https://crimea.ria.ru/20220727/v-khersone-zapustili-paromy-cherez-dnepr-v-rayone-antonovskogo-mosta-1123979158.html

В Херсоне запустили паромы через Днепр в районе Антоновского моста

В Херсоне запустили паромы через Днепр в районе Антоновского моста - РИА Новости Крым, 27.07.2022

В Херсоне запустили паромы через Днепр в районе Антоновского моста

В Херсоне заработала паромная переправа, связывающая левый и правый берег Днепра, возведенная вследствие обстрела Антоновского поста через реку, сообщил... РИА Новости Крым, 27.07.2022

2022-07-27T20:13

2022-07-27T20:13

2022-07-27T20:13

херсонская область

общество

всу (вооруженные силы украины)

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СИМФЕРОПОЛЬ 27 июл – РИА Новости Крым. В Херсоне заработала паромная переправа, связывающая левый и правый берег Днепра, возведенная вследствие обстрела Антоновского поста через реку, сообщил замглавы военно-гражданской администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов.Чем важен Антоновский мост в Херсоне и почему ВСУ хотят его разрушить >>Он также сообщил, что в целях безопасности места посадки и высадки пассажиров будут регулярно меняться, но будут находиться недалеко от Антоновского моста.Минувшей ночью два пересекающих Днепр моста в Херсонской области – автомобильный и железнодорожный – подверглись ракетному обстрелу со стороны Украины. На железнодорожный мост было выпущено более 36 ракет, часть из них сбиты ПВО. В настоящее время специалисты оценивают повреждение обеих переправ для дальнейшего восстановления разрушенных элементов конструкций. Снабжение Херсона в это время будет обеспечено по альтернативным маршрутам.

https://crimea.ria.ru/20220727/zachem-vsu-bombit-mosty-v-khersone-1123971030.html

херсонская область

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херсонская область, общество, всу (вооруженные силы украины)