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В Севастополе стартовал просветительский марафон "Знание. Первые" - РИА Новости Крым, 28.04.2025
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В Севастополе стартовал просветительский марафон "Знание. Первые"
В Севастополе стартовал просветительский марафон "Знание. Первые" - РИА Новости Крым, 28.04.2025
В Севастополе стартовал просветительский марафон "Знание. Первые"
В Севастополе проходит федеральный просветительский марафон "Знание. Первые", передает корреспондент РИА Новости Крым. РИА Новости Крым, 28.04.2025
2025-04-28T14:30
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 апр – РИА Новости Крым. В Севастополе проходит федеральный просветительский марафон "Знание. Первые", передает корреспондент РИА Новости Крым.Марафон объединяет участников со всей России. Главная площадка традиционно располагается в Музее Победы на Поклонной горе в Москве. Региональные мероприятия разворачиваются во всех федеральных округах страны. Так, старт программе дали на Дальнем Востоке, в Южно-Сахалинске. Затем марафон приняли две молодежные столицы России - Омск и Пермь, а также в Салехард. Продолжились мероприятия в Казани и Рязани, ДНР, Владикавказе, Санкт-Петербурге.28 апреля Южный федеральный округ присоединился к просветительскому марафону. Площадкой для открытых диалогов и дискуссий лекторов Российского общества "Знание" с молодежью стал Севастопольский государственный университет.В Севастополе участие в форуме принимают сенатор РФ Екатерина Алтабаева, губернатор Севастополя Михаил Развожаев, замполпред президента России в ЮФО Кирилл Степанов, митрополит Симферопольский и Крымский Тихон, участник СВО, Герой России, депутат Заксобрания Севастополя Роман Кулаков, летчик-космонавт РФ, Герой России Андрей Борисенко, заслуженный мастер спора РФ Илья Авербух и другие."Знание. Первые" – проект, в в рамках которого проходят открытые дискуссии молодежи с выдающимися соотечественниками – экспертами в области науки и государственного управления, лидерами, звездами спорта и бизнеса. К участию в марафоне приглашены также космонавты, конструкторы, политики, актеры.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:На туристический форум в Ялте приехали предприниматели со всей РоссииМолодежный гуманитарный фронт Крыма в зоне СВОБудущее детей России зависит от системы образования – Чернышенко
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РИА Новости Крым
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60
крым, севастополь, новости крыма, михаил развожаев, екатерина алтабаева, тихон шевкунов, видео, видео
В Севастополе стартовал просветительский марафон "Знание. Первые"

В Севастополе стартовал просветительский марафон "Знание. Первые"

14:30 28.04.2025 (обновлено: 14:48 28.04.2025)
 
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 апр – РИА Новости Крым. В Севастополе проходит федеральный просветительский марафон "Знание. Первые", передает корреспондент РИА Новости Крым.
Марафон объединяет участников со всей России. Главная площадка традиционно располагается в Музее Победы на Поклонной горе в Москве. Региональные мероприятия разворачиваются во всех федеральных округах страны.
Так, старт программе дали на Дальнем Востоке, в Южно-Сахалинске. Затем марафон приняли две молодежные столицы России - Омск и Пермь, а также в Салехард. Продолжились мероприятия в Казани и Рязани, ДНР, Владикавказе, Санкт-Петербурге.
28 апреля Южный федеральный округ присоединился к просветительскому марафону. Площадкой для открытых диалогов и дискуссий лекторов Российского общества "Знание" с молодежью стал Севастопольский государственный университет.
В Севастополе участие в форуме принимают сенатор РФ Екатерина Алтабаева, губернатор Севастополя Михаил Развожаев, замполпред президента России в ЮФО Кирилл Степанов, митрополит Симферопольский и Крымский Тихон, участник СВО, Герой России, депутат Заксобрания Севастополя Роман Кулаков, летчик-космонавт РФ, Герой России Андрей Борисенко, заслуженный мастер спора РФ Илья Авербух и другие.
"Знание. Первые" – проект, в в рамках которого проходят открытые дискуссии молодежи с выдающимися соотечественниками – экспертами в области науки и государственного управления, лидерами, звездами спорта и бизнеса. К участию в марафоне приглашены также космонавты, конструкторы, политики, актеры.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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