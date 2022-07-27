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В Херсоне запустили паромы через Днепр в районе Антоновского моста - РИА Новости Крым, 27.07.2022
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В Херсоне запустили паромы через Днепр в районе Антоновского моста
В Херсоне запустили паромы через Днепр в районе Антоновского моста - РИА Новости Крым, 27.07.2022
В Херсоне запустили паромы через Днепр в районе Антоновского моста
В Херсоне заработала паромная переправа, связывающая левый и правый берег Днепра, возведенная вследствие обстрела Антоновского поста через реку, сообщил... РИА Новости Крым, 27.07.2022
2022-07-27T20:13
2022-07-27T20:13
херсонская область
общество
всу (вооруженные силы украины)
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СИМФЕРОПОЛЬ 27 июл – РИА Новости Крым. В Херсоне заработала паромная переправа, связывающая левый и правый берег Днепра, возведенная вследствие обстрела Антоновского поста через реку, сообщил замглавы военно-гражданской администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов.Чем важен Антоновский мост в Херсоне и почему ВСУ хотят его разрушить &gt;&gt;Он также сообщил, что в целях безопасности места посадки и высадки пассажиров будут регулярно меняться, но будут находиться недалеко от Антоновского моста.Минувшей ночью два пересекающих Днепр моста в Херсонской области – автомобильный и железнодорожный – подверглись ракетному обстрелу со стороны Украины. На железнодорожный мост было выпущено более 36 ракет, часть из них сбиты ПВО. В настоящее время специалисты оценивают повреждение обеих переправ для дальнейшего восстановления разрушенных элементов конструкций. Снабжение Херсона в это время будет обеспечено по альтернативным маршрутам.
https://crimea.ria.ru/20220727/zachem-vsu-bombit-mosty-v-khersone-1123971030.html
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РИА Новости Крым
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херсонская область, общество, всу (вооруженные силы украины)
В Херсоне запустили паромы через Днепр в районе Антоновского моста

В Херсоне запущены бесплатные паромы между левым и правым берегами Днепра

20:13 27.07.2022
 
© РИА Новости . РИА Новости / Перейти в фотобанкПовседневная жизнь в Херсоне
Повседневная жизнь в Херсоне - РИА Новости, 1920, 27.07.2022
© РИА Новости . РИА Новости
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СИМФЕРОПОЛЬ 27 июл – РИА Новости Крым. В Херсоне заработала паромная переправа, связывающая левый и правый берег Днепра, возведенная вследствие обстрела Антоновского поста через реку, сообщил замглавы военно-гражданской администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов.
Чем важен Антоновский мост в Херсоне и почему ВСУ хотят его разрушить >>
"Как мы и обещали, паромная переправа работает, жители Херсона могут беспрепятственно, абсолютно бесплатно добраться с левого берега на правый и обратно, коммуникации сохраняются", – сообщил Стремоусов в своем Telegram-канале.
Он также сообщил, что в целях безопасности места посадки и высадки пассажиров будут регулярно меняться, но будут находиться недалеко от Антоновского моста.
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Минувшей ночью два пересекающих Днепр моста в Херсонской области – автомобильный и железнодорожный – подверглись ракетному обстрелу со стороны Украины. На железнодорожный мост было выпущено более 36 ракет, часть из них сбиты ПВО.
В настоящее время специалисты оценивают повреждение обеих переправ для дальнейшего восстановления разрушенных элементов конструкций. Снабжение Херсона в это время будет обеспечено по альтернативным маршрутам.
 
Херсонская областьОбществоВСУ (Вооруженные силы Украины)
 
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