https://crimea.ria.ru/20220809/minoborony-nazvalo-prichiny-vzryvov-na-aerodrome-v-novofedorovke-1124113753.html

Минобороны назвало причины взрывов на аэродроме в Новофедоровке

Минобороны назвало причины взрывов на аэродроме в Новофедоровке - РИА Новости Крым, 09.08.2022

Минобороны назвало причины взрывов на аэродроме в Новофедоровке

Детонация нескольких авиационных боеприпасов стала причиной взрыва на территории аэродрома "Саки" в Новофедоровке. Об этом заявили в Минобороны РФ, пишет РИА... РИА Новости Крым, 09.08.2022

2022-08-09T16:54

2022-08-09T16:54

2022-08-09T17:33

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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 авг - РИА Новости Крым. Детонация нескольких авиационных боеприпасов стала причиной взрыва на территории аэродрома "Саки" в Новофедоровке. Об этом заявили в Минобороны РФ, пишет РИА Новости.В настоящее время принимаются меры по тушению возникшего пожара и выяснению причин взрыва. "По докладу с места, никакого огневого воздействия по обвалованной площадке хранения боеприпасов на аэродроме не было", - уточнили в ведомстве.Взрывы прогремели в поселке Новофедоровка во вторник днем. Глава администрации Сергей Россоловский сообщил РИА Новости Крым, что хлопки слышны со стороны военного аэродрома. По информации очевидцев, в поселке и расположенном поблизости городе Саки в домах выбиты стекла. На место выехал глава региона Сергей Аксенов и сотрудники экстренных служб.Военный аэродром в Саках первого класса предназначен для базирования частей дальней военно-транспортной авиации и авиации военно-морского флота. На его территории расположен учебно-тренировочный комплекс "Нитка" для подготовки летного состава палубной авиации.С 2014 года на аэродроме дислоцируется 43-й отдельный морской штурмовой Севастопольский Краснознаменный ордена Кутузова авиационный полк Морской авиации Черноморского флота Российской Федерации.Позывной аэродрома "Лесная". Он принимает все типы вооруженных сил, в ночное время только по согласованию. На его территории расположено две взлетно-посадочные полосы, в том числе специального назначения, и одна резервная.

https://crimea.ria.ru/20220809/vzryvy-v-novofedorovke-v-krymu-chto-izvestno-1124113171.html

https://crimea.ria.ru/20220809/voennyy-aerodrom-saki-spravka-1124114520.html

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2022

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, происшествия, безопасность республики крым и севастополя, министерство обороны рф