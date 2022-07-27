https://crimea.ria.ru/20220727/zachem-vsu-bombit-mosty-v-khersone-1123971030.html
Зачем ВСУ бомбит мосты в Херсоне
Зачем ВСУ бомбит мосты в Херсоне - РИА Новости Крым, 27.07.2022
Зачем ВСУ бомбит мосты в Херсоне
Удары ВСУ по объектам гражданской инфраструктуры участились в связи с неудачами на фронте, считает глава администрации Херсонской области Владимир Сальдо. РИА Новости Крым, 27.07.2022
2022-07-27T12:29
2022-07-27T12:29
2022-07-27T12:35
херсонская область
происшествия
всу (вооруженные силы украины)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 июл – РИА Новости Крым. Удары ВСУ по объектам гражданской инфраструктуры участились в связи с неудачами на фронте, считает глава администрации Херсонской области Владимир Сальдо.Минувшей ночью два пересекающих Днепр моста в Херсонской области – автомобильный и железнодорожный – подверглись ракетному обстрелу со стороны Украины. На железнодорожный мост было выпущено более 36 ракет, часть из них сбиты ПВО."На фронте у них (ВСУ – ред.) успехов нет, поэтому они огрызаются и начинают поражать гражданские объекты, – прокомментировал ситуацию Владимир Сальдо в интервью "России 24". – Мост не служит главной дорогой для Вооруженных сил Российской Федерации, им больше пользуются гражданские, по нему идет обеспечение областного центра".Чем важен Антоновский мост в Херсоне и почему ВСУ хотят его разрушить >>По словам главы региона, в настоящее время специалисты оценивают повреждение обеих переправ для дальнейшего восстановления разрушенных элементов конструкций. Снабжение Херсона в это время будет обеспечено по альтернативным маршрутам.Ранее замглавы военно-гражданской администрации Кирилл Стремоусов сообщил, что атаки инфраструктурных объектов со стороны ВСУ не повлияют на исход проведения специальной военной операции.
https://crimea.ria.ru/20220727/pri-obstrele-khersona-povrezhden-zheleznodorozhnyy-most--vlasti-1123968384.html
https://crimea.ria.ru/20220727/vsu-opyat-atakovali-antonovskiy-most-dvizhenie-perekryto-1123967863.html
херсонская область
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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херсонская область, происшествия, всу (вооруженные силы украины)
Зачем ВСУ бомбит мосты в Херсоне
Глава Херсонской ВГА Сальдо: ВСУ бьет по гражданским объектам из-за неудач на фронте
12:29 27.07.2022 (обновлено: 12:35 27.07.2022)