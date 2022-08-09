Генерал авиации назвал версии происшествия в Новофедоровке
Взрыв на аэродроме в Новофедоровке мог быть случайностью или диверсией — генерал авиации
© РИА Новости КрымДым в районе Новофедоровки
© РИА Новости Крым
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 авг — РИА Новости Крым. Взрыв во вторник на военном аэродроме в Новофедоровке может быть диверсией или следствием факторов самопроизвольного возгорания. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" выразил генерал-майор авиации Леонид Ивлев.
Взрывы прогремели в поселке Новофедоровка во вторник днем. Глава администрации Сергей Россоловский сообщил РИА Новости Крым, что хлопки были слышны со стороны военного аэродрома. В Минобороны заявили, что причиной стала детонация нескольких авиационных боеприпасов на территории аэродрома. В результате взрыва никто не пострадал. Авиационная техника на аэродроме не повреждена.
"Конечно, информация неприятная. Произошло несколько взрывов на военном аэродроме в Новофедоровке. Но это единственный факт, о котором мы пока можем говорить. Я бы хотел сказать, что это никакие не прилеты. От линии соприкосновения – от Николаева и Одессы до Новофедоровки – порядка 400—500 км. Ни одна украинская ракета не долетит", — поделился генерал-майор.
По его словам, нельзя исключать, что взрывы могли быть связаны с работой диверсионных групп.
"Мы пока имеем факт, что это несколько взрывов. Какие взрывы — я думаю, правоохранительные органы с этим разберутся. И наконец, никто не должен исключать существование диверсионных украинских групп, в том числе на территории Крыма. Мы знаем, что произошел неприятный взрыв в день ВМФ в Севастополе. Органы разбираются. Я думаю, причина взрыва в Новофедоровке станет всем известна. Но паниковать не надо. Это никакие не прилеты", — предположил Ивлев.
Он также рассказал, что знает несколько случаев, когда боеприпасы взрывались из-за факторов самопроизвольного возгорания.
"Масса случаев и на моей многолетней службе, когда бывали взрывы. И ракеты взрывались, и бомбы взрывались. Иногда просто загоралась сухая трава — кто-то бросит окурок, и огонь пошел. Сейчас в Крыму стоит жара, 30-35 градусов, поэтому это тоже не стоит исключать. Поэтому надо всем успокоиться", — предположил военный.
Ивлев напомнил, что на военном аэродроме расположены очень много взрывоопасных веществ.
"Есть бомбосклады, склады ракетно-артиллерийского вооружения, склады горюче-смазочных веществ, кислорододобывающая станция. Все это находится под определенной степенью защиты. И при нарушениях требований (защиты — ред.), это все взрывоопасно", — заключил эксперт.