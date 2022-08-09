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В результате взрыва в Новофедоровке есть погибший - РИА Новости Крым, 09.08.2022
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В результате взрыва в Новофедоровке есть погибший
В результате взрыва в Новофедоровке есть погибший - РИА Новости Крым, 09.08.2022
В результате взрыва в Новофедоровке есть погибший
В результате взрыва на аэродроме в поселке Новофедоровка погиб человек. Об этом сообщил глава Крыма Сергей Аксенов. РИА Новости Крым, 09.08.2022
2022-08-09T18:19
2022-08-09T18:26
сергей аксенов
крым
происшествия
безопасность республики крым и севастополя
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 авг - РИА Новости Крым. В результате взрыва на аэродроме в поселке Новофедоровка погиб человек. Об этом сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.На данный момент ситуация локализована и находится под контролем, заверил он. Власти региона определяют размер нанесенного ущерба."Сейчас проводится обход, определяется размер ущерба, но основные комиссии будут работать завтра. Без помощи никого не оставим, поможем всем без исключения. Держу ситуацию на контроле, нахожусь на месте", - отметил глава Крыма.Аксенов призвал "в плане причин произошедшего опираться на официальный комментарий Минобороны".Ранее в Минобороны заявили, что причиной взрыва стала детонация нескольких авиационных боеприпасов на территории аэродрома. Авиационная техника на аэродроме не повреждена. После ЧП усилены меры безопасности, пятикилометровая зона в районе места происшествия оцеплена, людей из расположенных возле военного аэродрома домов эвакуируют. Однако губернатор подчеркивает, что речи об общей эвакуации местных жителей не идет. Взрывы прогремели в поселке Новофедоровка во вторник днем. Глава администрации Сергей Россоловский сообщил РИА Новости Крым о хлопках в районе военного аэродрома. Позже минздрав республики сообщил о пятерых пострадавших.
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РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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353
60
сергей аксенов, крым, происшествия, безопасность республики крым и севастополя
Материал дополняется
В результате взрыва в Новофедоровке есть погибший

Глава Крыма Аксенов: в результате взрыва в Новофедорвке погиб один человек

18:19 09.08.2022 (обновлено: 18:26 09.08.2022)
 
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 авг - РИА Новости Крым. В результате взрыва на аэродроме в поселке Новофедоровка погиб человек. Об этом сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.
"К сожалению, один человек погиб. Выражаю самые искренние соболезнования родным и близким. Вся необходимая помощь будет оказана", - написал он в соцсетях.
На данный момент ситуация локализована и находится под контролем, заверил он. Власти региона определяют размер нанесенного ущерба.
"Сейчас проводится обход, определяется размер ущерба, но основные комиссии будут работать завтра. Без помощи никого не оставим, поможем всем без исключения. Держу ситуацию на контроле, нахожусь на месте", - отметил глава Крыма.
Аксенов призвал "в плане причин произошедшего опираться на официальный комментарий Минобороны".
Ранее в Минобороны заявили, что причиной взрыва стала детонация нескольких авиационных боеприпасов на территории аэродрома. Авиационная техника на аэродроме не повреждена. После ЧП усилены меры безопасности, пятикилометровая зона в районе места происшествия оцеплена, людей из расположенных возле военного аэродрома домов эвакуируют. Однако губернатор подчеркивает, что речи об общей эвакуации местных жителей не идет.
Взрывы прогремели в поселке Новофедоровка во вторник днем. Глава администрации Сергей Россоловский сообщил РИА Новости Крым о хлопках в районе военного аэродрома. Позже минздрав республики сообщил о пятерых пострадавших.
 
Сергей АксеновКрымПроисшествияБезопасность Республики Крым и Севастополя
 
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Заголовок открываемого материала
15:55Взрывы в Новофедоровке в Крыму: что известно
18:19В результате взрыва в Новофедоровке есть погибший
18:19Генерал авиации назвал версии происшествия в Новофедоровке
18:00Посты ДПС и пробки: проезд в Новофедоровку временно закрыт
17:58Пять человек ранены в результате взрывов в Новофедоровке - минздрав
17:32Жителей домов рядом с аэродромом в Новофедоровке эвакуируют - Аксенов
17:12В Киеве назвали наступление на Херсон частью психологической операции
17:00Аксенов: зона у аэродрома "Саки" оцеплена, говорить о пострадавших рано
16:54Минобороны назвало причины взрывов на аэродроме в Новофедоровке
16:10Аксенов выехал на место ЧП в Новофедоровку
15:55Взрывы в Новофедоровке в Крыму: что известно
15:31Как будут сдавать ЕГЭ школьники из Донбасса
15:12В Севастополе фирма заплатит за свалку более 18 млн рублей ущерба
15:03В Феодосии женщина задушила прикованную к кровати мать
14:26Украина закрыла транзит: три страны ЕС не получат нефть из-за санкций
14:14Российские системы ПВО сбили украинский МиГ-29 и 17 снарядов HIMARS
14:04Склад боеприпасов к HIMARS уничтожен под Уманью
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