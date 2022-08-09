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Минобороны назвало причины взрывов на аэродроме в Новофедоровке - РИА Новости Крым, 09.08.2022
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Минобороны назвало причины взрывов на аэродроме в Новофедоровке
Минобороны назвало причины взрывов на аэродроме в Новофедоровке - РИА Новости Крым, 09.08.2022
Минобороны назвало причины взрывов на аэродроме в Новофедоровке
Детонация нескольких авиационных боеприпасов стала причиной взрыва на территории аэродрома "Саки" в Новофедоровке. Об этом заявили в Минобороны РФ, пишет РИА... РИА Новости Крым, 09.08.2022
2022-08-09T16:54
2022-08-09T17:33
крым
происшествия
безопасность республики крым и севастополя
министерство обороны рф
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 авг - РИА Новости Крым. Детонация нескольких авиационных боеприпасов стала причиной взрыва на территории аэродрома "Саки" в Новофедоровке. Об этом заявили в Минобороны РФ, пишет РИА Новости.В настоящее время принимаются меры по тушению возникшего пожара и выяснению причин взрыва. "По докладу с места, никакого огневого воздействия по обвалованной площадке хранения боеприпасов на аэродроме не было", - уточнили в ведомстве.Взрывы прогремели в поселке Новофедоровка во вторник днем. Глава администрации Сергей Россоловский сообщил РИА Новости Крым, что хлопки слышны со стороны военного аэродрома. По информации очевидцев, в поселке и расположенном поблизости городе Саки в домах выбиты стекла. На место выехал глава региона Сергей Аксенов и сотрудники экстренных служб.Военный аэродром в Саках первого класса предназначен для базирования частей дальней военно-транспортной авиации и авиации военно-морского флота. На его территории расположен учебно-тренировочный комплекс "Нитка" для подготовки летного состава палубной авиации.С 2014 года на аэродроме дислоцируется 43-й отдельный морской штурмовой Севастопольский Краснознаменный ордена Кутузова авиационный полк Морской авиации Черноморского флота Российской Федерации.Позывной аэродрома "Лесная". Он принимает все типы вооруженных сил, в ночное время только по согласованию. На его территории расположено две взлетно-посадочные полосы, в том числе специального назначения, и одна резервная.
https://crimea.ria.ru/20220809/vzryvy-v-novofedorovke-v-krymu-chto-izvestno-1124113171.html
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РИА Новости Крым
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4.7
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60
крым, происшествия, безопасность республики крым и севастополя, министерство обороны рф
Минобороны назвало причины взрывов на аэродроме в Новофедоровке

Детонация авиационных боеприпасов стала причиной взрыва на аэродроме в Новофедоровке

16:54 09.08.2022 (обновлено: 17:33 09.08.2022)
 
© РИА Новости КрымДым со стороны поселка Новофедоровка в Крыму, где прогремели несколько взрывов
Дым со стороны поселка Новофедоровка в Крыму, где прогремели несколько взрывов - РИА Новости, 1920, 09.08.2022
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 авг - РИА Новости Крым. Детонация нескольких авиационных боеприпасов стала причиной взрыва на территории аэродрома "Саки" в Новофедоровке. Об этом заявили в Минобороны РФ, пишет РИА Новости.
"Около 15.20 на территории аэродрома 'Саки' в районе населенного пункта Новофедоровка на обвалованной площадке хранения произошла детонация нескольких авиационных боеприпасов. В результате взрыва никто не пострадал. Авиационная техника на аэродроме не повреждена", - говорится в сообщении.
В настоящее время принимаются меры по тушению возникшего пожара и выяснению причин взрыва.
Дым в Новофедоровке в Крыму
15:55
Взрывы в Новофедоровке в Крыму: что известно
"По докладу с места, никакого огневого воздействия по обвалованной площадке хранения боеприпасов на аэродроме не было", - уточнили в ведомстве.
Взрывы прогремели в поселке Новофедоровка во вторник днем. Глава администрации Сергей Россоловский сообщил РИА Новости Крым, что хлопки слышны со стороны военного аэродрома. По информации очевидцев, в поселке и расположенном поблизости городе Саки в домах выбиты стекла. На место выехал глава региона Сергей Аксенов и сотрудники экстренных служб.
Тренировочные полеты летчиков палубной авиации на тренажере Нитка в Крыму - РИА Новости, 1920, 09.08.2022
17:28
Военный аэродром "Саки". Справка
Военный аэродром в Саках первого класса предназначен для базирования частей дальней военно-транспортной авиации и авиации военно-морского флота. На его территории расположен учебно-тренировочный комплекс "Нитка" для подготовки летного состава палубной авиации.
С 2014 года на аэродроме дислоцируется 43-й отдельный морской штурмовой Севастопольский Краснознаменный ордена Кутузова авиационный полк Морской авиации Черноморского флота Российской Федерации.
Позывной аэродрома "Лесная". Он принимает все типы вооруженных сил, в ночное время только по согласованию. На его территории расположено две взлетно-посадочные полосы, в том числе специального назначения, и одна резервная.
 
КрымПроисшествияБезопасность Республики Крым и СевастополяМинистерство обороны РФ
 
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