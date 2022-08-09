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Генерал авиации назвал версии происшествия в Новофедоровке

Генерал авиации назвал версии происшествия в Новофедоровке - РИА Новости Крым, 09.08.2022

Генерал авиации назвал версии происшествия в Новофедоровке

Взрыв во вторник на военном аэродроме в Новофедоровке может быть диверсией или следствием факторов самопроизвольного возгорания. Такое мнение в эфире радио... РИА Новости Крым, 09.08.2022

2022-08-09T18:19

2022-08-09T18:19

2022-08-09T18:19

радио "спутник в крыму"

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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 авг — РИА Новости Крым. Взрыв во вторник на военном аэродроме в Новофедоровке может быть диверсией или следствием факторов самопроизвольного возгорания. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" выразил генерал-майор авиации Леонид Ивлев.Взрывы прогремели в поселке Новофедоровка во вторник днем. Глава администрации Сергей Россоловский сообщил РИА Новости Крым, что хлопки были слышны со стороны военного аэродрома. В Минобороны заявили, что причиной стала детонация нескольких авиационных боеприпасов на территории аэродрома. В результате взрыва никто не пострадал. Авиационная техника на аэродроме не повреждена.По его словам, нельзя исключать, что взрывы могли быть связаны с работой диверсионных групп."Мы пока имеем факт, что это несколько взрывов. Какие взрывы — я думаю, правоохранительные органы с этим разберутся. И наконец, никто не должен исключать существование диверсионных украинских групп, в том числе на территории Крыма. Мы знаем, что произошел неприятный взрыв в день ВМФ в Севастополе. Органы разбираются. Я думаю, причина взрыва в Новофедоровке станет всем известна. Но паниковать не надо. Это никакие не прилеты", — предположил Ивлев.Он также рассказал, что знает несколько случаев, когда боеприпасы взрывались из-за факторов самопроизвольного возгорания.Ивлев напомнил, что на военном аэродроме расположены очень много взрывоопасных веществ."Есть бомбосклады, склады ракетно-артиллерийского вооружения, склады горюче-смазочных веществ, кислорододобывающая станция. Все это находится под определенной степенью защиты. И при нарушениях требований (защиты — ред.), это все взрывоопасно", — заключил эксперт.

https://crimea.ria.ru/20220809/zhiteley-domov-ryadom-s-aerodromom-v-novofedorovke-evakuiruyut---aksenov-1124114729.html

https://crimea.ria.ru/20220809/pyat-chelovek-raneny-v-rezultate-vzryvov-v-novofedorovke---minzdrav-1124115086.html

https://crimea.ria.ru/20220809/voennyy-aerodrom-saki-spravka-1124114520.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, происшествия, безопасность республики крым и севастополя, мнения, авторы