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Каменка в Харьковской области перешла под контроль России - РИА Новости Крым, 28.04.2025
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Каменка в Харьковской области перешла под контроль России
Каменка в Харьковской области перешла под контроль России - РИА Новости Крым, 28.04.2025
Каменка в Харьковской области перешла под контроль России
Вооруженные силы России выбили ВСУ из села Каменка Харьковской области. Об этом сообщили в Минобороны. РИА Новости Крым, 28.04.2025
2025-04-28T12:51
2025-04-28T12:56
новости сво
харьковская область
вооруженные силы россии
всу (вооруженные силы украины)
потери всу
группировка войск "запад"
министерство обороны рф
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 апр – РИА Новости Крым. Вооруженные силы России выбили ВСУ из села Каменка Харьковской области. Об этом сообщили в Минобороны.За минувшую неделю российские военные освободили шесть населенных пунктов: Новомихайловка, Шевченко, Сухая Балка и Тарасовка и Богдановка в ДНР.Кроме того, в субботу армия России завершила операцию по освобождению Курской области, освободив село Горналь. Российский лидер Владимир Путин заявил, что полное освобождение Курской приграничья от боевиков ВСУ, включая самые подготовленные и оснащенные подразделения, приближает победу над неонацистским киевским режимом.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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новости сво, харьковская область, вооруженные силы россии, всу (вооруженные силы украины), потери всу , группировка войск "запад", министерство обороны рф
Каменка в Харьковской области перешла под контроль России

ВС России освободили Каменку в Харьковской области

12:51 28.04.2025 (обновлено: 12:56 28.04.2025)
 
© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанкБоевая работа минометного расчета группировки войск "Север" в Курской области
Боевая работа минометного расчета группировки войск Север в Курской области - РИА Новости, 1920, 28.04.2025
© РИА Новости . Евгений Биятов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 апр – РИА Новости Крым. Вооруженные силы России выбили ВСУ из села Каменка Харьковской области. Об этом сообщили в Минобороны.
"В результате активных действий подразделения группировки войск "Запад" освободили населенный пункт Каменка Харьковской области", - сказано в сообщении.
За минувшую неделю российские военные освободили шесть населенных пунктов: Новомихайловка, Шевченко, Сухая Балка и Тарасовка и Богдановка в ДНР.
Кроме того, в субботу армия России завершила операцию по освобождению Курской области, освободив село Горналь. Российский лидер Владимир Путин заявил, что полное освобождение Курской приграничья от боевиков ВСУ, включая самые подготовленные и оснащенные подразделения, приближает победу над неонацистским киевским режимом.
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Новости СВОХарьковская областьВооруженные силы РоссииВСУ (Вооруженные силы Украины)Потери ВСУГруппировка войск "Запад"Министерство обороны РФ
 
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