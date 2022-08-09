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Аксенов выехал на место ЧП в Новофедоровку - РИА Новости Крым, 09.08.2022
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Аксенов выехал на место ЧП в Новофедоровку
Аксенов выехал на место ЧП в Новофедоровку - РИА Новости Крым, 09.08.2022
Аксенов выехал на место ЧП в Новофедоровку
После появления информации о взрывах в поселке Новофедоровка на западе Крыма на место выехал глава республики Серей Аксенов. РИА Новости Крым, 09.08.2022
2022-08-09T16:10
2022-08-09T16:24
крым
происшествия
безопасность республики крым и севастополя
сергей аксенов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 авг - РИА Новости Крым. После появления информации о взрывах в поселке Новофедоровка на западе Крыма на место выехал глава республики Серей Аксенов.Взрывы прогремели в поселке Новофедоровка во вторник днем. Глава администрации Сергей Россоловский сообщил РИА Новости Крым, что хлопки слышны со стороны военного аэродрома. По информации очевидцев, в поселке и расположенном поблизости городе Саки в домах выбиты стекла. На место выехали сотрудники экстренных служб.Военный аэродром в Саках первого класса предназначен для базирования частей дальней военно-транспортной авиации и авиации военно-морского флота. На его территории расположен учебно-тренировочный комплекс "Нитка" для подготовки летного состава палубной авиации.С 2014 года на аэродроме дислоцируется 43-й отдельный морской штурмовой Севастопольский Краснознаменный ордена Кутузова авиационный полк Морской авиации Черноморского флота Российской Федерации.Позывной аэродрома "Лесная". Он принимает все типы вооруженных сил, в ночное время только по согласованию. На его территории расположено две взлетно-посадочные полосы, в том числе специального назначения, и одна резервная.
https://crimea.ria.ru/20220809/vzryvy-v-novofedorovke-v-krymu-chto-izvestno-1124113171.html
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РИА Новости Крым
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крым, происшествия, безопасность республики крым и севастополя, сергей аксенов
Аксенов выехал на место ЧП в Новофедоровку

Глава Крыма Аксенов выехал в Новофедоровку после информации о взрывах

16:10 09.08.2022 (обновлено: 16:24 09.08.2022)
 
© РИА Новости Крым . Александр ПолегенькоСергей Аксенов
Сергей Аксенов - РИА Новости, 1920, 09.08.2022
© РИА Новости Крым . Александр Полегенько
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 авг - РИА Новости Крым. После появления информации о взрывах в поселке Новофедоровка на западе Крыма на место выехал глава республики Серей Аксенов.
"Выехал на место происшествия в поселок Новофедоровка Сакского района. Обстоятельства выясняются", - написал Аксенов в телеграм.
Взрывы прогремели в поселке Новофедоровка во вторник днем. Глава администрации Сергей Россоловский сообщил РИА Новости Крым, что хлопки слышны со стороны военного аэродрома. По информации очевидцев, в поселке и расположенном поблизости городе Саки в домах выбиты стекла. На место выехали сотрудники экстренных служб.
Дым в Новофедоровке в Крыму
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Взрывы в Новофедоровке в Крыму: что известно
Военный аэродром в Саках первого класса предназначен для базирования частей дальней военно-транспортной авиации и авиации военно-морского флота. На его территории расположен учебно-тренировочный комплекс "Нитка" для подготовки летного состава палубной авиации.
С 2014 года на аэродроме дислоцируется 43-й отдельный морской штурмовой Севастопольский Краснознаменный ордена Кутузова авиационный полк Морской авиации Черноморского флота Российской Федерации.
Позывной аэродрома "Лесная". Он принимает все типы вооруженных сил, в ночное время только по согласованию. На его территории расположено две взлетно-посадочные полосы, в том числе специального назначения, и одна резервная.
КрымПроисшествияБезопасность Республики Крым и СевастополяСергей Аксенов
 
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Заголовок открываемого материала
15:55Взрывы в Новофедоровке в Крыму: что известно
16:10Аксенов выехал на место ЧП в Новофедоровку
15:55Взрывы в Новофедоровке в Крыму: что известно
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