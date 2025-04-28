На объездной Алушты начали надвижку пролета виадука высотой в 11 этажей
На объездной Алушты начали надвижку пролета огромного виадука высотой с 11-этажный дом
13:00 28.04.2025 (обновлено: 13:27 28.04.2025)
© Пресс-служба "ВАДа"Надвижка пролета виадука на строительстве дороги в обход Алушты
© Пресс-служба "ВАДа"
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 апр – РИА Новости Крым. На объездной Алушты начали надвижку пролетного строения виадука высотой с 11-этажный дом. Об этом РИА Новости Крым сообщили в пресс-службе компании "ВАД".
Новую магистраль прокладывают через село Изобильное, протяженность участка – 7,8 километров. Несмотря на небольшую длину новой дороги, проект сложен в реализации – часть трассы проложена в горной местности. В начале апреля дорожники начали собирать блоки пролетного строения виадука, общей протяженностью 150 метров и весом более 766 тонн.
"Стартовала надвижка пролетного строения виадука на строительстве дороги в обход Алушты. С помощью специальных домкратов многотонную конструкцию поэтапно накатывают по рельсам. Инженерная операция проводится под постоянным мониторингом геодезистов", - сообщили в компании.
В целом надвижка пройдет в четыре этапа, все работы специалисты планируют завершить в июне.
© Пресс-служба "ВАДа"
Строители начали надвижку пролета виадука на строящейся дороге в обход Алушты
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Строители начали надвижку пролета виадука на строящейся дороге в обход Алушты
© Пресс-служба "ВАДа"
© Пресс-служба "ВАДа"
Специальными домкратами многотонную конструкцию поэтапно накатывают по рельсам
2 из 4
Специальными домкратами многотонную конструкцию поэтапно накатывают по рельсам
© Пресс-служба "ВАДа"
© Пресс-служба "ВАДа"
Надвижка пройдет в четыре этапа
3 из 4
Надвижка пройдет в четыре этапа
© Пресс-служба "ВАДа"
© Пресс-служба "ВАДа"
Работы должны завершить в июне
4 из 4
Работы должны завершить в июне
© Пресс-служба "ВАДа"
1 из 4
Строители начали надвижку пролета виадука на строящейся дороге в обход Алушты
© Пресс-служба "ВАДа"
2 из 4
Специальными домкратами многотонную конструкцию поэтапно накатывают по рельсам
© Пресс-служба "ВАДа"
3 из 4
Надвижка пройдет в четыре этапа
© Пресс-служба "ВАДа"
4 из 4
Работы должны завершить в июне
© Пресс-служба "ВАДа"
Как сообщалось, пролеты виадука установят на опоры диаметром 1 метр и поднимут на 35 метров – это примерно высота 11-этажного дома. Особое внимание при проведении операции уделено безопасности. Для предотвращения сдвига опоры под действием активного давления, приходящего от насыпи подхода, под фундаментной плитой предусмотрен монолитный упор сечением 1 на 1 метр, омоноличенный с плитой.
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