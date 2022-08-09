https://crimea.ria.ru/20220809/posty-dps-i-probki-proezd-v-novofedorovku-vremenno-zakryt-1124115205.html

Посты ДПС и пробки: проезд в Новофедоровку временно закрыт

Посты ДПС и пробки: проезд в Новофедоровку временно закрыт - РИА Новости Крым, 09.08.2022

Посты ДПС и пробки: проезд в Новофедоровку временно закрыт

Проезд в поселок Новофедоровка временно закрыт, в Сакском районе образовались серьезные автомобильные заторы, передает корреспондент РИА Новости Крым с места... РИА Новости Крым, 09.08.2022

2022-08-09T18:00

2022-08-09T18:00

2022-08-09T18:00

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САКИ, 9 авг – РИА Новости Крым. Проезд в поселок Новофедоровка временно закрыт, в Сакском районе образовались серьезные автомобильные заторы, передает корреспондент РИА Новости Крым с места событий.Так, движение по трассе Симферополь – Николаевка ограничено для всех видов транспорта, кроме автомобилей экстренных служб. Стоят посты ДПС.В зону происшествия направляются автобусы для эвакуации людей из расположенных около аэродрома домов.В самом городе Саки и на подъезде к нему образовались автомобильные пробки. Движение практически парализовано от поворота на Чеботарку и до садового товарищества "Каштан". Скорость проезда этого участка минимальная.Ранее глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что из-за ЧП в Новофедоровке усилены меры безопасности, пятикилометровая зона в районе места происшествия оцеплена.Взрывы прогремели в поселке Новофедоровка во вторник днем. Глава администрации Сергей Россоловский сообщил РИА Новости Крым, что хлопки слышны со стороны военного аэродрома. По информации очевидцев, в поселке и расположенном поблизости городе Саки в домах выбиты стекла. На место прибыл глава региона Сергей Аксенов и сотрудники экстренных служб.В Минобороны заявили, что причиной взрыва стала детонация нескольких авиационных боеприпасов на территории аэродрома. Авиационная техника на аэродроме не повреждена. В Минздраве республики сообщили о пятерых пострадавших.

https://crimea.ria.ru/20220809/zhiteley-domov-ryadom-s-aerodromom-v-novofedorovke-evakuiruyut---aksenov-1124114729.html

https://crimea.ria.ru/20220809/minoborony-nazvalo-prichiny-vzryvov-na-aerodrome-v-novofedorovke-1124113753.html

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2022

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, происшествия, общество, ситуация на дорогах крыма