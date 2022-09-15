Как работает единственный КПП "Васильевка" с Украины на Запорожье
Власти Васильевки рассказали о работе единственного пункта пропуска с Украины
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевОчередь на пункте пропуска "Васильевка" в Запорожской области
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
ЗАПОРОЖСКАЯ ОБЛАСТЬ, 15 сен – РИА Новости Крым. Больше тысячи автомобилей в сутки пересекают пункт пропуска "Васильевка" в Запорожской области, который остался единственными "воротами" для людей с территории Украины. Об этом рассказала глава военно-гражданской администрации Васильевского района Наталья Романиченко.
По ее словам, ситуацию осложняет то, что украинские КПП работают не круглосуточно, на людей оказывают давление и запугивают.
"Выезжающих людей просто запугивают, отношение оставляет желать лучшего, говорят, что вы едете к коллаборантам и сами вы не лучше", - рассказала она.
В Запорожскую область едут как местные жители, которые выезжали ранее в силу различных обстоятельств, так и те, кто хочет сбежать с подконтрольных Украине территорий. За последние дни, отмечает глава администрации, поток следующих в освобожденные регионы существенно вырос.
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевБольше тысячи автомобилей в сутки пересекают пункт пропуска в Васильевке
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Больше тысячи автомобилей в сутки пересекают пункт пропуска в Васильевке
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
За последние дни поток следующих в освобожденные регионы существенно вырос
2 из 3
За последние дни поток следующих в освобожденные регионы существенно вырос
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
В Васильевке вынужденным переселенцам готовы предоставить любую помощь: и жильем, и питанием, и оформлением социальных выплат.
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В Васильевке вынужденным переселенцам готовы предоставить любую помощь: и жильем, и питанием, и оформлением социальных выплат.
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
1 из 3
Больше тысячи автомобилей в сутки пересекают пункт пропуска в Васильевке
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
2 из 3
За последние дни поток следующих в освобожденные регионы существенно вырос
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
3 из 3
В Васильевке вынужденным переселенцам готовы предоставить любую помощь: и жильем, и питанием, и оформлением социальных выплат.
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
"Учитывая то, что с украинской стороны происходят зверства по отношению к людям, которые поддерживали нас, российскую власть, и всячески помогали в налаживании мирной жизни, поток со стороны Украины значительно увеличился. Возвращаются и местные жители, и жители территорий, которые не хотят после произошедшего оставаться там. Так как Васильевка является единственным пунктом пропуска с территории Украины на нашу территорию, соответственно, поток людей очень большой", - рассказала глава ВГА.
Сюда едут из разных регионов Украины, в том числе из Харьковской области, однако оттуда, говорит глава администрации, выехать сложнее всего.
"Это связано с тем, что перекрыли дороги, не разрешают жителям выезжать. Разыскивают тех, кто участвовал в налаживании мирной жизни. Там над людьми издеваются. Поэтому люди со стороны Украины не хотят там жить", - добавила она.
В очереди на въезд есть и жители Донбасса. Семья из Константиновки с детьми едет к родственникам в Ростов-на-Дону. Говорят, к обстрелам уже относительно привыкли и настраивались переждать до стабилизации ситуации, оборудовали подвалы. Но не вышло - страх за жизнь детей взял верх.
"У нас сейчас обстрелы постоянно, прилеты в 500 метрах от нашего дома. Знаете, мы готовы были пересидеть обстрелы, готовили подвалы и думали, что можем справиться, но в один момент, когда ребенок потерял сознание от испуга, когда авиация летела и волной сносила все вокруг, стало страшно. Мы поняли, что так нельзя. В России мы видим больше будущего и для нас, и для наших детей", - рассказала жительница Константиновки.
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевВ Запорожскую область едут как местные жители, которые выезжали ранее в силу различных обстоятельств, так и те, кто хочет сбежать с подконтрольных Украине территорий
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
В Запорожскую область едут как местные жители, которые выезжали ранее в силу различных обстоятельств, так и те, кто хочет сбежать с подконтрольных Украине территорий
Однако семейный ВАЗ-21099 с табличкой "дети", едва доехав из Константиновки до освобожденной территории Запорожской области, забарахлил. Хозяева говорят – "полетел" генератор, а до Ростова еще ехать и ехать. Местные власти не бросили беженцев в беде – машину без очереди отправили на ремонт.
В Васильевке вынужденным переселенцам готовы предоставить любую помощь: и жильем, и питанием, и оформлением социальных выплат.
"Мы готовы предоставить жилье в Васильевке, обеспечить людей всем необходимым – питанием, выплатами и всеми пособиями, которые положены на нашей территории, а в Запорожской области действуют все виды социальных выплат. И всех, кто желает вернуться или покинуть территорию Украины, мы ждем и готовы предоставить им все необходимое", - заключила глава администрации Наталья Романиченко.
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