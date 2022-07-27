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При обстреле Херсона поврежден железнодорожный мост — власти - РИА Новости Крым, 27.07.2022
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При обстреле Херсона поврежден железнодорожный мост — власти
При обстреле Херсона поврежден железнодорожный мост — власти - РИА Новости Крым, 27.07.2022
При обстреле Херсона поврежден железнодорожный мост — власти
ВСУ обстреляли железнодорожный мост через Днепр в Херсоне. Конструкция получила незначительные повреждения. Об этом РИА Новости Крым сообщил замглавы... РИА Новости Крым, 27.07.2022
2022-07-27T10:04
2022-07-27T10:04
херсонская область
происшествия
всу (вооруженные силы украины)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 июл – РИА Новости Крым, Сергей Жабин. ВСУ обстреляли железнодорожный мост через Днепр в Херсоне. Конструкция получила незначительные повреждения. Об этом РИА Новости Крым сообщил замглавы военно-гражданской администрации Кирилл Стремоусов.Путешествие туда и обратно: Симферополь-Херсон-Симферополь &gt;&gt;Он также подчеркнул, что по его мнению, на исход проведения специальной военной операции это не повлияет.Поврежденный железнодорожный мост находится примерно в шести километрах от Антоновского моста. Он соединяет через Днепр станции Днепровская и Пойма.Ранее Стремоусов сообщил о том, что движение по Антоновскому мосту в Херсоне перекрыто после атаки украинских войск.В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области. В обоих регионах сформированы новые администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, восстанавливаются торговые связи с Крымом. Регионы объявили о планах войти в состав России.
https://crimea.ria.ru/20220727/vsu-opyat-atakovali-antonovskiy-most-dvizhenie-perekryto-1123967863.html
https://crimea.ria.ru/20220726/na-khersonschine-vosstanovyat-most-mezhdu-genicheskom-i-arbatskoy-strelkoy-1123964115.html
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херсонская область, происшествия, всу (вооруженные силы украины)
При обстреле Херсона поврежден железнодорожный мост — власти

Повреждения железнодорожного моста в Херсоне после атаки ВСУ незначительные — власти

10:04 27.07.2022
 
© РИА Новости Крым . Александр Полегенько Железнодорожный вокзал города Керчь
Железнодорожный вокзал города Керчь - РИА Новости, 1920, 27.07.2022
© РИА Новости Крым . Александр Полегенько
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 июл – РИА Новости Крым, Сергей Жабин. ВСУ обстреляли железнодорожный мост через Днепр в Херсоне. Конструкция получила незначительные повреждения. Об этом РИА Новости Крым сообщил замглавы военно-гражданской администрации Кирилл Стремоусов.
Путешествие туда и обратно: Симферополь-Херсон-Симферополь >>
"Там повреждения незначительные. Ракеты были сбиты ПВО. Прилетело в общей сложности 36 ракет. Какая-то часть была сбита, какая-то нет. Но этот железнодорожный мост поврежден незначительно. В принципе, мы им и не пользовались", — заявил Стремоусов.
На въезде в Херсон - РИА Новости, 1920, 27.07.2022
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Он также подчеркнул, что по его мнению, на исход проведения специальной военной операции это не повлияет.
"Более того, все заявления украинских СМИ о том, что у них происходит контрнаступление, – это все очередные фейки", — заверил замглавы ВГА.
Поврежденный железнодорожный мост находится примерно в шести километрах от Антоновского моста. Он соединяет через Днепр станции Днепровская и Пойма.
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Ранее Стремоусов сообщил о том, что движение по Антоновскому мосту в Херсоне перекрыто после атаки украинских войск.
В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области. В обоих регионах сформированы новые администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, восстанавливаются торговые связи с Крымом. Регионы объявили о планах войти в состав России.
 
Херсонская областьПроисшествияВСУ (Вооруженные силы Украины)
 
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