https://crimea.ria.ru/20220915/kak-rabotaet-edinstvennyy-kpp-vasilevka-s-ukrainy-na-zaporozhe-1124508640.html

Как работает единственный КПП "Васильевка" с Украины на Запорожье

Как работает единственный КПП "Васильевка" с Украины на Запорожье - РИА Новости Крым, 15.09.2022

Как работает единственный КПП "Васильевка" с Украины на Запорожье

Больше тысячи автомобилей в сутки пересекают пункт пропуска "Васильевка" в Запорожской области, который остался единственными "воротами" для людей с территории... РИА Новости Крым, 15.09.2022

2022-09-15T05:09

2022-09-15T05:09

2022-09-15T05:09

новая жизнь на освобожденных территориях

запорожская область

специальная военная операция рф на украине

украина

общество

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ЗАПОРОЖСКАЯ ОБЛАСТЬ, 15 сен – РИА Новости Крым. Больше тысячи автомобилей в сутки пересекают пункт пропуска "Васильевка" в Запорожской области, который остался единственными "воротами" для людей с территории Украины. Об этом рассказала глава военно-гражданской администрации Васильевского района Наталья Романиченко.По ее словам, ситуацию осложняет то, что украинские КПП работают не круглосуточно, на людей оказывают давление и запугивают."Выезжающих людей просто запугивают, отношение оставляет желать лучшего, говорят, что вы едете к коллаборантам и сами вы не лучше", - рассказала она.В Запорожскую область едут как местные жители, которые выезжали ранее в силу различных обстоятельств, так и те, кто хочет сбежать с подконтрольных Украине территорий. За последние дни, отмечает глава администрации, поток следующих в освобожденные регионы существенно вырос."Учитывая то, что с украинской стороны происходят зверства по отношению к людям, которые поддерживали нас, российскую власть, и всячески помогали в налаживании мирной жизни, поток со стороны Украины значительно увеличился. Возвращаются и местные жители, и жители территорий, которые не хотят после произошедшего оставаться там. Так как Васильевка является единственным пунктом пропуска с территории Украины на нашу территорию, соответственно, поток людей очень большой", - рассказала глава ВГА.Сюда едут из разных регионов Украины, в том числе из Харьковской области, однако оттуда, говорит глава администрации, выехать сложнее всего."Это связано с тем, что перекрыли дороги, не разрешают жителям выезжать. Разыскивают тех, кто участвовал в налаживании мирной жизни. Там над людьми издеваются. Поэтому люди со стороны Украины не хотят там жить", - добавила она.В Харьковской области работают карательные отряды – Кремль >>В очереди на въезд есть и жители Донбасса. Семья из Константиновки с детьми едет к родственникам в Ростов-на-Дону. Говорят, к обстрелам уже относительно привыкли и настраивались переждать до стабилизации ситуации, оборудовали подвалы. Но не вышло - страх за жизнь детей взял верх.Однако семейный ВАЗ-21099 с табличкой "дети", едва доехав из Константиновки до освобожденной территории Запорожской области, забарахлил. Хозяева говорят – "полетел" генератор, а до Ростова еще ехать и ехать. Местные власти не бросили беженцев в беде – машину без очереди отправили на ремонт.В Васильевке вынужденным переселенцам готовы предоставить любую помощь: и жильем, и питанием, и оформлением социальных выплат."Мы готовы предоставить жилье в Васильевке, обеспечить людей всем необходимым – питанием, выплатами и всеми пособиями, которые положены на нашей территории, а в Запорожской области действуют все виды социальных выплат. И всех, кто желает вернуться или покинуть территорию Украины, мы ждем и готовы предоставить им все необходимое", - заключила глава администрации Наталья Романиченко.В ходе специальной военной операции Вооруженные силы РФ взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области. В обоих регионах сформированы военно-гражданские администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, налаживаются торговые связи с Крымом и другими регионами России, жителям выплачиваются зарплаты и социальные пособия, идет процесс выдачи российских паспортов.Екатерина Губарева: мы здесь, чтобы люди не боялись >> Власти Херсонской и Запорожской областей создали избирательные комиссии для проведения референдума по вопросу вхождения регионов в состав РФ. Обсуждается вопрос проведения референдума в обоих регионах в один день.

https://crimea.ria.ru/20220914/postradavshim-ot-deystviy-vsu-na-zaporozhe-nachali-platit-kompensatsii-1124496211.html

https://crimea.ria.ru/20220905/novaya-realnost-novykh-territoriy-1124403878.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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