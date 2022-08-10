ЧП на аэродроме в Новофедоровке: что известно к этому часу
В Новофедоровке работает СК, власти оценивают ущерб после взрывов
САКИ, 10 авг – РИА Новости Крым. В Новофедоровке в результате взрывов на военном аэродроме повреждены десятки многоквартирных и частных жилых домов и магазинов, основные повреждения – выбитые окна, двери и остекления балконов. Жителям обещают компенсировать ущерб, а пока местные власти оценивают масштабы разрушений. В поселке введен режим ЧС муниципального масштаба.
О пострадавших
В результате происшествия, по последним данным, погиб один человек и еще 14 получили травмы различной степени тяжести. После взрывов в Сакскую районную больницу обратились 11 человек. Одного из них госпитализировали с травмами средней степени тяжести, остальным оказана амбулаторная медицинская помощь. Еще двое пострадавших самостоятельно обратились в Симферопольскую городскую клиническую больницу скорой помощи № 6 и после оказания необходимой помощи отправлены на дом.
По информации минздрава, среди пострадавших – двое несовершеннолетних. Их жизни ничего не угрожает.
"Пострадавшие от взрывов в Новофедоровке двое детей — в удовлетворительном состоянии, находятся на амбулаторном лечении, угрозы для их жизни нет. Бригады скорой работают в штатном режиме", — сообщил министр здравоохранения Крыма Константин Скорупский.
Об эвакуированных
После взрывов на аэродроме из ближайших домов были эвакуированы 177 человек. Их разместили в общежитиях в Прибрежном. Они переночевали, позавтракали и уже сейчас на автобусах в порядке очереди возвращаются назад. По информации корреспондента РИА Новости Крым, уже из общежитий выехали около 80 временных переселенцев.
"На территории общежития прибрежненского аграрного колледжа было организованно общежитие, подвоз питьевой воды, горячее питание, ужин, завтрак, сейчас готовится обед, для тех, кто еще не вернулся. Ситуация зависит от людей. Если они хотят уехать - уезжают. Если хотят остаться - мы готовы их здесь принимать столько, сколько будет необходимо", - заявил замглавы администрации Сакского района Антон Новиков в комментарии РИА Новости Крым.
Об ущербе
В поселке Новофедоровка находятся глава Крыма Сергей Аксенов, премьер Юрий Гоцанюк, руководители министерств и ведомств. Они уже обошли жилые дома, оценивая масштабы разрушений. По информации Аксенова, повреждено 62 многоквартирных дома.
"У нас 62 многоквартирных дома повреждено, обход по частным жилым домам еще продолжается, информация собирается. Также есть поврежденные коммерческие объекты, их около 20. Мы договорились, что по каждому дому и каждому объекту будет закреплен уполномоченный сотрудник и человек из пострадавшего дома может к нему обратиться, сделаем все, чтобы избавить людей от бюрократии и не гонять их за справками", - заявил Аксенов.
Восстановление поврежденных домов начнется сразу после завершения работы правоохранительных органов.
"После того, как Следственным комитетом РФ будет завершена оценка последствий, сразу приступим к работам по восстановлению. Всем жителям будет оказана помощь для восстановления утерянного имущества, выплачена соответствующая компенсация. Без поддержки никого не оставим", - заверил он.
Что произошло в Новофедоровке
Во вторник днем в крымском курортном поселке Новофедоровка прогремели взрывы. В результате происшествия оказались выбиты стекла у расположенных в районе домов и отключено газоснабжение. В Минобороны заявили, что причиной инцидента стала детонация нескольких авиационных боеприпасов на территории находящегося в поселке аэродрома. Авиационная техника, по данным оборонного ведомства, не повреждена.
После ЧП в районе были усилены меры безопасности, пятикилометровую зону в районе места происшествия оцепили, людей из расположенных возле военного аэродрома домов эвакуировали. На месте второй день работают правоохранители.
Режим ЧС муниципального масштаба введен в Новофедоровке.