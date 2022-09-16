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Обстрелы, роды и врачи: будни больницы в прифронтовой Васильевке - РИА Новости Крым, 16.09.2022
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Обстрелы, роды и врачи: будни больницы в прифронтовой Васильевке
Обстрелы, роды и врачи: будни больницы в прифронтовой Васильевке - РИА Новости Крым, 16.09.2022
Обстрелы, роды и врачи: будни больницы в прифронтовой Васильевке
В прифронтовом городе Васильевка в Запорожской области восстанавливают городскую больницу, которая получила значительные повреждения в результате артиллерийских РИА Новости Крым, 16.09.2022
2022-09-16T07:14
2022-09-16T08:22
запорожская область
общество
всу (вооруженные силы украины)
новая жизнь на освобожденных территориях
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ЗАПОРОЖСКАЯ ОБЛАСТЬ, 16 сен – РИА Новости Крым. В прифронтовом городе Васильевка в Запорожской области восстанавливают городскую больницу, которая получила значительные повреждения в результате артиллерийских обстрелов со стороны украинских военных, однако при этом ни на день не прекращала работать. Об этом рассказал главный врач Васильевской центральной городской больницы Николай Лысенко.Другим зданиям больничного комплекса досталось еще больше. В одном из помещений гинекологического отделения снаряд прошел навылет – в одно окно залетел, в другое вышел, оставив за собой серьезные разрушения. Но, несмотря на это, больница не переставала работать. Даже во время обстрелов врачи были рядом с пациентками.Не прекращали работать и другие отделения лечебного учреждения. С весны сюда за помощью обратились около 12 тысяч человек."Как бы ни была повреждена больница, мы ведем прием в том же режиме, что и раньше. За этот период мы приняли 12 тысяч человек, из них было 76 раненых, в том числе люди из гуманитарных колонн. На сегодняшнее утро в больницах у нас 71 человек, это местные жители с соматическими заболеваниями. У нас есть операционная и мы работаем, но не хватает врачей, хирурги работают без выходных и проходных", - добавил он.Приступить к ремонту поврежденных помещений Васильевской больницы планируют в ближайшее время, чтобы успеть до наступления холодов.Как сообщалось, власти Великого Новгорода помогают восстанавливать поврежденные в результате обстрелов ВСУ школы, детские сады и жилые дома в Васильевке. По оценкам администрации региона, повреждения получили около 500 частных домов.В ходе специальной военной операции Вооруженные силы РФ взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области. В обоих регионах сформированы военно-гражданские администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, налаживаются торговые связи с Крымом и другими регионами России, жителям выплачиваются зарплаты и социальные пособия, идет процесс выдачи российских паспортов.Власти Херсонской и Запорожской областей создали избирательные комиссии для проведения референдума по вопросу вхождения регионов в состав РФ. Обсуждается вопрос проведения референдума в обоих регионах в один день.
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запорожская область, общество, всу (вооруженные силы украины)
Обстрелы, роды и врачи: будни больницы в прифронтовой Васильевке

Главврач больницы в Запорожской области рассказал об обстрелах ВСУ и помощи Новгорода

07:14 16.09.2022 (обновлено: 08:22 16.09.2022)
 
© РИА Новости КрымПоследствия артиллерийского обстрела Васильевской центральной городской больницы
Последствия артиллерийского обстрела Васильевской центральной городской больницы - РИА Новости, 1920, 16.09.2022
© РИА Новости Крым
Читать в
ЗАПОРОЖСКАЯ ОБЛАСТЬ, 16 сен – РИА Новости Крым. В прифронтовом городе Васильевка в Запорожской области восстанавливают городскую больницу, которая получила значительные повреждения в результате артиллерийских обстрелов со стороны украинских военных, однако при этом ни на день не прекращала работать. Об этом рассказал главный врач Васильевской центральной городской больницы Николай Лысенко.
"При обстрелах больница пострадала на 90%. Это основное здание, где находятся хирургия, роддом, гинекология, отделение неотложной помощи, детское отделение. Практически все помещения пострадали после обстрелов, которые происходили в самом начале. Сегодня нам привезли гуманитарную помощь из Новгорода, которая нужна для восстановления этого здания. Объем работ большой, потому что разрушено не только это здание, также повреждена отопительная система и система электроснабжения", - рассказал он.
© РИА Новости Крым . Dmitry MakeevГлавный врач Васильевской центральной городской больницы Николай Лысенко
Главный врач Васильевской центральной городской больницы Николай Лысенко - РИА Новости, 1920, 16.09.2022
© РИА Новости Крым . Dmitry Makeev
Главный врач Васильевской центральной городской больницы Николай Лысенко
Другим зданиям больничного комплекса досталось еще больше. В одном из помещений гинекологического отделения снаряд прошел навылет – в одно окно залетел, в другое вышел, оставив за собой серьезные разрушения. Но, несмотря на это, больница не переставала работать. Даже во время обстрелов врачи были рядом с пациентками.

"Роды как принимали, так и принимаем. Многие, конечно, уехали, но те, кто остался, рожают. За это время, с весны, у нас было 80 родов. Когда нас бомбили, мы эвакуировали беременных в подвалы, но при любой возможности старались сразу переводить их наверх в оборудованный зал, где есть резервный источник электричества", - рассказал главврач.

Не прекращали работать и другие отделения лечебного учреждения. С весны сюда за помощью обратились около 12 тысяч человек.
© РИА Новости Крым . Dmitry MakeevТерритория Васильевской центральной городской больницы
Территория Васильевской центральной городской больницы
1 из 8
Территория Васильевской центральной городской больницы
© РИА Новости Крым . Dmitry Makeev
© РИА Новости Крым . Dmitry Makeev

Здание получило значительные повреждения в результате артиллерийских обстрелов

Последствия артиллерийского обстрела Васильевской центральной городской больницы
2 из 8

Здание получило значительные повреждения в результате артиллерийских обстрелов

© РИА Новости Крым . Dmitry Makeev
© РИА Новости Крым . Dmitry MakeevПоследствия артиллерийского обстрела Васильевской центральной городской больницы
Последствия артиллерийского обстрела Васильевской центральной городской больницы
3 из 8
Последствия артиллерийского обстрела Васильевской центральной городской больницы
© РИА Новости Крым . Dmitry Makeev
© РИА Новости Крым . Dmitry Makeev

При этом больница ни на день не прекращала работать

Васильевская центральная городская больница в Запорожской области
4 из 8

При этом больница ни на день не прекращала работать

© РИА Новости Крым . Dmitry Makeev
© РИА Новости Крым . Dmitry Makeev

С весны сюда за помощью обратились около 12 тысяч человек.

Васильевская центральная городская больница в Запорожской области
5 из 8

С весны сюда за помощью обратились около 12 тысяч человек.

© РИА Новости Крым . Dmitry Makeev
© РИА Новости Крым . Dmitry Makeev

Когда бомбили, беременных эвакуировали в подвалы

Последствия обстрела Васильевской центральной городской больницы в Запорожской области
6 из 8

Когда бомбили, беременных эвакуировали в подвалы

© РИА Новости Крым . Dmitry Makeev
© РИА Новости Крым . Dmitry Makeev

При обстрелах больница пострадала на 90%

Последствия обстрела Васильевской центральной городской больницы в Запорожской области
7 из 8

При обстрелах больница пострадала на 90%

© РИА Новости Крым . Dmitry Makeev
© РИА Новости Крым . Dmitry Makeev

Приступить к ремонту поврежденных помещений планируют в ближайшее время, чтобы успеть до наступления холодов

Последствия обстрела Васильевской центральной городской больницы в Запорожской области
8 из 8

Приступить к ремонту поврежденных помещений планируют в ближайшее время, чтобы успеть до наступления холодов

© РИА Новости Крым . Dmitry Makeev
1 из 8
Территория Васильевской центральной городской больницы
© РИА Новости Крым . Dmitry Makeev
2 из 8

Здание получило значительные повреждения в результате артиллерийских обстрелов

© РИА Новости Крым . Dmitry Makeev
3 из 8
Последствия артиллерийского обстрела Васильевской центральной городской больницы
© РИА Новости Крым . Dmitry Makeev
4 из 8

При этом больница ни на день не прекращала работать

© РИА Новости Крым . Dmitry Makeev
5 из 8

С весны сюда за помощью обратились около 12 тысяч человек.

© РИА Новости Крым . Dmitry Makeev
6 из 8

Когда бомбили, беременных эвакуировали в подвалы

© РИА Новости Крым . Dmitry Makeev
7 из 8

При обстрелах больница пострадала на 90%

© РИА Новости Крым . Dmitry Makeev
8 из 8

Приступить к ремонту поврежденных помещений планируют в ближайшее время, чтобы успеть до наступления холодов

© РИА Новости Крым . Dmitry Makeev
"Как бы ни была повреждена больница, мы ведем прием в том же режиме, что и раньше. За этот период мы приняли 12 тысяч человек, из них было 76 раненых, в том числе люди из гуманитарных колонн. На сегодняшнее утро в больницах у нас 71 человек, это местные жители с соматическими заболеваниями. У нас есть операционная и мы работаем, но не хватает врачей, хирурги работают без выходных и проходных", - добавил он.
Приступить к ремонту поврежденных помещений Васильевской больницы планируют в ближайшее время, чтобы успеть до наступления холодов.
"Окна нам привезли и я думаю, что в течение недели мы управимся и застеклим все, чтобы потом восстановить отопительную систему и дальше ремонтировать", - заключил главврач.
Как сообщалось, власти Великого Новгорода помогают восстанавливать поврежденные в результате обстрелов ВСУ школы, детские сады и жилые дома в Васильевке. По оценкам администрации региона, повреждения получили около 500 частных домов.
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