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ВСУ атаковали КПП в Запорожской области, где находились около 50 человек - РИА Новости Крым, 08.09.2022
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ВСУ атаковали КПП в Запорожской области, где находились около 50 человек
ВСУ атаковали КПП в Запорожской области, где находились около 50 человек - РИА Новости Крым, 08.09.2022
ВСУ атаковали КПП в Запорожской области, где находились около 50 человек
Два беспилотника нанесли удар по контрольно-пропускному пункту в городе Васильевка Запорожской области, где находились мирные граждане. Об этом со ссылкой на... РИА Новости Крым, 08.09.2022
2022-09-08T16:01
2022-09-08T16:01
запорожская область
происшествия
всу (вооруженные силы украины)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 сен – РИА Новости Крым. Два беспилотника нанесли удар по контрольно-пропускному пункту в городе Васильевка Запорожской области, где находились мирные граждане. Об этом со ссылкой на члена главного совета ВГА Владимира Рогова сообщает РИА Новости.Информации о пострадавших или разрушениях в результате удара БПЛА на данный момент нет.В ходе специальной военной операции Вооруженные силы РФ взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области. В обоих регионах сформированы военно-гражданские администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, налаживаются торговые связи с Крымом и другими регионами России, жителям выплачиваются зарплаты и социальные пособия, идет процесс выдачи российских паспортов.Власти Херсонской и Запорожской областей создали избирательные комиссии для проведения референдума по вопросу вхождения регионов в состав РФ. Обсуждается вопрос проведения референдума в обоих регионах в один день. По предварительным данным, голосование может состояться в сентябре.
https://crimea.ria.ru/20220907/politseyskie-predotvratili-terakt-v-zaporozhskoy-oblasti-1124426919.html
https://crimea.ria.ru/20220908/vsu-udarili-po-tsentru-novoy-kakhovki--pogibli-mirnye-zhiteli-1124443495.html
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РИА Новости Крым
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запорожская область, происшествия, всу (вооруженные силы украины)
ВСУ атаковали КПП в Запорожской области, где находились около 50 человек

Беспилотники ВСУ атаковали КПП "Васильевка", где находились до 50 человек - власти

16:01 08.09.2022
 
© РИА Новости . Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкКПП "Васильевка" на границе Запорожской области
КПП Васильевка на границе Запорожской области - РИА Новости, 1920, 08.09.2022
© РИА Новости . Константин Михальчевский
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 сен – РИА Новости Крым. Два беспилотника нанесли удар по контрольно-пропускному пункту в городе Васильевка Запорожской области, где находились мирные граждане. Об этом со ссылкой на члена главного совета ВГА Владимира Рогова сообщает РИА Новости.
"Два украинских беспилотника нанесли удары по КПП "Васильевка" в Запорожской области. В этот момент на нем находилось много гражданских, не менее 50 человек", - сообщил Рогов.
Информации о пострадавших или разрушениях в результате удара БПЛА на данный момент нет.
Сигнальная лента - РИА Новости, 1920, 07.09.2022
Вчера, 10:45
Полицейские предотвратили теракт в Запорожской области
В ходе специальной военной операции Вооруженные силы РФ взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области. В обоих регионах сформированы военно-гражданские администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, налаживаются торговые связи с Крымом и другими регионами России, жителям выплачиваются зарплаты и социальные пособия, идет процесс выдачи российских паспортов.
Власти Херсонской и Запорожской областей создали избирательные комиссии для проведения референдума по вопросу вхождения регионов в состав РФ. Обсуждается вопрос проведения референдума в обоих регионах в один день. По предварительным данным, голосование может состояться в сентябре.
Женщина на улице в Новой Каховке - РИА Новости, 1920, 08.09.2022
15:44
ВСУ ударили по центру Новой Каховки – погибли мирные жители
 
Запорожская областьПроисшествияВСУ (Вооруженные силы Украины)
 
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Заголовок открываемого материала
16:34Сотрудницу кафедры СевГУ осудили за передачу взятки
16:23В Евпатории снят режим ЧС
16:01ВСУ атаковали КПП в Запорожской области, где находились около 50 человек
15:54ФСБ раскрыла спонсировавшую ИГ* ячейку на территории России
15:44ВСУ ударили по центру Новой Каховки – погибли мирные жители
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