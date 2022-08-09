https://crimea.ria.ru/20220809/aksenov-vyekhal-na-mesto-chp-v-novofedorovku-1124113341.html

Аксенов выехал на место ЧП в Новофедоровку

Аксенов выехал на место ЧП в Новофедоровку - РИА Новости Крым, 09.08.2022

Аксенов выехал на место ЧП в Новофедоровку

После появления информации о взрывах в поселке Новофедоровка на западе Крыма на место выехал глава республики Серей Аксенов. РИА Новости Крым, 09.08.2022

2022-08-09T16:10

2022-08-09T16:10

2022-08-09T16:24

крым

происшествия

безопасность республики крым и севастополя

сергей аксенов

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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 авг - РИА Новости Крым. После появления информации о взрывах в поселке Новофедоровка на западе Крыма на место выехал глава республики Серей Аксенов.Взрывы прогремели в поселке Новофедоровка во вторник днем. Глава администрации Сергей Россоловский сообщил РИА Новости Крым, что хлопки слышны со стороны военного аэродрома. По информации очевидцев, в поселке и расположенном поблизости городе Саки в домах выбиты стекла. На место выехали сотрудники экстренных служб.Военный аэродром в Саках первого класса предназначен для базирования частей дальней военно-транспортной авиации и авиации военно-морского флота. На его территории расположен учебно-тренировочный комплекс "Нитка" для подготовки летного состава палубной авиации.С 2014 года на аэродроме дислоцируется 43-й отдельный морской штурмовой Севастопольский Краснознаменный ордена Кутузова авиационный полк Морской авиации Черноморского флота Российской Федерации.Позывной аэродрома "Лесная". Он принимает все типы вооруженных сил, в ночное время только по согласованию. На его территории расположено две взлетно-посадочные полосы, в том числе специального назначения, и одна резервная.

https://crimea.ria.ru/20220809/vzryvy-v-novofedorovke-v-krymu-chto-izvestno-1124113171.html

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2022

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, происшествия, безопасность республики крым и севастополя, сергей аксенов