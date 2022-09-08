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ВСУ атаковали КПП в Запорожской области, где находились около 50 человек
ВСУ атаковали КПП в Запорожской области, где находились около 50 человек - РИА Новости Крым, 08.09.2022
ВСУ атаковали КПП в Запорожской области, где находились около 50 человек
Два беспилотника нанесли удар по контрольно-пропускному пункту в городе Васильевка Запорожской области, где находились мирные граждане. Об этом со ссылкой на... РИА Новости Крым, 08.09.2022
2022-09-08T16:01
2022-09-08T16:01
2022-09-08T16:01
запорожская область
происшествия
всу (вооруженные силы украины)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 сен – РИА Новости Крым. Два беспилотника нанесли удар по контрольно-пропускному пункту в городе Васильевка Запорожской области, где находились мирные граждане. Об этом со ссылкой на члена главного совета ВГА Владимира Рогова сообщает РИА Новости.Информации о пострадавших или разрушениях в результате удара БПЛА на данный момент нет.В ходе специальной военной операции Вооруженные силы РФ взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области. В обоих регионах сформированы военно-гражданские администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, налаживаются торговые связи с Крымом и другими регионами России, жителям выплачиваются зарплаты и социальные пособия, идет процесс выдачи российских паспортов.Власти Херсонской и Запорожской областей создали избирательные комиссии для проведения референдума по вопросу вхождения регионов в состав РФ. Обсуждается вопрос проведения референдума в обоих регионах в один день. По предварительным данным, голосование может состояться в сентябре.
https://crimea.ria.ru/20220907/politseyskie-predotvratili-terakt-v-zaporozhskoy-oblasti-1124426919.html
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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запорожская область, происшествия, всу (вооруженные силы украины)
ВСУ атаковали КПП в Запорожской области, где находились около 50 человек
Беспилотники ВСУ атаковали КПП "Васильевка", где находились до 50 человек - власти
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 сен – РИА Новости Крым. Два беспилотника нанесли удар по контрольно-пропускному пункту в городе Васильевка Запорожской области, где находились мирные граждане. Об этом со ссылкой на члена главного совета ВГА Владимира Рогова сообщает РИА Новости.
"Два украинских беспилотника нанесли удары по КПП "Васильевка" в Запорожской области. В этот момент на нем находилось много гражданских, не менее 50 человек", - сообщил Рогов.
Информации о пострадавших или разрушениях в результате удара БПЛА на данный момент нет.
В ходе специальной военной операции Вооруженные силы РФ взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области. В обоих регионах сформированы военно-гражданские администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, налаживаются торговые связи с Крымом и другими регионами России, жителям выплачиваются зарплаты и социальные пособия, идет процесс выдачи российских паспортов.
Власти Херсонской и Запорожской областей создали избирательные комиссии для проведения референдума по вопросу вхождения регионов в состав РФ. Обсуждается вопрос проведения референдума в обоих регионах в один день. По предварительным данным, голосование может состояться в сентябре.