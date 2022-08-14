https://crimea.ria.ru/20220814/orki-kotiki-ogon-informatsiya-po-ukrainski-1124145235.html

Орки, котики, огонь. Информация по-украински

Орки, котики, огонь. Информация по-украински - РИА Новости Крым, 14.08.2022

Орки, котики, огонь. Информация по-украински

Как телеграм-каналы Украины подают информацию и почему нарушают все правила — в материале РИА Новости Крым. РИА Новости Крым, 14.08.2022

2022-08-14T15:37

2022-08-14T15:37

2022-08-14T15:37

украина

специальная военная операция рф на украине

российская федерация (россия, рф)

общество

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Как телеграм-каналы Украины подают информацию и почему нарушают все правила — в материале РИА Новости Крым.Как показывают и почему одинаково"Готовьтесь, орки, это только начало", "гнилую русню надо уничтожать на всех континентах", продолжаем "троллить россиян".Так украинцы ведут информационную кампанию прежде всего в телеграм-каналах. Россия якобы отстает, сетуют многие. Вот не факт. Технологические подходы украинцев, разработанные явно не ими, дают не факты, а искаженную эмоцию. Разрушающую и утомительную. Для самих украинцев прежде всего.В попытке найти информацию с украинской стороны было пересмотрено порядка десяти крупнейших украинских тг-каналов. Хватило бы и трех: почти у всех единый порыв и марафон – кто правильнее покажет заказанную картинку.Вывод: те, кто учил украинцев так подавать информацию, - бессердечные, сами, видимо, глубоко закомплексованные, но наверняка хорошо оплачиваемые циники. С мозгами. Но с мозгами роботов-технологов. Не людей.Маленькие буквы под копиркуСамое мелкое – украинские тг-каналы пишут Россию и Путина с маленькой буквы. Дружно и четко. Типа, не уважают ни страну, ни президента. Хотя это вопрос не уважения, а элементарной грамматики. Так же некоторые уже пишут Беларусь и Лукашенко."Орки" и "русня" – основные определения россиян. (Которых "надо уничтожать на всех континентах", но Запад не усматривает здесь почему-то признаков геноцида целого народа.) Ну, тут мы уже привыкли. Бойцы наши сами уже иногда говорят "мы – орки". И смеются.Дальше серьезнее.Какой славянин уедет с моряИдет очень много неверной информации (невольной или специально продуманной). Она одинаковая, как под копирку по многим постам.Например, многие отметили, как лихо, организованно и оперативно началась информкампания после взрывов в крымской Новофедоровке. Фото и видео – "беспечные жители Крыма и туристы сваливают через Крымский мост", "образовались пробки", "ах, не удалось лето..."Коллеги из украинских телег сами регулярно дают кадры, как в Одессе люди купаются в море, где плавают бомбы.Кажется, уже весь мир знает: ни русского, ни, кстати, украинца не может остановить ничего, если он приехал отдыхать. Так было в Турции, Египте, Тунисе, когда эти страны трясло. Уехали все, кроме славян. Им по фигу: у них отпуск, они на море.Показывать и сообщать, пугая еще прилетами по Крымскому мосту, что русские и, кстати, украинцы тоже, приехавшие в Крым, все бросят и бросятся с полуострова? Из теплого моря? Вы смеетесь? Это могут только те, кто не знает нашей психологии.Фактические неточностиВидимо, авторы не были в Крыму. Иначе бы они знали, что за полчаса - час - а ровно столько прошло, как пошли активные посты о пробках на выезде из Крыма, - до Керчи из Новофедоровки - ну никак не добраться.И остальные не идиоты. Все просто открыли приложение "Яндекс пробки". На Крымском мосту было зелено и спокойно. То есть, похоже, пошли в ход заготовки.Красочно описывать страдания "сограждан"Пожалуй, главное противоречие. Видимо, тем, кто учит делать такие посты, на людей реально пофиг – это не их сограждане. А вот украинцам, которые продолжают считать "своими" Крым, Херсон, Мелитополь, как-то бесчеловечно описывать страдания "своих" жителей. Танцы с бубнами на русне, но дальше показывают дома и мосты, дороги и поля - ваших же "сограждан". Тут уже мы возьмем слово в кавычки, извините. Не ваши они уже сограждане...Явно одно из базовых указаний – бить в телегах побольнее, унижать, плясать гопак на взрывах, оплошностях. В общем, на чем угодно, лишь бы поунизительнее и побольнее. Никакого уважения, сострадания, сочувствия не демонстрировать.При этом уже даже сами украинцы понимают: воины пиара, если будет нужно, пройдутся и по ним вслед за своим гуру Арестовичем. Помните, как он толкнул речь о том, как не уважает народ, потому что уважать не за что?Поэтому простые разумные люди их ненавидят и презирают. Впрочем, как и западные кураторы – тем вообще все, что происходит, - как жизнь муравьев.Красочно описывать страдания "сограждан"Здесь опять противоречие. Если это ваши "сограждане" (кавычки), то о пострадавшем в Новофедоровке ребенке информацию нужно давать так же, как она подается про детей в других "ваших" регионах. Ой, русня бесчеловечная довела ребенка, остальных изрешетили стеклами.По украинским каналам это отчетливо видно: педалируются страдания детей, перемешивают это с "няшностью" котиков, которых спасают украинские бойцы. Именно котиков, которых в разы больше, чем собак. Очевидно, опросы показывают, что на мимимишных котиков пользователи реагируют лучше. То есть идет двойной эффект: бойцы добрые, котики милые. Из собак – боец Патрон.В отношении Крыма таких постов нет. Напротив, издеваются как над "орками". Ах, получили, ах побежали, так вам и надо. Так это же вроде "украинские граждане"?И возникает еще один серьезный вопрос.Вернем вам счастье через разрушениеПо украинским каналам упорно идут обещания вернуть счастье "своим" жителям при возвращении территорий. Однако в существующей подаче тезис вызывает сомнения. Каналы так радостно рассказывают о разрушениях, взрывах, пожарах на "своих" территориях, что возникает вопрос: вы точно хотите вернуть гражданам комфорт, счастье и спокойствие?Да вы скорее разорвете их всех. Представите коллаборантами и повесите на соседнем заборе – опять же в лучших традициях учителей по информационной войне, сняв это на видео и красиво упаковав для поста в телеге.Вообще, нагнать максимально много страха – это одна из доминирующих черт этой кампании. Отсутствие логики, но главное, угрозы и страх – обязательная комбинация. Крымский мост непременно будет разрушен, Антоновский и Каховский тоже.А зачем? Чтобы жители сами умерли? Ведь по сути декларируется блокада: мы вас, дорогие "сограждане", спасая, отрежем от всех транспортных коммуникаций, оставим без продуктов, медикаментов, света и тепла. Просто потому, что их никак не получится завезти.И тут невольно вспоминаются уже осуществленные блокады полуострова: многолетняя водная, зимняя энергетическая. Время идет, методы не меняются.Вернем вам счастье через разрушениеЕще из обязательного – угрозы и обещания каждые три-пять дней, – что все только начинается. Зачем? Чтобы вновь посеять страх. Все бегите с этих территорий, к нам, к нам, не к русне! Русня насильно вручит русский паспорт, а по ходу – все отберет. В итоге, те, кто уехал в Крым, с круглыми глазами видят, что их тут никто не мучает. Наоборот помогают. И возвращаются к себе. А те, кто уехал западнее, вернуться домой не могут. Наверное, тоже русня не пускает…Понятно, что в такие времена логика отступает.Территория, люди и русская литератураНо есть два момента. Первый – люди устают от таких бесконечных постов и перестают на них реагировать. Скорее, наоборот, посты начинают вызывать раздражение.Второе – проблема в том, что это не информационная кампания и даже не информационная война.Это просто жесткая отработка техник, придуманных бездушными технологами, не знающими ни русской географии, ни русской ментальности. Нужно было лучше изучать русскую литературу.Получается, авторам этих технологий по большому счету нужны не люди, а территория, выжженная ими самими. И правота – любой, пусть и самой кровожадной ценой.

https://crimea.ria.ru/20220810/chto-proiskhodit-v-novofedorovke-1124129046.html

https://crimea.ria.ru/20220811/arestovich-khochet-stat-prezidentom-ukrainy--smi-1124132049.html

https://crimea.ria.ru/20220813/severo-krymskiy-kanal-mogut-snova-perekryt-iz-za-atak-na-zaes--ekspert-1124153476.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

украина, специальная военная операция рф на украине, российская федерация (россия, рф), общество