https://crimea.ria.ru/20250428/novosti-svo-armiya-rossii-udarila-po-154-rayonam-skopleniya-vraga-1146038484.html

Новости СВО: армия России ударила по 154 районам скопления врага

Новости СВО: армия России ударила по 154 районам скопления врага - РИА Новости Крым, 28.04.2025

Новости СВО: армия России ударила по 154 районам скопления врага

Армия России в Харьковской области освободила село Каменка и разбила склады боеприпасов и скопления ВСУ в 154 районах. Киев потерял 1310 боевиков. Такие данные... РИА Новости Крым, 28.04.2025

2025-04-28T13:58

2025-04-28T13:58

2025-04-28T13:58

новости сво

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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 апр – РИА Новости Крым. Армия России в Харьковской области освободила село Каменка и разбила склады боеприпасов и скопления ВСУ в 154 районах. Киев потерял 1310 боевиков. Такие данные опубликовало Минобороны РФ в понедельник.Группировка войск "Север" ударила по скоплениям живой силы и техники ВСУ в районах населенных пунктов Запселье, Могрица, Юнаковка, Угроеды, Великий Прикол и Миропольское Сумской области. Потери ВСУ составили до 220 военнослужащих. Уничтожены два склада боеприпасов.Группировка "Запад" освободила Каменку Харьковской области. Также российские военные разбили формирования ВСУ в районах населенных пунктов Двуречная, Московка, Сеньково, Купянск Харьковской области, Новое, Ямполь и Кировск Донецкой Народной Республики. Противник потерял свыше 240 боевиков.Подразделения группировки "Юг" заняли более выгодные рубежи и позиции в Донецкой Народной Республике. На этом направлении Украина потеряла до 230 военнослужащих, полевую технику, два склада боеприпасов.Группировка войск "Центр" улучшила тактическое положение в Донецкой Народной Республике. В зоне их ответственности противник потерял свыше 375 военнослужащих, радиолокационную станцию RADA производства Израиля.Бойцы "Востока" продолжили движение в глубину обороны противника в Запорожской области и ДНР. На этом направлении киевский режим потерял до 170 военнослужащих.Подразделения "Днепра" ударили по ВСУ в районах населенных пунктов Каменское Запорожской области, Белозерка, Токаревка, Никольское и Днепровское Херсонской области. Киев потеряли до 75 военнослужащих, станцию РЭБ.Вооруженные сил России нанесли удары по складам боеприпасов подразделений ВСУ, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований в 154 районах. Средствами ПВО уничтожены три авиабомбы JDAM и 234 БПЛА самолетного типа.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости сво, министерство обороны рф, вооруженные силы россии, всу (вооруженные силы украины), потери всу , группировка войск "днепр", группировка войск "курск", группировка войск "южная", группировка войск "север", группировка войск "восток", группировка войск "запад", группировка войск "центр"