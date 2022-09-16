Около 500 разрушенных домов: как восстанавливают приграничную Васильевку
В приграничной Васильевке от обстрелов ВСУ пострадали 500 домов – власти
05:10 16.09.2022 (обновлено: 06:38 16.09.2022)
© РИА Новости КрымПоследствия артиллерийских ударов в городе Васильевка Запорожской области
© РИА Новости Крым
ЗАПОРОЖСКАЯ ОБЛАСТЬ, 16 сен – РИА Новости Крым. Около 500 частных жилых домов в городе Васильевка Запорожской области получили повреждения в ходе постоянных обстрелов ВСУ. Об этом рассказала глава военно-гражданской администрации Васильевского района Наталья Романиченко.
"Мы получили порядка 500 заявлений от жителей о восстановлении домов, из них обработано более 300, восстановлено уже около 200. У нас были повреждены крыши, окна, были разрушены дома, фиксировались и прямые попадания в них", - рассказала она.
В ходе атак украинских войск на жилые районы среди мирного населения были погибшие и раненые.
© РИА Новости Крым . Dmitry MakeevВ городе Васильевка Запорожской области в результате артобстрелов ВСУ пострадали около 500 домов
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В городе Васильевка Запорожской области в результате артобстрелов ВСУ пострадали около 500 домов
© РИА Новости Крым . Dmitry Makeev
© РИА Новости Крым . Dmitry Makeev
В домах повреждены крыши, окна
2 из 6
В домах повреждены крыши, окна
© РИА Новости Крым . Dmitry Makeev
© РИА Новости Крым . Dmitry Makeev
Были и прямые попадания
3 из 6
Были и прямые попадания
© РИА Новости Крым . Dmitry Makeev
© РИА Новости Крым . Dmitry Makeev
В результате обстрелов есть погибшие и раненые
4 из 6
В результате обстрелов есть погибшие и раненые
© РИА Новости Крым . Dmitry Makeev
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевЦентральная больница Васильевки после артобстрела
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Центральная больница Васильевки после артобстрела
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
© РИА Новости Крым . Dmitry MakeevГород Васильевка Запорожской области
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Город Васильевка Запорожской области
© РИА Новости Крым . Dmitry Makeev
1 из 6
В городе Васильевка Запорожской области в результате артобстрелов ВСУ пострадали около 500 домов
© РИА Новости Крым . Dmitry Makeev
2 из 6
В домах повреждены крыши, окна
© РИА Новости Крым . Dmitry Makeev
3 из 6
Были и прямые попадания
© РИА Новости Крым . Dmitry Makeev
4 из 6
В результате обстрелов есть погибшие и раненые
© РИА Новости Крым . Dmitry Makeev
5 из 6
Центральная больница Васильевки после артобстрела
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
6 из 6
Город Васильевка Запорожской области
© РИА Новости Крым . Dmitry Makeev
"У нас была проукраинская семья, которая осталась жить на нашей территории, но поддерживала нас. Но после прямого попадания в дом, когда погибла жена хозяина дома и он сам увидел осколок с американской надписью, его понимание поменялось. У нас много доказательств, кто ведет обстрелы, люди видят обстановку и идут с нами на контакт, потому что все понимают", - добавила она.
Как сообщалось, 8 сентября два беспилотника нанесли удар по КПП "Васильевка" на освобожденной части Запорожской области, на котором в тот момент находилось не менее 50 гражданских людей. Летом город также неоднократно оказывался под обстрелами ВСУ.
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