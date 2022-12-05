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Из Крыма с любовью: волонтеры помогают больнице в прифронтовой Васильевке - РИА Новости Крым, 05.12.2022
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Из Крыма с любовью: волонтеры помогают больнице в прифронтовой Васильевке
Из Крыма с любовью: волонтеры помогают больнице в прифронтовой Васильевке - РИА Новости Крым, 05.12.2022
Из Крыма с любовью: волонтеры помогают больнице в прифронтовой Васильевке
В городской больнице прифронтового города Васильевка Запорожской области восстановили систему отопления и установили окна, поврежденные в результате обстрелов... РИА Новости Крым, 05.12.2022
2022-12-05T16:37
2022-12-05T16:57
запорожская область
новые регионы россии
специальная военная операция рф на украине
крым
общество
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ВАСИЛЬЕВКА, 5 дек – РИА Новости Крым. В городской больнице прифронтового города Васильевка Запорожской области восстановили систему отопления и установили окна, поврежденные в результате обстрелов со стороны ВСУ. Медучреждение работает и предоставляет многопрофильную помощь жителям региона, рассказал РИА Новости Крым главный врач Васильевской центральной городской больницы Николай Лысенко.В гинекологическом отделении в результате прилета украинских снарядов были выбиты оконные рамы. В хирургическом – нарушена целостность стен и окон. Благодаря помощи Великого Новгорода в обоих отделениях уже восстановлен тепловой контур и в ближайшее время будет проведен ремонт."Мы сделали полную закольцовку, восстановили батареи и окна, то есть сделали тепловой контур. Можем спокойно работать и выполнять свои обязанности. В планах – после Нового года начать капитальный ремонт гинекологического отделения", - рассказал он.А с медикаментами и необходимыми материалами больнице помогают волонтеры. Вот и сегодня РИА Новости Крым вместе с волонтерами движения "Крымские феи" привезли в больницу гуманитарную помощь: медицинские инструменты, детское питание, пеленки, подгузники и другие необходимые вещи."Благодаря волонтерам и департаменту мы обеспечены медикаментами в достаточном количестве. Отдельно хочется поблагодарить волонтерскую организацию "Крымские феи", особенно Татьяну Савицкую, за помощь, которая нам оказывается в это сложное время. Дефицита медикаментов нет, все, о чем мы просим, у нас есть", - отметил он.Сложнее стоит кадровый вопрос. Недобор специалистов по разным профилям – порядка 50 процентов. Здесь на помощь Васильевской больнице приходят медики-волонтеры и военные врачи, заключил Лысенко.Как ранее сообщал РИА Новости Крым, расположенная возле границы с Украиной Васильевская горбольница, несмотря на украинские обстрелы, ни на день не прекращала работу. За полгода здесь медпомощь получили более 12 тысяч человек, в том числе получившие ранения в ходе СВО.
https://crimea.ria.ru/20221203/lyudi-vozvraschayutsya-naselenie-prifrontovoy-vasilevki-vyroslo-vdvoe-1125647232.html
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РИА Новости Крым
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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353
60
запорожская область, новые регионы россии, специальная военная операция рф на украине, крым, общество
Из Крыма с любовью: волонтеры помогают больнице в прифронтовой Васильевке

Крымчане привезли гуманитарную помощь в пострадавшую от обстрелов ВСУ больницу Васильевки

16:37 05.12.2022 (обновлено: 16:57 05.12.2022)
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевВасильевская больница
Васильевская больница - РИА Новости, 1920, 05.12.2022
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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ВАСИЛЬЕВКА, 5 дек – РИА Новости Крым. В городской больнице прифронтового города Васильевка Запорожской области восстановили систему отопления и установили окна, поврежденные в результате обстрелов со стороны ВСУ. Медучреждение работает и предоставляет многопрофильную помощь жителям региона, рассказал РИА Новости Крым главный врач Васильевской центральной городской больницы Николай Лысенко.
В гинекологическом отделении в результате прилета украинских снарядов были выбиты оконные рамы. В хирургическом – нарушена целостность стен и окон. Благодаря помощи Великого Новгорода в обоих отделениях уже восстановлен тепловой контур и в ближайшее время будет проведен ремонт.
"Мы сделали полную закольцовку, восстановили батареи и окна, то есть сделали тепловой контур. Можем спокойно работать и выполнять свои обязанности. В планах – после Нового года начать капитальный ремонт гинекологического отделения", - рассказал он.
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев

Восстановление Гинекологического отделения Васильевской больницы, пострадавшего от прямого попадания ракеты ВСУ.

Васильевская больница
1 из 6

Восстановление Гинекологического отделения Васильевской больницы, пострадавшего от прямого попадания ракеты ВСУ.

© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев

Помощь в восстановлении и обеспечении больницы оказывают власти, Новгородская область и волонтеры.

На фото: главный врач больницы Николай Лысенко и лидер движения "Крымские феи" Татьяна Савицкая.

Васильевская больница
2 из 6

Помощь в восстановлении и обеспечении больницы оказывают власти, Новгородская область и волонтеры.

На фото: главный врач больницы Николай Лысенко и лидер движения "Крымские феи" Татьяна Савицкая.

© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев

Восстановление разрушенных от обстрелов помещений Васильевской больницы.

Васильевская больница
3 из 6

Восстановление разрушенных от обстрелов помещений Васильевской больницы.

© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев

Васильевская больница.

Васильевская больница
4 из 6

Васильевская больница.

© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев

Восстановление разрушенных от обстрелов помещений Васильевской больницы.

Васильевская больница
5 из 6

Восстановление разрушенных от обстрелов помещений Васильевской больницы.

© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев

РИА Новости Крым вместе с волонтерами движения "Крымские феи" привезли в больницу гуманитарную помощь.

Васильевская больница
6 из 6

РИА Новости Крым вместе с волонтерами движения "Крымские феи" привезли в больницу гуманитарную помощь.

© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
1 из 6

Восстановление Гинекологического отделения Васильевской больницы, пострадавшего от прямого попадания ракеты ВСУ.

© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
2 из 6

Помощь в восстановлении и обеспечении больницы оказывают власти, Новгородская область и волонтеры.

На фото: главный врач больницы Николай Лысенко и лидер движения "Крымские феи" Татьяна Савицкая.

© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
3 из 6

Восстановление разрушенных от обстрелов помещений Васильевской больницы.

© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
4 из 6

Васильевская больница.

© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
5 из 6

Восстановление разрушенных от обстрелов помещений Васильевской больницы.

© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
6 из 6

РИА Новости Крым вместе с волонтерами движения "Крымские феи" привезли в больницу гуманитарную помощь.

© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
А с медикаментами и необходимыми материалами больнице помогают волонтеры. Вот и сегодня РИА Новости Крым вместе с волонтерами движения "Крымские феи" привезли в больницу гуманитарную помощь: медицинские инструменты, детское питание, пеленки, подгузники и другие необходимые вещи.
"Благодаря волонтерам и департаменту мы обеспечены медикаментами в достаточном количестве. Отдельно хочется поблагодарить волонтерскую организацию "Крымские феи", особенно Татьяну Савицкую, за помощь, которая нам оказывается в это сложное время. Дефицита медикаментов нет, все, о чем мы просим, у нас есть", - отметил он.
Сложнее стоит кадровый вопрос. Недобор специалистов по разным профилям – порядка 50 процентов. Здесь на помощь Васильевской больнице приходят медики-волонтеры и военные врачи, заключил Лысенко.
Как ранее сообщал РИА Новости Крым, расположенная возле границы с Украиной Васильевская горбольница, несмотря на украинские обстрелы, ни на день не прекращала работу. За полгода здесь медпомощь получили более 12 тысяч человек, в том числе получившие ранения в ходе СВО.
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