https://crimea.ria.ru/20220916/okolo-500-razrushennykh-domov-kak-vosstanavlivayut-prigranichnuyu-vasilevku-1124518662.html

Около 500 разрушенных домов: как восстанавливают приграничную Васильевку

Около 500 разрушенных домов: как восстанавливают приграничную Васильевку - РИА Новости Крым, 16.09.2022

Около 500 разрушенных домов: как восстанавливают приграничную Васильевку

Около 500 частных жилых домов в городе Васильевка Запорожской области получили повреждения в ходе постоянных обстрелов ВСУ. Об этом рассказала глава... РИА Новости Крым, 16.09.2022

2022-09-16T05:10

2022-09-16T05:10

2022-09-16T06:38

новая жизнь на освобожденных территориях

запорожская область

всу (вооруженные силы украины)

общество

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ЗАПОРОЖСКАЯ ОБЛАСТЬ, 16 сен – РИА Новости Крым. Около 500 частных жилых домов в городе Васильевка Запорожской области получили повреждения в ходе постоянных обстрелов ВСУ. Об этом рассказала глава военно-гражданской администрации Васильевского района Наталья Романиченко.В ходе атак украинских войск на жилые районы среди мирного населения были погибшие и раненые."У нас была проукраинская семья, которая осталась жить на нашей территории, но поддерживала нас. Но после прямого попадания в дом, когда погибла жена хозяина дома и он сам увидел осколок с американской надписью, его понимание поменялось. У нас много доказательств, кто ведет обстрелы, люди видят обстановку и идут с нами на контакт, потому что все понимают", - добавила она.Как сообщалось, 8 сентября два беспилотника нанесли удар по КПП "Васильевка" на освобожденной части Запорожской области, на котором в тот момент находилось не менее 50 гражданских людей. Летом город также неоднократно оказывался под обстрелами ВСУ.В ходе специальной военной операции Вооруженные силы РФ взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области. В обоих регионах сформированы военно-гражданские администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, налаживаются торговые связи с Крымом и другими регионами России, жителям выплачиваются зарплаты и социальные пособия, идет процесс выдачи российских паспортов.Власти Херсонской и Запорожской областей создали избирательные комиссии для проведения референдума по вопросу вхождения регионов в состав РФ. Обсуждается вопрос проведения референдума в обоих регионах в один день.

https://crimea.ria.ru/20220915/kak-rabotaet-edinstvennyy-kpp-vasilevka-s-ukrainy-na-zaporozhe-1124508640.html

https://crimea.ria.ru/20220915/glava-rayona-zaporozhskoy-oblasti-zayavila-o-podgotovke-pokusheniya-na-nee-1124512289.html

запорожская область

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

запорожская область, всу (вооруженные силы украины), общество