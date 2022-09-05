https://crimea.ria.ru/20220905/vrio-glavy-khersonskoy-oblasti-eliseev-prilety-izmenili-nastroeniya-mnogikh-1124400180.html

Врио главы Херсонской области Елисеев: прилеты изменили настроения многих

Врио главы Херсонской области Елисеев: прилеты изменили настроения многих - РИА Новости Крым, 05.09.2022

Врио главы Херсонской области Елисеев: прилеты изменили настроения многих

Бывший первый вице-премьер правительства Калининградской области Сергей Елисеев в начале июля был назначен главой правительства Херсонской области, а уже спустя РИА Новости Крым, 05.09.2022

2022-09-05T11:00

2022-09-05T11:00

2022-09-05T11:00

новая жизнь на освобожденных территориях

херсонская область

общество

политика

экономика

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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 сен – РИА Новости Крым. Бывший первый вице-премьер правительства Калининградской области Сергей Елисеев в начале июля был назначен главой правительства Херсонской области, а уже спустя месяц стал исполнять обязанности главы военно-гражданской администрации, временно заменив Владимира Сальдо.О том, как сегодня живут херсонцы в состоянии постоянных обстрелов со стороны ВСУ, готовится ли регион к референдуму, какие первоочередные задачи стоят перед властями, и почему 1 сентября стало символом для области, Елисеев рассказал в эксклюзивном интервью РИА Новости Крым."Вы видели, что такое пересечь Днепр"– Вы приехали в этот непростой регион в качестве главы правительства. И вдруг на вас свалились обязанности главы администрации, да еще под постоянными прилетами от ВСУ. Как ощущаете себя, как работает команда и как меняются задачи?– Ситуация, действительно, сложная. Но мы работаем. Здесь другого выхода нет: нужно либо все бросать и уезжать, а если остаешься – надо работать. Вне зависимости от того, какой объем задач перед тобой стоит. Самое главное – обеспечить решение первостепенных задач, которые сейчас стоят перед нами.В Херсоне ответили на угрозы Киева за участие в референдуме >>– Первостепенные – это какие? Сейчас базовая задача – чтобы не прилетало, но она, если можно так выразиться, не в вашей компетенции.– Да, к сожалению, предотвратить прилеты ракет своими силами и силами правительства Херсонской области я не могу. Поэтому на этот счет даже не заморачиваюсь. Воспринимаю как данность, осложняющую исполнение тех обязанностей, которые должен выполнять. Большие проблемы возникают из-за обстрелов дорожной инфраструктуры, мостов. Вы сами испытали, что сейчас такое – пересечь Днепр. С этими проблемами сталкиваются не только жители Херсонской области, но и те, кто занимается поставками продовольственных, непродовольственных товаров, медикаментов, оборудования. Всем нужно срочно, у всех есть сроки исполнения. Поэтому регулировать поток и перемещение товаров, людей, грузов – сейчас тоже очень важная задача. Нужно обеспечить всем необходимым магазины, чтобы на полках не было дефицита товаров.Что рассказывают пассажиры переправы через Днепр в Херсонской области >>– Как это сейчас возможно? На переправу стоят часами, сутками. Плюс – это просто опасно, ведь бьют по своим гражданам.– Предприниматели, попав в такие сложные условия, сами начинают искать возможности обеспечить себя всем необходимым для продолжения деятельности. Здесь мы стараемся меньше регулировать, больше оказывать содействия, иногда в ручном режиме. С военными находимся в прямом контакте, увеличиваем время работы переправы, расставляем приоритеты в пропуске автотранспорта. Иногда это приходится делать по телефону.Подходит несколько машин со скоропортящимся товаром, я созваниваюсь с военными, прошу вне очереди пропустить именно эти машины."Они не побоялись, пришли"– Какие сейчас первоочередные задачи по региону?– Для нас очень важной была задача начать учебный год. Это принципиальный вопрос доверия людей к новой власти. Что для родителя может быть дороже ребенка! И если родитель отдает своего ребенка в школу, о каком более высоком уровне доверия можно говорить?– Да, 1 сентября пришло очень много празднично одетых детей, волнующихся родителей.– Я сам посетил одну из школ 1 сентября, присутствовал на праздничной линейке, было очень радостно видеть первоклашек. Но еще – одиннадцатиклассники. Для меня это тоже было показательно. Ведь это молодые люди, уже сформировавшиеся, их идеологически обрабатывали многие годы. Фактически все их пребывание в школе. И тем не менее они пришли. Пришли с намерением получать российское образование, с перспективами дальнейшего своего обучения уже в российских вузах и адаптации уже в российском обществе. Это очень важно.Люди, город, жизнь. Как сегодня живет Херсон >>Дети – это одна история. Еще важно, что не побоялись, пришли педагоги. Многих запугивали, присылали смс, звонили по телефону, говорили, что вас уничтожат либо привлекут к уголовной ответственности как коллаборантов. Они не побоялись, пришли, занимаются с детишками.И мы видим, что этот поток только усиливается. Знаете, наверное, такой эффект первого шага. Трудно быть первым. Но когда люди увидели, что заработали школы, дети идут, в нормальных условиях начинают обучаться, их обеспечивают питанием… Не только начальные классы. Все у нас получили питание, всех обеспечили учебниками. А у нас были достаточно короткие, жесткие сроки, отведенные на это. Мы выполнили эту задачу. Привезли учебники, литературу, по которой будут учиться уже по российским стандартам.Крым обеспечивает Херсонскую область бензином – что с ценами >>Крайне важный вопрос – обеспечение безопасности каждой школы. Мы обещаем родителям, педагогам, что сделаем все возможное, чтобы максимально обезопасить процесс обучения в школе."Мы обязаны это сделать – и мы сделаем"– Что с экономикой? Осень впереди, холода.– Уже начали готовиться, хотя в Российской Федерации процесс подготовки к осенне-зимнему периоду начинается уже в апреле-мае. С этой точки зрения мы начали, конечно, поздновато.– У вас были объективные обстоятельства...– Но, несмотря на это, спасибо большое федеральной власти, нас очень поддерживают Фонд развития территорий, содействия реформе ЖКХ. Активно помогают в анализе того, что у нас есть сейчас в хозяйстве. А мы мониторим системы теплоснабжения, водоподачи, водоотведения, канализации. Все, что необходимо привести в надлежащее состояние к наступлению холодов. Организовали штаб работы с главами администраций, собираем потребности по твердому топливу, углю, брикетам. Чтобы выходить на целенаправленные закупки и поставки всего необходимого с дальнейшим распределением."Чудом остались живы": последствия удара по турбазе на Херсонщине >>– Вы довезти сюда все это сможете?– Будем довозить! Мы обязаны это сделать – и мы сделаем. До каждой бабушки, до каждого дедушки, будем субсидировать, помогать, если стоимость твердого топлива будет для них слишком высокой.– Что по открытию карточек и внедрению систем платежей? Продвигается?– Да. Банк начал выдавать карточки пенсионерам.– Пока только по Херсону или двинулись уже в область?– Мы завязаны с развитием банков, с количеством банкоматов, программой эквайринга в торговых сетях, на АЗС, в аптеках и т.д. Пока все не будет установлено во всех необходимых точках, сама по себе карта бесполезна. Поэтому двигаемся параллельно.– В Крыму, помнится, тоже обещали приход крупнейших российских банков. Но они так и не пришли.– Мы работаем с теми банками, которые уже представлены в нашем регионе. Ориентируемся на его отделения, на программы по переходу на безналичный расчет, в первую очередь для пенсионеров и получателей соцвыплат. Будем надеяться, что в кратчайшие сроки основная часть социальных и пенсионных выплат сможет проходить по безналичному расчету. А каким путем пойдет Херсонская область дальше – решат ее жители.Крым: "Шо ты истерику мастыришь?" Или почему Киев вспомнил за полуостров >>Враги для киевской власти– К теме пути. Нам рассказывают люди: когда по Херсону и области начало активно прилетать, даже те, кто был настроен совсем не пророссийски, изменили отношение. Вы ощутили изменения в поведении людей, контрагентов, глав местных администраций именно после того, как усилились обстрелы?– Я здесь два месяца. И за эти два месяца настроения меняются в сторону принятия наших позиций, одобрения того, что делает Россия. Вы абсолютно правы: прилеты радикально сказались на изменении настроений многих. Тех, которые были уверены: сейчас придет Украина и освободит их от "российской оккупации". А когда стали бить и бить без разбору – не только по военным, но и по гражданским, - когда пошли жертвы, старики, дети, наверное, это многих отрезвило. Они поняли, что, в общем, для киевской власти мы все здесь враги.Екатерина Губарева: мы здесь, чтобы люди не боялись >> – Не страшно сейчас здесь оставаться?– Всем бывает страшно. Вопрос, как ты с этим страхом справляешься.

https://crimea.ria.ru/20220902/reguliruem-vruchnuyu-v-khersone-rasskazali-o-rabote-perepravy-cherez-dnepr-1124386052.html

https://crimea.ria.ru/20220903/my-zhdali-etogo-dolgo-khersonskie-shkoly-perekhodyat-na-rossiyskie-uchebniki-1124390597.html

https://crimea.ria.ru/20220903/khersonskaya-oblast-gotovitsya-k-zime-pensioneram-obeschayut-pomoch-s-uglem-1124386810.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

херсонская область, общество, политика, экономика