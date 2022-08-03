https://crimea.ria.ru/20220803/chto-rasskazyvayut-passazhiry-perepravy-cherez-dnepr-v-khersonskoy-oblasti-1124050221.html

Что рассказывают пассажиры переправы через Днепр в Херсонской области

Что рассказывают пассажиры переправы через Днепр в Херсонской области - РИА Новости Крым, 03.08.2022

Что рассказывают пассажиры переправы через Днепр в Херсонской области

Жители Херсона привыкли к понтонной переправе и пользуются ей по мере необходимости. Об этом журналистам рассказали пассажиры переправы. РИА Новости Крым, 03.08.2022

2022-08-03T14:05

2022-08-03T14:05

2022-08-03T14:06

новая жизнь на освобожденных территориях

херсонская область

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ХЕРСОН, 3 авг – РИА Новости Крым, Сергей Георгиев, Валерий Волков. Жители Херсона привыкли к понтонной переправе и пользуются ей по мере необходимости. Об этом журналистам рассказали пассажиры переправы.По словам одного из пассажиров, после установки понтонной переправы попасть на другой берег стало легче. Он отметил вежливость и ответственность российских военных, которые отвечают за переправу, и рассказал, как часто ему приходится пользоваться ею."Ездим на пароме раз-два в неделю, овощи возим на рынок продавать. Недовольны тем, что мост подорвали – на пароме время, дети дома, семья. С переправой быстрее, можем постоять, знаем, что переправят. В очереди на него стоим в зависимости от дня недели – бывает 40 минут, один раз простоял 7,5 часов, но было большое движение, много людей…Сколько надо, столько и стоим", – поделился мужчина и отметил, что уже привык к переправе, но надеется на восстановление движения и по мосту."Мост — это переправа с правого берега на левый, подорвали – как отрезали. Мы с детства привыкли – ездим, детей возим, внуков отдыхать, да и торговать. Неприятно, но все сделается, мост восстановят", – заключил он.Поделилась ощущениями и другая пассажирка парома. Оказалось, что она приехала с Геническа.Ранее один из ответственных за движение паромов через Днепр офицер ВС РФ рассказал, что переправа работает бесперебойно и бесплатно для всех, а также абсолютно безопасна.Ранее два пересекающих Днепр моста в Херсонской области – автомобильный Антоновский и расположенный неподалеку железнодорожный – подверглись ракетному обстрелу со стороны Украины. Движение по мосту приостановили для всех видов транспорта, через Днепр запустили паромы.По словам главы военно-гражданской администрации Херсонской области Владимира Сальдо, приостановка движения по Антоновскому мосту усложнила сообщение между берегами Днепра, однако не остановила его. Движение восстановят после устранения угрозы ракетных обстрелов со стороны ВСУ.Люди, город, жизнь. Как сегодня живет Херсон >>

https://crimea.ria.ru/20220803/novaya-pereprava-cherez-dnepr-v-khersone-besplatna-dlya-vsekh--vs-rf-1124047713.html

херсонская область

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херсонская область