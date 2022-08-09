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Взрывы в Новофедоровке в Крыму: что известно
Взрывы в Новофедоровке в Крыму: что известно - РИА Новости Крым, 09.08.2022
Взрывы в Новофедоровке в Крыму: что известно
Взрывы слышны в поселке Новофедоровка Сакского районе со стороны российской авиабазы, сейчас местные власти проверяют информацию. Об этом РИА Новости Крым... РИА Новости Крым, 09.08.2022
2022-08-09T15:55
2022-08-09T15:55
2022-08-09T16:35
крым
безопасность республики крым и севастополя
происшествия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 авг – РИА Новости Крым. Взрывы слышны в поселке Новофедоровка Сакского районе со стороны российской авиабазы, сейчас местные власти проверяют информацию. Об этом РИА Новости Крым сообщил глава администрации Новофедоровского сельского поселения Сергей Россоловский.Очевидцы сообщают о нескольких взрывах и выкладывают кадры последствий. По их информации, в расположенных поблизости зданиях выбиты стекла. На место происшествия выехали сотрудники экстренных служб. "Информация уточняется, в районе аэродрома слышны звуки, похожие на взрывы", - сообщил Россоловский.По трассе Симферополь – Николаевка на повороте на Новофедоровку стоит пост ДПС, движение транспорта ограничено, сообщили РИА Новости Крым очевидцы.Военный аэродром в Саках первого класса предназначен для базирования частей дальней военно-транспортной авиации и авиации военно-морского флота. На его территории расположен учебно-тренировочный комплекс "Нитка" для подготовки летного состава палубной авиации.С 2014 года на аэродроме дислоцируется 43-й отдельный морской штурмовой Севастопольский Краснознаменный ордена Кутузова авиационный полк Морской авиации Черноморского флота Российской Федерации.Позывной аэродрома "Лесная". Он принимает все типы вооруженных сил, в ночное время только по согласованию. На его территории расположено две взлетно-посадочные полосы, в том числе специального назначения, и одна резервная.
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
крым, безопасность республики крым и севастополя, происшествия
Материал дополняется
Взрывы в Новофедоровке в Крыму: что известно
Власти Новофедоровки прокомментировали ситуацию со взрывами
15:55 09.08.2022 (обновлено: 16:35 09.08.2022) СИМФЕРОПОЛЬ, 9 авг – РИА Новости Крым
. Взрывы слышны в поселке Новофедоровка Сакского районе со стороны российской авиабазы, сейчас местные власти проверяют информацию. Об этом РИА Новости Крым
сообщил глава администрации Новофедоровского сельского поселения Сергей Россоловский.
Очевидцы сообщают о нескольких взрывах и выкладывают кадры последствий. По их информации, в расположенных поблизости зданиях выбиты стекла. На место происшествия выехали сотрудники экстренных служб.
"Информация уточняется, в районе аэродрома слышны звуки, похожие на взрывы", - сообщил Россоловский.
По трассе Симферополь – Николаевка на повороте на Новофедоровку стоит пост ДПС, движение транспорта ограничено, сообщили РИА Новости Крым очевидцы.
Военный аэродром в Саках первого класса предназначен для базирования частей дальней военно-транспортной авиации и авиации военно-морского флота. На его территории расположен учебно-тренировочный комплекс "Нитка" для подготовки летного состава палубной авиации.
С 2014 года на аэродроме дислоцируется 43-й отдельный морской штурмовой Севастопольский Краснознаменный ордена Кутузова авиационный полк Морской авиации Черноморского флота Российской Федерации.
Позывной аэродрома "Лесная". Он принимает все типы вооруженных сил, в ночное время только по согласованию. На его территории расположено две взлетно-посадочные полосы, в том числе специального назначения, и одна резервная.