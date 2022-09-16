Рейтинг@Mail.ru
Около 500 разрушенных домов: как восстанавливают приграничную Васильевку - РИА Новости Крым, 16.09.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Мелитополь - РИА Новости, 1920, 27.07.2022
Новая жизнь на освобожденных территориях
https://crimea.ria.ru/20220916/okolo-500-razrushennykh-domov-kak-vosstanavlivayut-prigranichnuyu-vasilevku-1124518662.html
Около 500 разрушенных домов: как восстанавливают приграничную Васильевку
Около 500 разрушенных домов: как восстанавливают приграничную Васильевку - РИА Новости Крым, 16.09.2022
Около 500 разрушенных домов: как восстанавливают приграничную Васильевку
Около 500 частных жилых домов в городе Васильевка Запорожской области получили повреждения в ходе постоянных обстрелов ВСУ. Об этом рассказала глава... РИА Новости Крым, 16.09.2022
2022-09-16T05:10
2022-09-16T06:38
новая жизнь на освобожденных территориях
запорожская область
всу (вооруженные силы украины)
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/09/0f/1124518642_0:133:1280:853_1920x0_80_0_0_93f84c6836a6d49c693b09844c0bba68.jpg
ЗАПОРОЖСКАЯ ОБЛАСТЬ, 16 сен – РИА Новости Крым. Около 500 частных жилых домов в городе Васильевка Запорожской области получили повреждения в ходе постоянных обстрелов ВСУ. Об этом рассказала глава военно-гражданской администрации Васильевского района Наталья Романиченко.В ходе атак украинских войск на жилые районы среди мирного населения были погибшие и раненые."У нас была проукраинская семья, которая осталась жить на нашей территории, но поддерживала нас. Но после прямого попадания в дом, когда погибла жена хозяина дома и он сам увидел осколок с американской надписью, его понимание поменялось. У нас много доказательств, кто ведет обстрелы, люди видят обстановку и идут с нами на контакт, потому что все понимают", - добавила она.Как сообщалось, 8 сентября два беспилотника нанесли удар по КПП "Васильевка" на освобожденной части Запорожской области, на котором в тот момент находилось не менее 50 гражданских людей. Летом город также неоднократно оказывался под обстрелами ВСУ.В ходе специальной военной операции Вооруженные силы РФ взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области. В обоих регионах сформированы военно-гражданские администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, налаживаются торговые связи с Крымом и другими регионами России, жителям выплачиваются зарплаты и социальные пособия, идет процесс выдачи российских паспортов.Власти Херсонской и Запорожской областей создали избирательные комиссии для проведения референдума по вопросу вхождения регионов в состав РФ. Обсуждается вопрос проведения референдума в обоих регионах в один день.
https://crimea.ria.ru/20220915/kak-rabotaet-edinstvennyy-kpp-vasilevka-s-ukrainy-na-zaporozhe-1124508640.html
https://crimea.ria.ru/20220915/glava-rayona-zaporozhskoy-oblasti-zayavila-o-podgotovke-pokusheniya-na-nee-1124512289.html
запорожская область
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2022
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/09/0f/1124518642_74:0:1211:853_1920x0_80_0_0_f758bce9d65d23cec2b9101bcab763f2.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
запорожская область, всу (вооруженные силы украины), общество
Около 500 разрушенных домов: как восстанавливают приграничную Васильевку

В приграничной Васильевке от обстрелов ВСУ пострадали 500 домов – власти

05:10 16.09.2022 (обновлено: 06:38 16.09.2022)
 
© РИА Новости КрымПоследствия артиллерийских ударов в городе Васильевка Запорожской области
Последствия артиллерийских ударов в городе Васильевка Запорожской области - РИА Новости, 1920, 16.09.2022
© РИА Новости Крым
Читать в
ЗАПОРОЖСКАЯ ОБЛАСТЬ, 16 сен – РИА Новости Крым. Около 500 частных жилых домов в городе Васильевка Запорожской области получили повреждения в ходе постоянных обстрелов ВСУ. Об этом рассказала глава военно-гражданской администрации Васильевского района Наталья Романиченко.
"Мы получили порядка 500 заявлений от жителей о восстановлении домов, из них обработано более 300, восстановлено уже около 200. У нас были повреждены крыши, окна, были разрушены дома, фиксировались и прямые попадания в них", - рассказала она.
В ходе атак украинских войск на жилые районы среди мирного населения были погибшие и раненые.
© РИА Новости Крым . Dmitry MakeevВ городе Васильевка Запорожской области в результате артобстрелов ВСУ пострадали около 500 домов
В городе Васильевка Запорожской области в результате артобстрелов ВСУ пострадали около 500 домов
1 из 6
В городе Васильевка Запорожской области в результате артобстрелов ВСУ пострадали около 500 домов
© РИА Новости Крым . Dmitry Makeev
© РИА Новости Крым . Dmitry Makeev

В домах повреждены крыши, окна

В городе Васильевка Запорожской области в результате артобстрелов ВСУ пострадали около 500 домов
2 из 6

В домах повреждены крыши, окна

© РИА Новости Крым . Dmitry Makeev
© РИА Новости Крым . Dmitry Makeev

Были и прямые попадания

В городе Васильевка Запорожской области в результате артобстрелов ВСУ пострадали около 500 домов
3 из 6

Были и прямые попадания

© РИА Новости Крым . Dmitry Makeev
© РИА Новости Крым . Dmitry Makeev

В результате обстрелов есть погибшие и раненые

В городе Васильевка Запорожской области в результате артобстрелов ВСУ пострадали около 500 домов
4 из 6

В результате обстрелов есть погибшие и раненые

© РИА Новости Крым . Dmitry Makeev
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевЦентральная больница Васильевки после артобстрела
Центральная больница Васильевки после артобстрела
5 из 6
Центральная больница Васильевки после артобстрела
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
© РИА Новости Крым . Dmitry MakeevГород Васильевка Запорожской области
Город Васильевка Запорожской области
6 из 6
Город Васильевка Запорожской области
© РИА Новости Крым . Dmitry Makeev
1 из 6
В городе Васильевка Запорожской области в результате артобстрелов ВСУ пострадали около 500 домов
© РИА Новости Крым . Dmitry Makeev
2 из 6

В домах повреждены крыши, окна

© РИА Новости Крым . Dmitry Makeev
3 из 6

Были и прямые попадания

© РИА Новости Крым . Dmitry Makeev
4 из 6

В результате обстрелов есть погибшие и раненые

© РИА Новости Крым . Dmitry Makeev
5 из 6
Центральная больница Васильевки после артобстрела
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
6 из 6
Город Васильевка Запорожской области
© РИА Новости Крым . Dmitry Makeev
"У нас была проукраинская семья, которая осталась жить на нашей территории, но поддерживала нас. Но после прямого попадания в дом, когда погибла жена хозяина дома и он сам увидел осколок с американской надписью, его понимание поменялось. У нас много доказательств, кто ведет обстрелы, люди видят обстановку и идут с нами на контакт, потому что все понимают", - добавила она.
Как сообщалось, 8 сентября два беспилотника нанесли удар по КПП "Васильевка" на освобожденной части Запорожской области, на котором в тот момент находилось не менее 50 гражданских людей. Летом город также неоднократно оказывался под обстрелами ВСУ.
Очередь на пункте пропуска Васильевка в Запорожской области - РИА Новости, 1920, 15.09.2022
Вчера, 05:09Новая жизнь на освобожденных территориях
Как работает единственный КПП "Васильевка" с Украины на Запорожье
В ходе специальной военной операции Вооруженные силы РФ взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области. В обоих регионах сформированы военно-гражданские администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, налаживаются торговые связи с Крымом и другими регионами России, жителям выплачиваются зарплаты и социальные пособия, идет процесс выдачи российских паспортов.
Власти Херсонской и Запорожской областей создали избирательные комиссии для проведения референдума по вопросу вхождения регионов в состав РФ. Обсуждается вопрос проведения референдума в обоих регионах в один день.
Глава Васильевского района Запорожской области Наталья Романиченко - РИА Новости, 1920, 15.09.2022
Вчера, 13:15
Глава района Запорожской области заявила о подготовке покушения на нее
Новая жизнь на освобожденных территорияхЗапорожская областьВСУ (Вооруженные силы Украины)Общество
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
05:10Около 500 разрушенных домов: как восстанавливают приграничную Васильевку
03:32Экономист объяснил причины, толкающие США на "грязные игры" во всем мире
00:01Лето возвращается: прогноз погоды для Крыма на четверг
00:00Какой сегодня праздник: 16 сентября
22:02Главные события и заявления дня: 15 сентября
21:59Что делать при первых признаках простуды
21:18В Севастополе растет спрос на "безопасный" хлеб из-за COVID-19
20:45Белоруссия и Китай договорились о всестороннем партнерстве
20:19Крупные туроператоры соберутся в Крыму на форум "Интурмаркет. Осень"
19:36В Крыму преподаватель показывал ученикам ролики против ВС РФ
19:31США ввели санкции против Кадырова
19:03ВСУ обстреливают село в Белгородском районе, горит АЗС
18:55Россия и Узбекистан подписали декларацию о партнерстве между странами
18:21Если врач совершил ошибку: алгоритм действий
17:55Путин предложил КНР и Монголии продлить экономический коридор
17:29Крым формирует батальоны добровольцев для отправки в зону СВО
17:27ВСУ вновь атакуют Белгородскую область – разрушения в 14 домах
16:48Захарова разоблачила идею с "потолком цен" и назвала главную мечту США
16:19В Донецке после обстрелов без света остались 47,5 тысяч человек
16:10Взрывы в Мелитополе – власти рассказали детали
Лента новостейМолния