https://crimea.ria.ru/20220823/krym-sho-ty-isteriku-mastyrish-ili-pochemu-kiev-vspomnil-za-poluostrov-1124258842.html

Крым: "Шо ты истерику мастыришь?" Или почему Киев вспомнил за полуостров

Крым: "Шо ты истерику мастыришь?" Или почему Киев вспомнил за полуостров - РИА Новости Крым, 23.08.2022

Крым: "Шо ты истерику мастыришь?" Или почему Киев вспомнил за полуостров

Украинская власть решила "вспомнить" о Крыме. Хотя методично, пусть тяжело и небыстро, ВСУ выбивают из Донбасса, хотя Херсонская и Запорожская области вот-вот... РИА Новости Крым, 23.08.2022

2022-08-23T13:00

2022-08-23T13:00

2022-08-23T13:00

крым

украина

политика

безопасность республики крым и севастополя

владимир зеленский (президент украины)

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Украинская власть решила "вспомнить" о Крыме. Хотя методично, пусть тяжело и небыстро, ВСУ выбивают из Донбасса, хотя Херсонская и Запорожская области вот-вот проведут референдум, а на горизонте замаячила опасность катастрофы на Запорожской АЭС, Киеву никак не дает покоя Крымский, давно российский полуостров. С чего вдруг именно сейчас такая активизация внимания?РИА Новости КрымВ Донбассе все идет к окружению Авдеевки, взятию Соледара, Артемовска и Северска и выходу к Славянску и Краматорску. Обещанное украинскими функционерами наступление на Херсон не очень получается. Даже западные аналитики пишут, что по Херсонщине все не так просто для ВСУ, западные СМИ констатируют падение объемов военной помощи Киеву и все больше склоняются к "ресурсному" противостоянию сторон.Потому, видимо, и решили: не можем бить сильно и везде – попробуем ударить по символу. По Крыму. Медийно, институционально, структурно. Фантомные боли от потери полуострова до сих пор мучают многих на Украине, даже несмотря на более "свежие" утраты Донбасса и Приазовья. А значит, даже точечные уколы при создании соответствующего информационного шума воспримутся на ура.Тем более за пределами Крыма есть опорные силы – они уехали туда как раз в 2014 году, но в последние годы о них подзабыли, потому что в Крыму вполне себе все развивается, в целом люди довольны, и уж точно крымчане не мечтают вернуться в орбиту Украины.Значит, надо хотя бы подать это так, будто в Крыму паника, "коллаборанты" бегут на материк, а остальные, испугавшись взрывов в Новофедоровке и Севастополе, прям жаждут возвращения в украинские "объятия". Сами крымчане пожимают плечами на это, но ведь не они адресаты эти сообщений и заявлений.Почему Киеву не удастся разрушить Крымский мост – эксперт >>В общем, не к ним обращаются. Главное – поддерживать интерес Запада и его желание помогать Украине. А Крым как ключевой плацдарм для контроля над Черным морем – давняя мечта НАТО. В конце концов, задачу спровоцировать панику в прифронтовых российских регионах и хоть как-то сковать маневры ВС РФ никто в Киеве не отменял.Потому снова принялись грозить Крымскому мосту. Вспомнили об основательно всеми подзабытой "Крымской платформе", второй "саммит" которой проходит сегодня. Позвали даже двух генсеков – НАТО и ООН - и заявили, что форум станет "глобальным" за счет подключения некоторых стран Африки и Южной Америки. Однако и сам "саммит", в отличие от прошлогоднего, проходит в онлайн-режиме, и повестка его новизной не отличается. Но по замыслу Киева "саммит" должен стать квинтэссенцией диверсионных и дроновых атак на Крым за последний месяц. 16 августа Зеленский создал "консультативный совет по деоккупации и реинтеграции Крыма". В этот же день украинские диверсанты устроили акцию на военном складе в Джанкойском районе.Украинский президент советует "своим людям" в Крыму держаться подальше от военных объектов, и через два дня над полуостровом сбивают два беспилотника – недалеко от Крымского моста и в окрестностях Бельбека в Севастополе. Сбивают спокойно, без жертв и разрушений, немного взволновав местных и приехавших туристов. Да и те предпочли снимать видео взрывов на телефоны, а не кидаться к машинам, чтобы "валить" из Крыма.Последующие полеты украинских дронов в крымском небе завершились с тем же успехом.Опять же, тему Крыма активно расчесывают те, кому он как кость в горле – давно уехавшие на Украину, при всех высоких словах о любви к родине предков представители экстремистской организации "Меджлис крымско-татарского народа"*. "Крымская платформа" – во многом их детище, созданное для решения собственных задач и демонстрации значимости в украинской политике.В феврале, почувствовав себя неуютно, они первыми бежали с Украины за рубеж. Так же восемь лет назад они без малейших колебаний бросили "свой" народ, быстро уехав в Незалежную.За восемь лет в Крыму о них практически забыли. В Киеве на фоне СВО о них тоже стали забывать. Поняв, что скоро останутся не у дел, меджлисовцы стараются заявить о себе как могут. В рамках актуальной политической повестки, разумеется. Ведь не секрет, сочувствующие их риторике все-таки остались.В украинских пабликах массово пишут о "колоссальном успехе ВСУ" и "разгромленных российских военных базах и складах". Причем сопровождаются фейки видеокадрами старых взрывов в Мелитополе. Уже на следующий день после атаки беспилотников, как и ожидалось, официальные и не очень украинские лица активно сообщали, что "это только начало" и "уже очень скоро Украина отвоюет Крым". Все просто: сначала сообщаем о страхе в Крыму, затем тут же подкрепляем угрозами: ждите нас со дня на день.Крымчане по обыкновению пожали плечами и вернулись к повседневным делам, туристы продолжили отдых. Из украинцев, возможно, кто-то поверил. Кто смотрит лишь местные каналы информации, у которых – четкая работа по "темникам", давно и детально разработанным. Пропаганда работает. Жизнь идет. Картинки, видео, яркие заявления – с той стороны. С нашей - кропотливая, молчаливая работа ребят на земле, в воздухе и на море.Однако и расслабляться не стоит. Последние случаи показали, что российским военным и спецслужбам в Крыму есть над чем работать, а крымчанам и гостям нельзя терять бдительности. Лучше сообщить правоохранителям, увидев, что кто-то снимает на телефон склады и передвижения военных, чем встать рядом для удачно-дурного селфи.Военные объекты, техника и корабли – крайне неудачные сегодня фоны для фотосессий, а ценой такой фотки, выложенной в интернет, может стать чья-то жизнь. И не одна.*экстремистская организация, запрещенная в Российской Федерации

https://crimea.ria.ru/20220819/voennyy-ekspert-obyasnil-tsel-atak-ukrainskikh-bespilotnikov-na-krym-1124220372.html

https://crimea.ria.ru/20220814/orki-kotiki-ogon-informatsiya-po-ukrainski-1124145235.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, украина, политика, безопасность республики крым и севастополя, владимир зеленский (президент украины)