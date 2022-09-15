Рейтинг@Mail.ru
Как работает единственный КПП "Васильевка" с Украины на Запорожье - РИА Новости Крым, 15.09.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Мелитополь - РИА Новости, 1920, 27.07.2022
Новая жизнь на освобожденных территориях
https://crimea.ria.ru/20220915/kak-rabotaet-edinstvennyy-kpp-vasilevka-s-ukrainy-na-zaporozhe-1124508640.html
Как работает единственный КПП "Васильевка" с Украины на Запорожье
Как работает единственный КПП "Васильевка" с Украины на Запорожье - РИА Новости Крым, 15.09.2022
Как работает единственный КПП "Васильевка" с Украины на Запорожье
Больше тысячи автомобилей в сутки пересекают пункт пропуска "Васильевка" в Запорожской области, который остался единственными "воротами" для людей с территории... РИА Новости Крым, 15.09.2022
2022-09-15T05:09
2022-09-15T05:09
новая жизнь на освобожденных территориях
запорожская область
специальная военная операция рф на украине
украина
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/09/0e/1124508782_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_e0fe79fc310fd99757d39419989be316.jpg
ЗАПОРОЖСКАЯ ОБЛАСТЬ, 15 сен – РИА Новости Крым. Больше тысячи автомобилей в сутки пересекают пункт пропуска "Васильевка" в Запорожской области, который остался единственными "воротами" для людей с территории Украины. Об этом рассказала глава военно-гражданской администрации Васильевского района Наталья Романиченко.По ее словам, ситуацию осложняет то, что украинские КПП работают не круглосуточно, на людей оказывают давление и запугивают."Выезжающих людей просто запугивают, отношение оставляет желать лучшего, говорят, что вы едете к коллаборантам и сами вы не лучше", - рассказала она.В Запорожскую область едут как местные жители, которые выезжали ранее в силу различных обстоятельств, так и те, кто хочет сбежать с подконтрольных Украине территорий. За последние дни, отмечает глава администрации, поток следующих в освобожденные регионы существенно вырос."Учитывая то, что с украинской стороны происходят зверства по отношению к людям, которые поддерживали нас, российскую власть, и всячески помогали в налаживании мирной жизни, поток со стороны Украины значительно увеличился. Возвращаются и местные жители, и жители территорий, которые не хотят после произошедшего оставаться там. Так как Васильевка является единственным пунктом пропуска с территории Украины на нашу территорию, соответственно, поток людей очень большой", - рассказала глава ВГА.Сюда едут из разных регионов Украины, в том числе из Харьковской области, однако оттуда, говорит глава администрации, выехать сложнее всего."Это связано с тем, что перекрыли дороги, не разрешают жителям выезжать. Разыскивают тех, кто участвовал в налаживании мирной жизни. Там над людьми издеваются. Поэтому люди со стороны Украины не хотят там жить", - добавила она.В Харьковской области работают карательные отряды – Кремль &gt;&gt;В очереди на въезд есть и жители Донбасса. Семья из Константиновки с детьми едет к родственникам в Ростов-на-Дону. Говорят, к обстрелам уже относительно привыкли и настраивались переждать до стабилизации ситуации, оборудовали подвалы. Но не вышло - страх за жизнь детей взял верх.Однако семейный ВАЗ-21099 с табличкой "дети", едва доехав из Константиновки до освобожденной территории Запорожской области, забарахлил. Хозяева говорят – "полетел" генератор, а до Ростова еще ехать и ехать. Местные власти не бросили беженцев в беде – машину без очереди отправили на ремонт.В Васильевке вынужденным переселенцам готовы предоставить любую помощь: и жильем, и питанием, и оформлением социальных выплат."Мы готовы предоставить жилье в Васильевке, обеспечить людей всем необходимым – питанием, выплатами и всеми пособиями, которые положены на нашей территории, а в Запорожской области действуют все виды социальных выплат. И всех, кто желает вернуться или покинуть территорию Украины, мы ждем и готовы предоставить им все необходимое", - заключила глава администрации Наталья Романиченко.В ходе специальной военной операции Вооруженные силы РФ взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области. В обоих регионах сформированы военно-гражданские администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, налаживаются торговые связи с Крымом и другими регионами России, жителям выплачиваются зарплаты и социальные пособия, идет процесс выдачи российских паспортов.Екатерина Губарева: мы здесь, чтобы люди не боялись &gt;&gt; Власти Херсонской и Запорожской областей создали избирательные комиссии для проведения референдума по вопросу вхождения регионов в состав РФ. Обсуждается вопрос проведения референдума в обоих регионах в один день.
https://crimea.ria.ru/20220914/postradavshim-ot-deystviy-vsu-na-zaporozhe-nachali-platit-kompensatsii-1124496211.html
https://crimea.ria.ru/20220905/novaya-realnost-novykh-territoriy-1124403878.html
запорожская область
украина
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2022
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/09/0e/1124508782_72:0:1209:853_1920x0_80_0_0_c5b316757a36e0f6ab22aec0be7ef1ac.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
запорожская область, специальная военная операция рф на украине, украина, общество
Как работает единственный КПП "Васильевка" с Украины на Запорожье

Власти Васильевки рассказали о работе единственного пункта пропуска с Украины

05:09 15.09.2022
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевОчередь на пункте пропуска "Васильевка" в Запорожской области
Очередь на пункте пропуска Васильевка в Запорожской области - РИА Новости, 1920, 15.09.2022
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Читать в
ЗАПОРОЖСКАЯ ОБЛАСТЬ, 15 сен – РИА Новости Крым. Больше тысячи автомобилей в сутки пересекают пункт пропуска "Васильевка" в Запорожской области, который остался единственными "воротами" для людей с территории Украины. Об этом рассказала глава военно-гражданской администрации Васильевского района Наталья Романиченко.
По ее словам, ситуацию осложняет то, что украинские КПП работают не круглосуточно, на людей оказывают давление и запугивают.
"Выезжающих людей просто запугивают, отношение оставляет желать лучшего, говорят, что вы едете к коллаборантам и сами вы не лучше", - рассказала она.
В Запорожскую область едут как местные жители, которые выезжали ранее в силу различных обстоятельств, так и те, кто хочет сбежать с подконтрольных Украине территорий. За последние дни, отмечает глава администрации, поток следующих в освобожденные регионы существенно вырос.
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевБольше тысячи автомобилей в сутки пересекают пункт пропуска в Васильевке
Больше тысячи автомобилей в сутки пересекают пункт пропуска в Васильевке
1 из 3
Больше тысячи автомобилей в сутки пересекают пункт пропуска в Васильевке
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев

За последние дни поток следующих в освобожденные регионы существенно вырос

Очередь на пункте пропуска Васильевка в Запорожской области.
2 из 3

За последние дни поток следующих в освобожденные регионы существенно вырос

© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев

В Васильевке вынужденным переселенцам готовы предоставить любую помощь: и жильем, и питанием, и оформлением социальных выплат.

В Васильевке вынужденным переселенцам готовы предоставить любую помощь: и жильем, и питанием, и оформлением социальных выплат.
3 из 3

В Васильевке вынужденным переселенцам готовы предоставить любую помощь: и жильем, и питанием, и оформлением социальных выплат.

© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
1 из 3
Больше тысячи автомобилей в сутки пересекают пункт пропуска в Васильевке
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
2 из 3

За последние дни поток следующих в освобожденные регионы существенно вырос

© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
3 из 3

В Васильевке вынужденным переселенцам готовы предоставить любую помощь: и жильем, и питанием, и оформлением социальных выплат.

© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
"Учитывая то, что с украинской стороны происходят зверства по отношению к людям, которые поддерживали нас, российскую власть, и всячески помогали в налаживании мирной жизни, поток со стороны Украины значительно увеличился. Возвращаются и местные жители, и жители территорий, которые не хотят после произошедшего оставаться там. Так как Васильевка является единственным пунктом пропуска с территории Украины на нашу территорию, соответственно, поток людей очень большой", - рассказала глава ВГА.
Сюда едут из разных регионов Украины, в том числе из Харьковской области, однако оттуда, говорит глава администрации, выехать сложнее всего.
"Это связано с тем, что перекрыли дороги, не разрешают жителям выезжать. Разыскивают тех, кто участвовал в налаживании мирной жизни. Там над людьми издеваются. Поэтому люди со стороны Украины не хотят там жить", - добавила она.
В Харьковской области работают карательные отряды – Кремль >>
В очереди на въезд есть и жители Донбасса. Семья из Константиновки с детьми едет к родственникам в Ростов-на-Дону. Говорят, к обстрелам уже относительно привыкли и настраивались переждать до стабилизации ситуации, оборудовали подвалы. Но не вышло - страх за жизнь детей взял верх.
"У нас сейчас обстрелы постоянно, прилеты в 500 метрах от нашего дома. Знаете, мы готовы были пересидеть обстрелы, готовили подвалы и думали, что можем справиться, но в один момент, когда ребенок потерял сознание от испуга, когда авиация летела и волной сносила все вокруг, стало страшно. Мы поняли, что так нельзя. В России мы видим больше будущего и для нас, и для наших детей", - рассказала жительница Константиновки.
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевВ Запорожскую область едут как местные жители, которые выезжали ранее в силу различных обстоятельств, так и те, кто хочет сбежать с подконтрольных Украине территорий
В Запорожскую область едут как местные жители, которые выезжали ранее в силу различных обстоятельств, так и те, кто хочет сбежать с подконтрольных Украине территорий - РИА Новости, 1920, 14.09.2022
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
В Запорожскую область едут как местные жители, которые выезжали ранее в силу различных обстоятельств, так и те, кто хочет сбежать с подконтрольных Украине территорий
Однако семейный ВАЗ-21099 с табличкой "дети", едва доехав из Константиновки до освобожденной территории Запорожской области, забарахлил. Хозяева говорят – "полетел" генератор, а до Ростова еще ехать и ехать. Местные власти не бросили беженцев в беде – машину без очереди отправили на ремонт.
В Васильевке вынужденным переселенцам готовы предоставить любую помощь: и жильем, и питанием, и оформлением социальных выплат.
"Мы готовы предоставить жилье в Васильевке, обеспечить людей всем необходимым – питанием, выплатами и всеми пособиями, которые положены на нашей территории, а в Запорожской области действуют все виды социальных выплат. И всех, кто желает вернуться или покинуть территорию Украины, мы ждем и готовы предоставить им все необходимое", - заключила глава администрации Наталья Романиченко.
Село Терпение - РИА Новости, 1920, 14.09.2022
Вчера, 07:04Новая жизнь на освобожденных территориях
Пострадавшим от действий ВСУ на Запорожье начали платить компенсации
В ходе специальной военной операции Вооруженные силы РФ взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области. В обоих регионах сформированы военно-гражданские администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, налаживаются торговые связи с Крымом и другими регионами России, жителям выплачиваются зарплаты и социальные пособия, идет процесс выдачи российских паспортов.
Екатерина Губарева: мы здесь, чтобы люди не боялись >>
Власти Херсонской и Запорожской областей создали избирательные комиссии для проведения референдума по вопросу вхождения регионов в состав РФ. Обсуждается вопрос проведения референдума в обоих регионах в один день.
Здание кинотеатра Украина в Херсоне - РИА Новости, 1920, 05.09.2022
5 сентября, 18:23Новая жизнь на освобожденных территориях
Новая реальность новых территорийКак живут новые территории в условиях прилетов ракет, уехавших соседей и одновременно – российских социальных выплат и формирующихся органов власти. Как существуют разные пласты реальности и люди в них, - в материале РИА Новости Крым.
Новая жизнь на освобожденных территорияхЗапорожская областьСпециальная военная операция РФ на УкраинеУкраинаОбщество
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
05:09Как работает единственный КПП "Васильевка" с Украины на Запорожье
03:22Ипотека, цены, перспективы: что с рынком недвижимости в Крыму
00:01Тепло и ветрено: прогноз погоды на четверг
00:00Какой сегодня праздник: 15 сентября
22:05Главные события и заявления дня: 14 сентября
21:44Когда отучать ребенка от совместного сна c родителями – педиатр
21:33Висит груша – можно скушать: в Крыму начали сбор урожая
21:1213 полезных вечерних привычек для счастливого утра
20:55В Херсоне четыре человека погибли в результате ракетного удара - СМИ
20:38Погибшие в Кабуле сотрудники посольства РФ награждены посмертно
20:31Паллиативная помощь помогает пациентам вернуться к жизни – онколог
19:49Скрывавшегося от правосудия 20 лет жителя Владикавказа задержали в Крыму
19:28Рост заболеваемости COVID-19 зафиксирован в 50 регионах России - Попова
19:11Мошенничество на миллион: в Крыму осудили директора похоронной компании
19:02Эксперт оценил вероятность новых угроз Крыму со стороны ВСУ
18:46В МИД РФ оценили обстановку на киргизско-таджикской границе
18:37Конец уже близок: глава ВОЗ сделал прогноз о пандемии COVID-19
18:14В Севастополе простились с погибшими под Херсоном героями-десантниками
17:49Главный онколог назвал условия прорыва в борьбе с раком в России
17:25Обстрелы Красного Хутора продолжаются - Гладков
Лента новостейМолния