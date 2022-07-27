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Зачем ВСУ бомбит мосты в Херсоне - РИА Новости Крым, 27.07.2022
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Зачем ВСУ бомбит мосты в Херсоне
Зачем ВСУ бомбит мосты в Херсоне - РИА Новости Крым, 27.07.2022
Зачем ВСУ бомбит мосты в Херсоне
Удары ВСУ по объектам гражданской инфраструктуры участились в связи с неудачами на фронте, считает глава администрации Херсонской области Владимир Сальдо. РИА Новости Крым, 27.07.2022
2022-07-27T12:29
2022-07-27T12:35
херсонская область
происшествия
всу (вооруженные силы украины)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 июл – РИА Новости Крым. Удары ВСУ по объектам гражданской инфраструктуры участились в связи с неудачами на фронте, считает глава администрации Херсонской области Владимир Сальдо.Минувшей ночью два пересекающих Днепр моста в Херсонской области – автомобильный и железнодорожный – подверглись ракетному обстрелу со стороны Украины. На железнодорожный мост было выпущено более 36 ракет, часть из них сбиты ПВО."На фронте у них (ВСУ – ред.) успехов нет, поэтому они огрызаются и начинают поражать гражданские объекты, – прокомментировал ситуацию Владимир Сальдо в интервью "России 24". – Мост не служит главной дорогой для Вооруженных сил Российской Федерации, им больше пользуются гражданские, по нему идет обеспечение областного центра".Чем важен Антоновский мост в Херсоне и почему ВСУ хотят его разрушить &gt;&gt;По словам главы региона, в настоящее время специалисты оценивают повреждение обеих переправ для дальнейшего восстановления разрушенных элементов конструкций. Снабжение Херсона в это время будет обеспечено по альтернативным маршрутам.Ранее замглавы военно-гражданской администрации Кирилл Стремоусов сообщил, что атаки инфраструктурных объектов со стороны ВСУ не повлияют на исход проведения специальной военной операции.
https://crimea.ria.ru/20220727/pri-obstrele-khersona-povrezhden-zheleznodorozhnyy-most--vlasti-1123968384.html
https://crimea.ria.ru/20220727/vsu-opyat-atakovali-antonovskiy-most-dvizhenie-perekryto-1123967863.html
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РИА Новости Крым
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херсонская область, происшествия, всу (вооруженные силы украины)
Зачем ВСУ бомбит мосты в Херсоне

Глава Херсонской ВГА Сальдо: ВСУ бьет по гражданским объектам из-за неудач на фронте

12:29 27.07.2022 (обновлено: 12:35 27.07.2022)
 
© Telegram-канал замглавы Херсонской ВГА Кирилла СтремоусоваПовреждения Антоновского моста в Херсонской области после удара ВСУ
Повреждения Антоновского моста в Херсонской области после удара ВСУ
© Telegram-канал замглавы Херсонской ВГА Кирилла Стремоусова
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 июл – РИА Новости Крым. Удары ВСУ по объектам гражданской инфраструктуры участились в связи с неудачами на фронте, считает глава администрации Херсонской области Владимир Сальдо.
Минувшей ночью два пересекающих Днепр моста в Херсонской области – автомобильный и железнодорожный – подверглись ракетному обстрелу со стороны Украины. На железнодорожный мост было выпущено более 36 ракет, часть из них сбиты ПВО.
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При обстреле Херсона поврежден железнодорожный мост — власти
"На фронте у них (ВСУ – ред.) успехов нет, поэтому они огрызаются и начинают поражать гражданские объекты, – прокомментировал ситуацию Владимир Сальдо в интервью "России 24". – Мост не служит главной дорогой для Вооруженных сил Российской Федерации, им больше пользуются гражданские, по нему идет обеспечение областного центра".
Чем важен Антоновский мост в Херсоне и почему ВСУ хотят его разрушить >>
По словам главы региона, в настоящее время специалисты оценивают повреждение обеих переправ для дальнейшего восстановления разрушенных элементов конструкций. Снабжение Херсона в это время будет обеспечено по альтернативным маршрутам.
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ВСУ опять атаковали Антоновский мост: движение перекрыто
Ранее замглавы военно-гражданской администрации Кирилл Стремоусов сообщил, что атаки инфраструктурных объектов со стороны ВСУ не повлияют на исход проведения специальной военной операции.
 
Херсонская областьПроисшествияВСУ (Вооруженные силы Украины)
 
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