https://crimea.ria.ru/20220727/vsu-opyat-atakovali-antonovskiy-most-dvizhenie-perekryto-1123967863.html
ВСУ опять атаковали Антоновский мост: движение перекрыто
ВСУ опять атаковали Антоновский мост: движение перекрыто - РИА Новости Крым, 27.07.2022
ВСУ опять атаковали Антоновский мост: движение перекрыто
Движение по Антоновскому мосту в Херсоне перекрыто после атаки украинских войск. Об этом заявил замглавы военно-гражданской администрации Кирилл Стремоусов. РИА Новости Крым, 27.07.2022
2022-07-27T09:05
2022-07-27T09:05
2022-07-27T09:33
херсонская область
происшествия
всу (вооруженные силы украины)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 июл – РИА Новости Крым. Движение по Антоновскому мосту в Херсоне перекрыто после атаки украинских войск. Об этом заявил замглавы военно-гражданской администрации Кирилл Стремоусов.Сейчас военными предпринимаются меры по созданию новых переправ. Движение транспорта будет осуществляться с помощью паромов и понтонных мостов."Мы предусмотрели все, есть несколько паромных переправ, в том числе военные понтоны. Это никак не повлияет на исход событий", - добавил он.Антоновский мост через Днепр общей протяженностью 1 366 метров ввели в эксплуатацию в 1985 году. Ширина сооружения — 25 метров, мост имеет 30 пролетов. Это главная транспортная артерия между правым и левым берегами Днепра. До строительства моста машины могли попасть на другой берег Херсонской области через плотину Каховской ГЭС.В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области. В обоих регионах сформированы новые администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, восстанавливаются торговые связи с Крымом. Регионы объявили о планах войти в состав России.Путешествие туда и обратно: Симферополь-Херсон-Симферополь >>
https://crimea.ria.ru/20220721/antonovskiy-most-posle-ataki-vsu-chto-s-dvizheniem-transporta-1123915129.html
https://crimea.ria.ru/20220726/na-khersonschine-vosstanovyat-most-mezhdu-genicheskom-i-arbatskoy-strelkoy-1123964115.html
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РИА Новости Крым
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
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херсонская область, происшествия, всу (вооруженные силы украины)
ВСУ опять атаковали Антоновский мост: движение перекрыто
Замглавы ВГА Стремоусов: движение по Антоновскому мосту перекрыто после атаки ВСУ
09:05 27.07.2022 (обновлено: 09:33 27.07.2022) СИМФЕРОПОЛЬ, 27 июл – РИА Новости Крым.
Движение по Антоновскому мосту
в Херсоне перекрыто после атаки украинских войск. Об этом заявил замглавы военно-гражданской администрации Кирилл Стремоусов.
"Движение по Антоновскому мосту перекрыто. Ночью был нанесен очередной удар HIMARS. Мы еще раз заявляем, что стреляют американские специалисты", - сказал он и уточнил, что большую часть из ракет перехватила система ПВО.
Сейчас военными предпринимаются меры по созданию новых переправ. Движение транспорта будет осуществляться с помощью паромов и понтонных мостов.
"Мы предусмотрели все, есть несколько паромных переправ, в том числе военные понтоны. Это никак не повлияет на исход событий", - добавил он.
Антоновский мост через Днепр общей протяженностью 1 366 метров ввели в эксплуатацию в 1985 году. Ширина сооружения — 25 метров, мост имеет 30 пролетов. Это главная транспортная артерия между правым и левым берегами Днепра. До строительства моста машины могли попасть на другой берег Херсонской области через плотину Каховской ГЭС.
В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области. В обоих регионах сформированы новые администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, восстанавливаются торговые связи с Крымом. Регионы объявили о планах войти в состав России.