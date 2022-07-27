https://crimea.ria.ru/20220727/vsu-opyat-atakovali-antonovskiy-most-dvizhenie-perekryto-1123967863.html

ВСУ опять атаковали Антоновский мост: движение перекрыто

ВСУ опять атаковали Антоновский мост: движение перекрыто - РИА Новости Крым, 27.07.2022

ВСУ опять атаковали Антоновский мост: движение перекрыто

Движение по Антоновскому мосту в Херсоне перекрыто после атаки украинских войск. Об этом заявил замглавы военно-гражданской администрации Кирилл Стремоусов. РИА Новости Крым, 27.07.2022

2022-07-27T09:05

2022-07-27T09:05

2022-07-27T09:33

херсонская область

происшествия

всу (вооруженные силы украины)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 июл – РИА Новости Крым. Движение по Антоновскому мосту в Херсоне перекрыто после атаки украинских войск. Об этом заявил замглавы военно-гражданской администрации Кирилл Стремоусов.Сейчас военными предпринимаются меры по созданию новых переправ. Движение транспорта будет осуществляться с помощью паромов и понтонных мостов."Мы предусмотрели все, есть несколько паромных переправ, в том числе военные понтоны. Это никак не повлияет на исход событий", - добавил он.Антоновский мост через Днепр общей протяженностью 1 366 метров ввели в эксплуатацию в 1985 году. Ширина сооружения — 25 метров, мост имеет 30 пролетов. Это главная транспортная артерия между правым и левым берегами Днепра. До строительства моста машины могли попасть на другой берег Херсонской области через плотину Каховской ГЭС.В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области. В обоих регионах сформированы новые администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, восстанавливаются торговые связи с Крымом. Регионы объявили о планах войти в состав России.Путешествие туда и обратно: Симферополь-Херсон-Симферополь >>

https://crimea.ria.ru/20220721/antonovskiy-most-posle-ataki-vsu-chto-s-dvizheniem-transporta-1123915129.html

https://crimea.ria.ru/20220726/na-khersonschine-vosstanovyat-most-mezhdu-genicheskom-i-arbatskoy-strelkoy-1123964115.html

херсонская область

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

херсонская область, происшествия, всу (вооруженные силы украины)