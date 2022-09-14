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Социальные выплаты в Запорожской области: власти о мерах поддержки - РИА Новости Крым, 14.09.2022
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Социальные выплаты в Запорожской области: власти о мерах поддержки
Социальные выплаты в Запорожской области: власти о мерах поддержки - РИА Новости Крым, 14.09.2022
Социальные выплаты в Запорожской области: власти о мерах поддержки
Жителям Запорожской области доступны девять видов социальных выплат, которые направлены на поддержку семей с детьми, одиноких и пожилых граждан, а также других... РИА Новости Крым, 14.09.2022
2022-09-14T05:02
2022-09-14T05:02
новая жизнь на освобожденных территориях
запорожская область
общество
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ЗАПОРОЖСКАЯ ОБЛАСТЬ, 14 сен – РИА Новости Крым. Жителям Запорожской области доступны девять видов социальных выплат, которые направлены на поддержку семей с детьми, одиноких и пожилых граждан, а также других льготных категорий. Об этом сообщил замминистра труда и соцзащиты Запорожской области Евгений Маркелов.Отдельные выплаты - по уходу за инвалидами и людьми, достигшими 80-летнего возраста, а также ветеранам Великой Отечественной войны.Кроме того, руководством Запорожской области принято решение о выплате к 1 сентября семьям, где растут дети школьного возраста, по 10 тысяч рулей. Он уточнил, что если ребенок приступил к обучению позже, но по уважительной причине, данная выплата будет сделана до 15 декабря текущего года.Все социальные выплаты направлены на то, чтобы максимально помочь людям, оказавшимся в сложной жизненной ситуации, подчеркнул Маркелов. И добавил, что ранее такой меры поддержки в регионе не было – только на сборы детей в школу получат выплаты 37 тысяч семей.В ходе специальной военной операции Вооруженные силы РФ взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области. В обоих регионах сформированы военно-гражданские администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, налаживаются торговые связи с Крымом и другими регионами России, жителям выплачиваются зарплаты и социальные пособия, идет процесс выдачи российских паспортов.Власти Херсонской и Запорожской областей создали избирательные комиссии для проведения референдума по вопросу вхождения регионов в состав РФ. Обсуждается вопрос проведения референдума в обоих регионах в один день. По предварительным данным, голосование может состояться в сентябре.
https://crimea.ria.ru/20220913/posledstviya-ataki-vsu-na-selo-terpenie-na-zaporozhe--chto-govoryat-lyudi-1124495613.html
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запорожская область, общество
Социальные выплаты в Запорожской области: власти о мерах поддержки

Власти Запорожской области рассказали о социальных выплатах

05:02 14.09.2022
 
© РИА Новости . Павел Лисицын / Перейти в фотобанкДенежные купюры
Денежные купюры - РИА Новости, 1920, 14.09.2022
© РИА Новости . Павел Лисицын
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ЗАПОРОЖСКАЯ ОБЛАСТЬ, 14 сен – РИА Новости Крым. Жителям Запорожской области доступны девять видов социальных выплат, которые направлены на поддержку семей с детьми, одиноких и пожилых граждан, а также других льготных категорий. Об этом сообщил замминистра труда и соцзащиты Запорожской области Евгений Маркелов.
"В Запорожской области принято достаточное количество мер социальной поддержки. Особое внимание было уделено семьям с детьми. У нас всего девять выплат, еще одна находится в проекте разработки. Это выплаты по беременности, при рождении ребенка, выплаты одиноким матерям, по уходу за детьми, и на детей, находящихся под опекой попечителей", - рассказал он.
Отдельные выплаты - по уходу за инвалидами и людьми, достигшими 80-летнего возраста, а также ветеранам Великой Отечественной войны.
Кроме того, руководством Запорожской области принято решение о выплате к 1 сентября семьям, где растут дети школьного возраста, по 10 тысяч рулей. Он уточнил, что если ребенок приступил к обучению позже, но по уважительной причине, данная выплата будет сделана до 15 декабря текущего года.
Все социальные выплаты направлены на то, чтобы максимально помочь людям, оказавшимся в сложной жизненной ситуации, подчеркнул Маркелов. И добавил, что ранее такой меры поддержки в регионе не было – только на сборы детей в школу получат выплаты 37 тысяч семей.
"Мы учитываем нынешнюю ситуацию и максимально упростили пакет документов. Принимаются как документы украинского, так и уже российского образца. Они имеют равнозначное значение. Подать документы просто – создано восемь управлений социальной защиты населения, люди подают заявления и через почту получают выплаты. На сегодня 186 млн перевели на расчетный счет почты на текущую неделю на выплаты граждан, которые подали заявления. И это я говорю только об одной неделе", - подчеркнул он.
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В ходе специальной военной операции Вооруженные силы РФ взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области. В обоих регионах сформированы военно-гражданские администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, налаживаются торговые связи с Крымом и другими регионами России, жителям выплачиваются зарплаты и социальные пособия, идет процесс выдачи российских паспортов.
Власти Херсонской и Запорожской областей создали избирательные комиссии для проведения референдума по вопросу вхождения регионов в состав РФ. Обсуждается вопрос проведения референдума в обоих регионах в один день. По предварительным данным, голосование может состояться в сентябре.
Новая жизнь на освобожденных территорияхЗапорожская областьОбщество
 
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05:02Социальные выплаты в Запорожской области: власти о мерах поддержки
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