ВАД".
Новую магистраль прокладывают через село Изобильное, протяженность участка – 7,8 километров. Несмотря на небольшую длину новой дороги, проект сложен в реализации – часть трассы проложена в горной местности. В начале апреля дорожники начали собирать блоки пролетного строения виадука, общей протяженностью 150 метров и весом более 766 тонн.
"Стартовала надвижка пролетного строения виадука на строительстве дороги в обход Алушты. С помощью специальных домкратов многотонную конструкцию поэтапно накатывают по рельсам. Инженерная операция проводится под постоянным мониторингом геодезистов", - сообщили в компании.
В целом надвижка пройдет в четыре этапа, все работы специалисты планируют завершить в июне.
© Пресс-служба "ВАДа"

Строители начали надвижку пролета виадука на строящейся дороге в обход Алушты

Надвижка пролета виадука на строительстве дороги в обход Алушты
1 из 4

Строители начали надвижку пролета виадука на строящейся дороге в обход Алушты

© Пресс-служба "ВАДа"
© Пресс-служба "ВАДа"

Специальными домкратами многотонную конструкцию поэтапно накатывают по рельсам

Надвижка пролета виадука на строительстве дороги в обход Алушты
2 из 4

Специальными домкратами многотонную конструкцию поэтапно накатывают по рельсам

© Пресс-служба "ВАДа"
© Пресс-служба "ВАДа"

Надвижка пройдет в четыре этапа

Надвижка пролета виадука на строительстве дороги в обход Алушты
3 из 4

Надвижка пройдет в четыре этапа

© Пресс-служба "ВАДа"
© Пресс-служба "ВАДа"

Работы должны завершить в июне

Надвижка пролета виадука на строительстве дороги в обход Алушты
4 из 4

Работы должны завершить в июне

© Пресс-служба "ВАДа"
1 из 4

Строители начали надвижку пролета виадука на строящейся дороге в обход Алушты

© Пресс-служба "ВАДа"
2 из 4

Специальными домкратами многотонную конструкцию поэтапно накатывают по рельсам

© Пресс-служба "ВАДа"
3 из 4

Надвижка пройдет в четыре этапа

© Пресс-служба "ВАДа"
4 из 4

Работы должны завершить в июне

© Пресс-служба "ВАДа"
Как сообщалось, пролеты виадука установят на опоры диаметром 1 метр и поднимут на 35 метров – это примерно высота 11-этажного дома. Особое внимание при проведении операции уделено безопасности. Для предотвращения сдвига опоры под действием активного давления, приходящего от насыпи подхода, под фундаментной плитой предусмотрен монолитный упор сечением 1 на 1 метр, омоноличенный с плитой.
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