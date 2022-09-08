https://crimea.ria.ru/20220908/vsu-atakovali-kpp-v-zaporozhskoy-oblasti-gde-nakhodilis-okolo-50-chelovek-1124444125.html

ВСУ атаковали КПП в Запорожской области, где находились около 50 человек

ВСУ атаковали КПП в Запорожской области, где находились около 50 человек - РИА Новости Крым, 08.09.2022

ВСУ атаковали КПП в Запорожской области, где находились около 50 человек

Два беспилотника нанесли удар по контрольно-пропускному пункту в городе Васильевка Запорожской области, где находились мирные граждане. Об этом со ссылкой на... РИА Новости Крым, 08.09.2022

2022-09-08T16:01

2022-09-08T16:01

2022-09-08T16:01

запорожская область

происшествия

всу (вооруженные силы украины)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/09/08/1124444085_0:172:3029:1876_1920x0_80_0_0_8d0a62f8afd16e1c901aedef11e84ce5.jpg.webp

СИМФЕРОПОЛЬ, 8 сен – РИА Новости Крым. Два беспилотника нанесли удар по контрольно-пропускному пункту в городе Васильевка Запорожской области, где находились мирные граждане. Об этом со ссылкой на члена главного совета ВГА Владимира Рогова сообщает РИА Новости.Информации о пострадавших или разрушениях в результате удара БПЛА на данный момент нет.В ходе специальной военной операции Вооруженные силы РФ взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области. В обоих регионах сформированы военно-гражданские администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, налаживаются торговые связи с Крымом и другими регионами России, жителям выплачиваются зарплаты и социальные пособия, идет процесс выдачи российских паспортов.Власти Херсонской и Запорожской областей создали избирательные комиссии для проведения референдума по вопросу вхождения регионов в состав РФ. Обсуждается вопрос проведения референдума в обоих регионах в один день. По предварительным данным, голосование может состояться в сентябре.

https://crimea.ria.ru/20220907/politseyskie-predotvratili-terakt-v-zaporozhskoy-oblasti-1124426919.html

https://crimea.ria.ru/20220908/vsu-udarili-po-tsentru-novoy-kakhovki--pogibli-mirnye-zhiteli-1124443495.html

запорожская область

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2022

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

запорожская область, происшествия, всу (вооруженные силы украины)