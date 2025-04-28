https://crimea.ria.ru/20250428/kamenka-v-kharkovskoy-oblasti-pereshla-pod-kontrol-rossii-1146037271.html

Каменка в Харьковской области перешла под контроль России

Каменка в Харьковской области перешла под контроль России - РИА Новости Крым, 28.04.2025

Каменка в Харьковской области перешла под контроль России

Вооруженные силы России выбили ВСУ из села Каменка Харьковской области. Об этом сообщили в Минобороны. РИА Новости Крым, 28.04.2025

2025-04-28T12:51

2025-04-28T12:51

2025-04-28T12:56

новости сво

харьковская область

вооруженные силы россии

всу (вооруженные силы украины)

потери всу

группировка войск "запад"

министерство обороны рф

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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 апр – РИА Новости Крым. Вооруженные силы России выбили ВСУ из села Каменка Харьковской области. Об этом сообщили в Минобороны.За минувшую неделю российские военные освободили шесть населенных пунктов: Новомихайловка, Шевченко, Сухая Балка и Тарасовка и Богдановка в ДНР.Кроме того, в субботу армия России завершила операцию по освобождению Курской области, освободив село Горналь. Российский лидер Владимир Путин заявил, что полное освобождение Курской приграничья от боевиков ВСУ, включая самые подготовленные и оснащенные подразделения, приближает победу над неонацистским киевским режимом.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

харьковская область

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости сво, харьковская область, вооруженные силы россии, всу (вооруженные силы украины), потери всу , группировка войск "запад", министерство обороны рф