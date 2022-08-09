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Генерал авиации назвал версии происшествия в Новофедоровке - РИА Новости Крым, 09.08.2022
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Генерал авиации назвал версии происшествия в Новофедоровке
Генерал авиации назвал версии происшествия в Новофедоровке - РИА Новости Крым, 09.08.2022
Генерал авиации назвал версии происшествия в Новофедоровке
Взрыв во вторник на военном аэродроме в Новофедоровке может быть диверсией или следствием факторов самопроизвольного возгорания. Такое мнение в эфире радио... РИА Новости Крым, 09.08.2022
2022-08-09T18:19
2022-08-09T18:19
радио "спутник в крыму"
крым
происшествия
безопасность республики крым и севастополя
мнения
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 авг — РИА Новости Крым. Взрыв во вторник на военном аэродроме в Новофедоровке может быть диверсией или следствием факторов самопроизвольного возгорания. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" выразил генерал-майор авиации Леонид Ивлев.Взрывы прогремели в поселке Новофедоровка во вторник днем. Глава администрации Сергей Россоловский сообщил РИА Новости Крым, что хлопки были слышны со стороны военного аэродрома. В Минобороны заявили, что причиной стала детонация нескольких авиационных боеприпасов на территории аэродрома. В результате взрыва никто не пострадал. Авиационная техника на аэродроме не повреждена.По его словам, нельзя исключать, что взрывы могли быть связаны с работой диверсионных групп."Мы пока имеем факт, что это несколько взрывов. Какие взрывы — я думаю, правоохранительные органы с этим разберутся. И наконец, никто не должен исключать существование диверсионных украинских групп, в том числе на территории Крыма. Мы знаем, что произошел неприятный взрыв в день ВМФ в Севастополе. Органы разбираются. Я думаю, причина взрыва в Новофедоровке станет всем известна. Но паниковать не надо. Это никакие не прилеты", — предположил Ивлев.Он также рассказал, что знает несколько случаев, когда боеприпасы взрывались из-за факторов самопроизвольного возгорания.Ивлев напомнил, что на военном аэродроме расположены очень много взрывоопасных веществ."Есть бомбосклады, склады ракетно-артиллерийского вооружения, склады горюче-смазочных веществ, кислорододобывающая станция. Все это находится под определенной степенью защиты. И при нарушениях требований (защиты — ред.), это все взрывоопасно", — заключил эксперт.
https://crimea.ria.ru/20220809/zhiteley-domov-ryadom-s-aerodromom-v-novofedorovke-evakuiruyut---aksenov-1124114729.html
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крым, происшествия, безопасность республики крым и севастополя, мнения, авторы
Генерал авиации назвал версии происшествия в Новофедоровке

Взрыв на аэродроме в Новофедоровке мог быть случайностью или диверсией — генерал авиации

18:19 09.08.2022
 
© РИА Новости КрымДым в районе Новофедоровки
Дым в районе Новофедоровки - РИА Новости, 1920, 09.08.2022
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 авг — РИА Новости Крым. Взрыв во вторник на военном аэродроме в Новофедоровке может быть диверсией или следствием факторов самопроизвольного возгорания. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" выразил генерал-майор авиации Леонид Ивлев.
Взрывы прогремели в поселке Новофедоровка во вторник днем. Глава администрации Сергей Россоловский сообщил РИА Новости Крым, что хлопки были слышны со стороны военного аэродрома. В Минобороны заявили, что причиной стала детонация нескольких авиационных боеприпасов на территории аэродрома. В результате взрыва никто не пострадал. Авиационная техника на аэродроме не повреждена.
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"Конечно, информация неприятная. Произошло несколько взрывов на военном аэродроме в Новофедоровке. Но это единственный факт, о котором мы пока можем говорить. Я бы хотел сказать, что это никакие не прилеты. От линии соприкосновения – от Николаева и Одессы до Новофедоровки – порядка 400—500 км. Ни одна украинская ракета не долетит", — поделился генерал-майор.

По его словам, нельзя исключать, что взрывы могли быть связаны с работой диверсионных групп.
"Мы пока имеем факт, что это несколько взрывов. Какие взрывы — я думаю, правоохранительные органы с этим разберутся. И наконец, никто не должен исключать существование диверсионных украинских групп, в том числе на территории Крыма. Мы знаем, что произошел неприятный взрыв в день ВМФ в Севастополе. Органы разбираются. Я думаю, причина взрыва в Новофедоровке станет всем известна. Но паниковать не надо. Это никакие не прилеты", — предположил Ивлев.
Он также рассказал, что знает несколько случаев, когда боеприпасы взрывались из-за факторов самопроизвольного возгорания.
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"Масса случаев и на моей многолетней службе, когда бывали взрывы. И ракеты взрывались, и бомбы взрывались. Иногда просто загоралась сухая трава — кто-то бросит окурок, и огонь пошел. Сейчас в Крыму стоит жара, 30-35 градусов, поэтому это тоже не стоит исключать. Поэтому надо всем успокоиться", — предположил военный.
Ивлев напомнил, что на военном аэродроме расположены очень много взрывоопасных веществ.
"Есть бомбосклады, склады ракетно-артиллерийского вооружения, склады горюче-смазочных веществ, кислорододобывающая станция. Все это находится под определенной степенью защиты. И при нарушениях требований (защиты — ред.), это все взрывоопасно", — заключил эксперт.
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Заголовок открываемого материала
15:55Взрывы в Новофедоровке в Крыму: что известно
18:19В результате взрыва в Новофедоровке есть погибший
18:19Генерал авиации назвал версии происшествия в Новофедоровке
18:00Посты ДПС и пробки: проезд в Новофедоровку временно закрыт
17:58Пять человек ранены в результате взрывов в Новофедоровке - минздрав
17:32Жителей домов рядом с аэродромом в Новофедоровке эвакуируют - Аксенов
17:12В Киеве назвали наступление на Херсон частью психологической операции
17:00Аксенов: зона у аэродрома "Саки" оцеплена, говорить о пострадавших рано
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16:10Аксенов выехал на место ЧП в Новофедоровку
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