При обстреле Херсона поврежден железнодорожный мост — власти
Повреждения железнодорожного моста в Херсоне после атаки ВСУ незначительные — власти
© РИА Новости Крым . Александр Полегенько Железнодорожный вокзал города Керчь
© РИА Новости Крым . Александр Полегенько
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 июл – РИА Новости Крым, Сергей Жабин. ВСУ обстреляли железнодорожный мост через Днепр в Херсоне. Конструкция получила незначительные повреждения. Об этом РИА Новости Крым сообщил замглавы военно-гражданской администрации Кирилл Стремоусов.
"Там повреждения незначительные. Ракеты были сбиты ПВО. Прилетело в общей сложности 36 ракет. Какая-то часть была сбита, какая-то нет. Но этот железнодорожный мост поврежден незначительно. В принципе, мы им и не пользовались", — заявил Стремоусов.
Он также подчеркнул, что по его мнению, на исход проведения специальной военной операции это не повлияет.
"Более того, все заявления украинских СМИ о том, что у них происходит контрнаступление, – это все очередные фейки", — заверил замглавы ВГА.
Поврежденный железнодорожный мост находится примерно в шести километрах от Антоновского моста. Он соединяет через Днепр станции Днепровская и Пойма.
Ранее Стремоусов сообщил о том, что движение по Антоновскому мосту в Херсоне перекрыто после атаки украинских войск.
В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области. В обоих регионах сформированы новые администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, восстанавливаются торговые связи с Крымом. Регионы объявили о планах войти в состав России.