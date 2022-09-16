https://crimea.ria.ru/20220916/obstrely-rody-i-vrachi-budni-bolnitsy-v-prifrontovoy-vasilevke-1124519130.html

Обстрелы, роды и врачи: будни больницы в прифронтовой Васильевке

Обстрелы, роды и врачи: будни больницы в прифронтовой Васильевке - РИА Новости Крым, 16.09.2022

Обстрелы, роды и врачи: будни больницы в прифронтовой Васильевке

В прифронтовом городе Васильевка в Запорожской области восстанавливают городскую больницу, которая получила значительные повреждения в результате артиллерийских РИА Новости Крым, 16.09.2022

2022-09-16T07:14

2022-09-16T07:14

2022-09-16T08:22

запорожская область

общество

всу (вооруженные силы украины)

новая жизнь на освобожденных территориях

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/09/0f/1124519104_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_1978c8fd549a34c0e5d03feebf180107.jpg

ЗАПОРОЖСКАЯ ОБЛАСТЬ, 16 сен – РИА Новости Крым. В прифронтовом городе Васильевка в Запорожской области восстанавливают городскую больницу, которая получила значительные повреждения в результате артиллерийских обстрелов со стороны украинских военных, однако при этом ни на день не прекращала работать. Об этом рассказал главный врач Васильевской центральной городской больницы Николай Лысенко.Другим зданиям больничного комплекса досталось еще больше. В одном из помещений гинекологического отделения снаряд прошел навылет – в одно окно залетел, в другое вышел, оставив за собой серьезные разрушения. Но, несмотря на это, больница не переставала работать. Даже во время обстрелов врачи были рядом с пациентками.Не прекращали работать и другие отделения лечебного учреждения. С весны сюда за помощью обратились около 12 тысяч человек."Как бы ни была повреждена больница, мы ведем прием в том же режиме, что и раньше. За этот период мы приняли 12 тысяч человек, из них было 76 раненых, в том числе люди из гуманитарных колонн. На сегодняшнее утро в больницах у нас 71 человек, это местные жители с соматическими заболеваниями. У нас есть операционная и мы работаем, но не хватает врачей, хирурги работают без выходных и проходных", - добавил он.Приступить к ремонту поврежденных помещений Васильевской больницы планируют в ближайшее время, чтобы успеть до наступления холодов.Как сообщалось, власти Великого Новгорода помогают восстанавливать поврежденные в результате обстрелов ВСУ школы, детские сады и жилые дома в Васильевке. По оценкам администрации региона, повреждения получили около 500 частных домов.В ходе специальной военной операции Вооруженные силы РФ взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области. В обоих регионах сформированы военно-гражданские администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, налаживаются торговые связи с Крымом и другими регионами России, жителям выплачиваются зарплаты и социальные пособия, идет процесс выдачи российских паспортов.Власти Херсонской и Запорожской областей создали избирательные комиссии для проведения референдума по вопросу вхождения регионов в состав РФ. Обсуждается вопрос проведения референдума в обоих регионах в один день.

https://crimea.ria.ru/20220915/glava-rayona-zaporozhskoy-oblasti-zayavila-o-podgotovke-pokusheniya-na-nee-1124512289.html

https://crimea.ria.ru/20220916/shefstvo-nad-vasilevkoy-novgorod-pomogaet-remontirovat-shkoly-i-sady-1124520601.html

https://crimea.ria.ru/20220915/kak-rabotaet-edinstvennyy-kpp-vasilevka-s-ukrainy-na-zaporozhe-1124508640.html

запорожская область

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2022

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

запорожская область, общество, всу (вооруженные силы украины)