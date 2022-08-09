https://crimea.ria.ru/20220809/v-rezultate-vzryvov-v-novofedorovke-est-pogibshiy--1124115753.html

В результате взрыва в Новофедоровке есть погибший

В результате взрыва в Новофедоровке есть погибший - РИА Новости Крым, 09.08.2022

В результате взрыва в Новофедоровке есть погибший

В результате взрыва на аэродроме в поселке Новофедоровка погиб человек. Об этом сообщил глава Крыма Сергей Аксенов. РИА Новости Крым, 09.08.2022

2022-08-09T18:19

2022-08-09T18:19

2022-08-09T18:26

сергей аксенов

крым

происшествия

безопасность республики крым и севастополя

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/i/ria_soc.png

СИМФЕРОПОЛЬ, 9 авг - РИА Новости Крым. В результате взрыва на аэродроме в поселке Новофедоровка погиб человек. Об этом сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.На данный момент ситуация локализована и находится под контролем, заверил он. Власти региона определяют размер нанесенного ущерба."Сейчас проводится обход, определяется размер ущерба, но основные комиссии будут работать завтра. Без помощи никого не оставим, поможем всем без исключения. Держу ситуацию на контроле, нахожусь на месте", - отметил глава Крыма.Аксенов призвал "в плане причин произошедшего опираться на официальный комментарий Минобороны".Ранее в Минобороны заявили, что причиной взрыва стала детонация нескольких авиационных боеприпасов на территории аэродрома. Авиационная техника на аэродроме не повреждена. После ЧП усилены меры безопасности, пятикилометровая зона в районе места происшествия оцеплена, людей из расположенных возле военного аэродрома домов эвакуируют. Однако губернатор подчеркивает, что речи об общей эвакуации местных жителей не идет. Взрывы прогремели в поселке Новофедоровка во вторник днем. Глава администрации Сергей Россоловский сообщил РИА Новости Крым о хлопках в районе военного аэродрома. Позже минздрав республики сообщил о пятерых пострадавших.

крым

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2022

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сергей аксенов, крым, происшествия, безопасность республики крым и севастополя