https://crimea.ria.ru/20221205/iz-kryma-s-lyubovyu-volontery-pomogayut-bolnitse-v-prifrontovoy-vasilevke-1125692991.html

Из Крыма с любовью: волонтеры помогают больнице в прифронтовой Васильевке

Из Крыма с любовью: волонтеры помогают больнице в прифронтовой Васильевке - РИА Новости Крым, 05.12.2022

Из Крыма с любовью: волонтеры помогают больнице в прифронтовой Васильевке

В городской больнице прифронтового города Васильевка Запорожской области восстановили систему отопления и установили окна, поврежденные в результате обстрелов... РИА Новости Крым, 05.12.2022

2022-12-05T16:37

2022-12-05T16:37

2022-12-05T16:57

запорожская область

новые регионы россии

специальная военная операция рф на украине

крым

общество

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ВАСИЛЬЕВКА, 5 дек – РИА Новости Крым. В городской больнице прифронтового города Васильевка Запорожской области восстановили систему отопления и установили окна, поврежденные в результате обстрелов со стороны ВСУ. Медучреждение работает и предоставляет многопрофильную помощь жителям региона, рассказал РИА Новости Крым главный врач Васильевской центральной городской больницы Николай Лысенко.В гинекологическом отделении в результате прилета украинских снарядов были выбиты оконные рамы. В хирургическом – нарушена целостность стен и окон. Благодаря помощи Великого Новгорода в обоих отделениях уже восстановлен тепловой контур и в ближайшее время будет проведен ремонт."Мы сделали полную закольцовку, восстановили батареи и окна, то есть сделали тепловой контур. Можем спокойно работать и выполнять свои обязанности. В планах – после Нового года начать капитальный ремонт гинекологического отделения", - рассказал он.А с медикаментами и необходимыми материалами больнице помогают волонтеры. Вот и сегодня РИА Новости Крым вместе с волонтерами движения "Крымские феи" привезли в больницу гуманитарную помощь: медицинские инструменты, детское питание, пеленки, подгузники и другие необходимые вещи."Благодаря волонтерам и департаменту мы обеспечены медикаментами в достаточном количестве. Отдельно хочется поблагодарить волонтерскую организацию "Крымские феи", особенно Татьяну Савицкую, за помощь, которая нам оказывается в это сложное время. Дефицита медикаментов нет, все, о чем мы просим, у нас есть", - отметил он.Сложнее стоит кадровый вопрос. Недобор специалистов по разным профилям – порядка 50 процентов. Здесь на помощь Васильевской больнице приходят медики-волонтеры и военные врачи, заключил Лысенко.Как ранее сообщал РИА Новости Крым, расположенная возле границы с Украиной Васильевская горбольница, несмотря на украинские обстрелы, ни на день не прекращала работу. За полгода здесь медпомощь получили более 12 тысяч человек, в том числе получившие ранения в ходе СВО.

https://crimea.ria.ru/20221203/lyudi-vozvraschayutsya-naselenie-prifrontovoy-vasilevki-vyroslo-vdvoe-1125647232.html

запорожская область

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крым

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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