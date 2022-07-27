https://crimea.ria.ru/20220727/pri-obstrele-khersona-povrezhden-zheleznodorozhnyy-most--vlasti-1123968384.html

При обстреле Херсона поврежден железнодорожный мост — власти

При обстреле Херсона поврежден железнодорожный мост — власти - РИА Новости Крым, 27.07.2022

При обстреле Херсона поврежден железнодорожный мост — власти

ВСУ обстреляли железнодорожный мост через Днепр в Херсоне. Конструкция получила незначительные повреждения. Об этом РИА Новости Крым сообщил замглавы... РИА Новости Крым, 27.07.2022

2022-07-27T10:04

2022-07-27T10:04

2022-07-27T10:04

херсонская область

происшествия

всу (вооруженные силы украины)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 июл – РИА Новости Крым, Сергей Жабин. ВСУ обстреляли железнодорожный мост через Днепр в Херсоне. Конструкция получила незначительные повреждения. Об этом РИА Новости Крым сообщил замглавы военно-гражданской администрации Кирилл Стремоусов.Путешествие туда и обратно: Симферополь-Херсон-Симферополь >>Он также подчеркнул, что по его мнению, на исход проведения специальной военной операции это не повлияет.Поврежденный железнодорожный мост находится примерно в шести километрах от Антоновского моста. Он соединяет через Днепр станции Днепровская и Пойма.Ранее Стремоусов сообщил о том, что движение по Антоновскому мосту в Херсоне перекрыто после атаки украинских войск.В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области. В обоих регионах сформированы новые администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, восстанавливаются торговые связи с Крымом. Регионы объявили о планах войти в состав России.

https://crimea.ria.ru/20220727/vsu-opyat-atakovali-antonovskiy-most-dvizhenie-perekryto-1123967863.html

https://crimea.ria.ru/20220726/na-khersonschine-vosstanovyat-most-mezhdu-genicheskom-i-arbatskoy-strelkoy-1123964115.html

херсонская область

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

херсонская область, происшествия, всу (вооруженные силы украины)