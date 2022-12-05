Из Крыма с любовью: волонтеры помогают больнице в прифронтовой Васильевке

ВАСИЛЬЕВКА, 5 дек – РИА Новости Крым. В городской больнице прифронтового города Васильевка Запорожской области восстановили систему отопления и установили окна, поврежденные в результате обстрелов со стороны ВСУ. Медучреждение работает и предоставляет многопрофильную помощь жителям региона, рассказал РИА Новости Крым главный врач Васильевской центральной городской больницы Николай Лысенко.В гинекологическом отделении в результате прилета украинских снарядов были выбиты оконные рамы. В хирургическом – нарушена целостность стен и окон. Благодаря помощи Великого Новгорода в обоих отделениях уже восстановлен тепловой контур и в ближайшее время будет проведен ремонт."Мы сделали полную закольцовку, восстановили батареи и окна, то есть сделали тепловой контур. Можем спокойно работать и выполнять свои обязанности. В планах – после Нового года начать капитальный ремонт гинекологического отделения", - рассказал он.А с медикаментами и необходимыми материалами больнице помогают волонтеры. Вот и сегодня РИА Новости Крым вместе с волонтерами движения "Крымские феи" привезли в больницу гуманитарную помощь: медицинские инструменты, детское питание, пеленки, подгузники и другие необходимые вещи."Благодаря волонтерам и департаменту мы обеспечены медикаментами в достаточном количестве. Отдельно хочется поблагодарить волонтерскую организацию "Крымские феи", особенно Татьяну Савицкую, за помощь, которая нам оказывается в это сложное время. Дефицита медикаментов нет, все, о чем мы просим, у нас есть", - отметил он.Сложнее стоит кадровый вопрос. Недобор специалистов по разным профилям – порядка 50 процентов. Здесь на помощь Васильевской больнице приходят медики-волонтеры и военные врачи, заключил Лысенко.Как ранее сообщал РИА Новости Крым, расположенная возле границы с Украиной Васильевская горбольница, несмотря на украинские обстрелы, ни на день не прекращала работу. За полгода здесь медпомощь получили более 12 тысяч человек, в том числе получившие ранения в ходе СВО.
ВАСИЛЬЕВКА, 5 дек – РИА Новости Крым. В городской больнице прифронтового города Васильевка Запорожской области восстановили систему отопления и установили окна, поврежденные в результате обстрелов со стороны ВСУ. Медучреждение работает и предоставляет многопрофильную помощь жителям региона, рассказал РИА Новости Крым главный врач Васильевской центральной городской больницы Николай Лысенко.
В гинекологическом отделении в результате прилета украинских снарядов были выбиты оконные рамы. В хирургическом – нарушена целостность стен и окон. Благодаря помощи Великого Новгорода в обоих отделениях уже восстановлен тепловой контур и в ближайшее время будет проведен ремонт.
"Мы сделали полную закольцовку, восстановили батареи и окна, то есть сделали тепловой контур. Можем спокойно работать и выполнять свои обязанности. В планах – после Нового года начать капитальный ремонт гинекологического отделения", - рассказал он.
А с медикаментами и необходимыми материалами больнице помогают волонтеры. Вот и сегодня РИА Новости Крым вместе с волонтерами движения "Крымские феи" привезли в больницу гуманитарную помощь: медицинские инструменты, детское питание, пеленки, подгузники и другие необходимые вещи.
"Благодаря волонтерам и департаменту мы обеспечены медикаментами в достаточном количестве. Отдельно хочется поблагодарить волонтерскую организацию "Крымские феи", особенно Татьяну Савицкую, за помощь, которая нам оказывается в это сложное время. Дефицита медикаментов нет, все, о чем мы просим, у нас есть", - отметил он.
Сложнее стоит кадровый вопрос. Недобор специалистов по разным профилям – порядка 50 процентов. Здесь на помощь Васильевской больнице приходят медики-волонтеры и военные врачи, заключил Лысенко.
Как ранее сообщал РИА Новости Крым, расположенная возле границы с Украиной Васильевская горбольница, несмотря на украинские обстрелы, ни на день не прекращала работу. За полгода здесь медпомощь получили более 12 тысяч человек, в том числе получившие ранения в ходе СВО.
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