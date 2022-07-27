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ВСУ опять атаковали Антоновский мост: движение перекрыто - РИА Новости Крым, 27.07.2022
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ВСУ опять атаковали Антоновский мост: движение перекрыто
ВСУ опять атаковали Антоновский мост: движение перекрыто - РИА Новости Крым, 27.07.2022
ВСУ опять атаковали Антоновский мост: движение перекрыто
Движение по Антоновскому мосту в Херсоне перекрыто после атаки украинских войск. Об этом заявил замглавы военно-гражданской администрации Кирилл Стремоусов. РИА Новости Крым, 27.07.2022
2022-07-27T09:05
2022-07-27T09:33
херсонская область
происшествия
всу (вооруженные силы украины)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 июл – РИА Новости Крым. Движение по Антоновскому мосту в Херсоне перекрыто после атаки украинских войск. Об этом заявил замглавы военно-гражданской администрации Кирилл Стремоусов.Сейчас военными предпринимаются меры по созданию новых переправ. Движение транспорта будет осуществляться с помощью паромов и понтонных мостов."Мы предусмотрели все, есть несколько паромных переправ, в том числе военные понтоны. Это никак не повлияет на исход событий", - добавил он.Антоновский мост через Днепр общей протяженностью 1 366 метров ввели в эксплуатацию в 1985 году. Ширина сооружения — 25 метров, мост имеет 30 пролетов. Это главная транспортная артерия между правым и левым берегами Днепра. До строительства моста машины могли попасть на другой берег Херсонской области через плотину Каховской ГЭС.В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области. В обоих регионах сформированы новые администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, восстанавливаются торговые связи с Крымом. Регионы объявили о планах войти в состав России.Путешествие туда и обратно: Симферополь-Херсон-Симферополь &gt;&gt;
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РИА Новости Крым
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херсонская область, происшествия, всу (вооруженные силы украины)
ВСУ опять атаковали Антоновский мост: движение перекрыто

Замглавы ВГА Стремоусов: движение по Антоновскому мосту перекрыто после атаки ВСУ

09:05 27.07.2022 (обновлено: 09:33 27.07.2022)
 
© РИА Новости КрымНа въезде в Херсон
На въезде в Херсон - РИА Новости, 1920, 27.07.2022
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 июл – РИА Новости Крым. Движение по Антоновскому мосту в Херсоне перекрыто после атаки украинских войск. Об этом заявил замглавы военно-гражданской администрации Кирилл Стремоусов.

"Движение по Антоновскому мосту перекрыто. Ночью был нанесен очередной удар HIMARS. Мы еще раз заявляем, что стреляют американские специалисты", - сказал он и уточнил, что большую часть из ракет перехватила система ПВО.

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Сейчас военными предпринимаются меры по созданию новых переправ. Движение транспорта будет осуществляться с помощью паромов и понтонных мостов.
"Мы предусмотрели все, есть несколько паромных переправ, в том числе военные понтоны. Это никак не повлияет на исход событий", - добавил он.
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Антоновский мост через Днепр общей протяженностью 1 366 метров ввели в эксплуатацию в 1985 году. Ширина сооружения — 25 метров, мост имеет 30 пролетов. Это главная транспортная артерия между правым и левым берегами Днепра. До строительства моста машины могли попасть на другой берег Херсонской области через плотину Каховской ГЭС.
В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области. В обоих регионах сформированы новые администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, восстанавливаются торговые связи с Крымом. Регионы объявили о планах войти в состав России.
Путешествие туда и обратно: Симферополь-Херсон-Симферополь >>
 
Херсонская областьПроисшествияВСУ (Вооруженные силы Украины)
 
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