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Стало известно, когда откроют Антоновский мост в Херсоне - РИА Новости Крым, 29.07.2022
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Стало известно, когда откроют Антоновский мост в Херсоне
Стало известно, когда откроют Антоновский мост в Херсоне - РИА Новости Крым, 29.07.2022
Стало известно, когда откроют Антоновский мост в Херсоне
После обстрелов американскими ракетами HIMARS в дорожном покрытии Антоновского моста зафиксировано 18 дыр. Об этом заявил глава военно-гражданской администрации РИА Новости Крым, 29.07.2022
2022-07-29T12:08
2022-07-29T12:08
херсонская область
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 июл – РИА Новости Крым. После обстрелов американскими ракетами HIMARS в дорожном покрытии Антоновского моста зафиксировано 18 дыр. Об этом заявил глава военно-гражданской администрации Херсонской области Владимир Сальдо в эфире Первого канала.Зачем ВСУ бомбят мосты в Херсоне &gt;&gt;Однако он сообщил, что опоры моста не повреждены. Сейчас военные и гражданские инженеры, а также институт, который проектировал этот объект, уже разрабатывают проект восстановления. Ввести же мост в эксплуатацию планируют только после уменьшения угрозы ракетных обстрелов, подчеркнул он.По словам Сальдо, приостановка движения по Антоновскому мосту усложнила перемещение между берегами Днепра, однако не остановила его. Уже работает паромная переправа, запущено движение пассажирских катеров-трамваев."Мы уверены, что это временные трудности, которые будут в ближайшее время устранены", - заключил он.Ранее два пересекающих Днепр моста в Херсонской области – автомобильный Антоновский и расположенный неподалеку железнодорожный – подверглись ракетному обстрелу со стороны Украины. Движение по мосту приостановили для всех видов транспорта, через Днепр запустили паромы.Путешествие туда и обратно: Симферополь-Херсон-Симферополь &gt;&gt;
https://crimea.ria.ru/20220727/v-khersone-zapustili-paromy-cherez-dnepr-v-rayone-antonovskogo-mosta-1123979158.html
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Новости
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РИА Новости Крым
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96
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херсонская область, новости
Стало известно, когда откроют Антоновский мост в Херсоне

Глава Херсона Сальдо: Антоновский мост откроют после устранения угрозы ракетных обстрелов

12:08 29.07.2022
 
© Telegram-канал замглавы Херсонской ВГА Кирилла СтремоусоваПовреждения Антоновского моста в Херсонской области после удара ВСУ
Повреждения Антоновского моста в Херсонской области после удара ВСУ
© Telegram-канал замглавы Херсонской ВГА Кирилла Стремоусова
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 июл – РИА Новости Крым. После обстрелов американскими ракетами HIMARS в дорожном покрытии Антоновского моста зафиксировано 18 дыр. Об этом заявил глава военно-гражданской администрации Херсонской области Владимир Сальдо в эфире Первого канала.
Зачем ВСУ бомбят мосты в Херсоне >>
"Поехать по мосту можно, но это опасно… Поэтому мы остановили движение", - сообщил он.
Повседневная жизнь в Херсоне - РИА Новости, 1920, 27.07.2022
27 июля, 20:13
В Херсоне запустили паромы через Днепр в районе Антоновского моста
Однако он сообщил, что опоры моста не повреждены. Сейчас военные и гражданские инженеры, а также институт, который проектировал этот объект, уже разрабатывают проект восстановления. Ввести же мост в эксплуатацию планируют только после уменьшения угрозы ракетных обстрелов, подчеркнул он.
По словам Сальдо, приостановка движения по Антоновскому мосту усложнила перемещение между берегами Днепра, однако не остановила его. Уже работает паромная переправа, запущено движение пассажирских катеров-трамваев.
Прибытие рейсового автобуса из Херсона на автостанцию в Симферополе - РИА Новости, 1920, 27.07.2022
27 июля, 12:41
В Крыму рассказали, что будет с автобусным сообщением в Херсон
"Мы уверены, что это временные трудности, которые будут в ближайшее время устранены", - заключил он.
Ранее два пересекающих Днепр моста в Херсонской области – автомобильный Антоновский и расположенный неподалеку железнодорожный – подверглись ракетному обстрелу со стороны Украины. Движение по мосту приостановили для всех видов транспорта, через Днепр запустили паромы.
Путешествие туда и обратно: Симферополь-Херсон-Симферополь >>
 
Херсонская областьНовости
 
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