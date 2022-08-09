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Посты ДПС и пробки: проезд в Новофедоровку временно закрыт - РИА Новости Крым, 09.08.2022
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Ситуация на дорогах Крыма
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Посты ДПС и пробки: проезд в Новофедоровку временно закрыт
Посты ДПС и пробки: проезд в Новофедоровку временно закрыт - РИА Новости Крым, 09.08.2022
Посты ДПС и пробки: проезд в Новофедоровку временно закрыт
Проезд в поселок Новофедоровка временно закрыт, в Сакском районе образовались серьезные автомобильные заторы, передает корреспондент РИА Новости Крым с места... РИА Новости Крым, 09.08.2022
2022-08-09T18:00
2022-08-09T18:00
ситуация на дорогах крыма
крым
происшествия
общество
ситуация на дорогах крыма
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САКИ, 9 авг – РИА Новости Крым. Проезд в поселок Новофедоровка временно закрыт, в Сакском районе образовались серьезные автомобильные заторы, передает корреспондент РИА Новости Крым с места событий.Так, движение по трассе Симферополь – Николаевка ограничено для всех видов транспорта, кроме автомобилей экстренных служб. Стоят посты ДПС.В зону происшествия направляются автобусы для эвакуации людей из расположенных около аэродрома домов.В самом городе Саки и на подъезде к нему образовались автомобильные пробки. Движение практически парализовано от поворота на Чеботарку и до садового товарищества "Каштан". Скорость проезда этого участка минимальная.Ранее глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что из-за ЧП в Новофедоровке усилены меры безопасности, пятикилометровая зона в районе места происшествия оцеплена.Взрывы прогремели в поселке Новофедоровка во вторник днем. Глава администрации Сергей Россоловский сообщил РИА Новости Крым, что хлопки слышны со стороны военного аэродрома. По информации очевидцев, в поселке и расположенном поблизости городе Саки в домах выбиты стекла. На место прибыл глава региона Сергей Аксенов и сотрудники экстренных служб.В Минобороны заявили, что причиной взрыва стала детонация нескольких авиационных боеприпасов на территории аэродрома. Авиационная техника на аэродроме не повреждена. В Минздраве республики сообщили о пятерых пострадавших.
https://crimea.ria.ru/20220809/zhiteley-domov-ryadom-s-aerodromom-v-novofedorovke-evakuiruyut---aksenov-1124114729.html
https://crimea.ria.ru/20220809/minoborony-nazvalo-prichiny-vzryvov-na-aerodrome-v-novofedorovke-1124113753.html
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РИА Новости Крым
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крым, происшествия, общество, ситуация на дорогах крыма
Посты ДПС и пробки: проезд в Новофедоровку временно закрыт

Полиция ограничила въезд в село Новофедоровка после взрывов на аэродроме

18:00 09.08.2022
 
© РИА Новости . Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкСотрудник ДПС ГИБДД в Крыму
Сотрудник ДПС ГИБДД в Крыму - РИА Новости, 1920, 09.08.2022
© РИА Новости . Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
Читать в
САКИ, 9 авг – РИА Новости Крым. Проезд в поселок Новофедоровка временно закрыт, в Сакском районе образовались серьезные автомобильные заторы, передает корреспондент РИА Новости Крым с места событий.
Так, движение по трассе Симферополь – Николаевка ограничено для всех видов транспорта, кроме автомобилей экстренных служб. Стоят посты ДПС.
Саки - РИА Новости, 1920, 09.08.2022
17:32
Жителей домов рядом с аэродромом в Новофедоровке эвакуируют - Аксенов
В зону происшествия направляются автобусы для эвакуации людей из расположенных около аэродрома домов.
В самом городе Саки и на подъезде к нему образовались автомобильные пробки. Движение практически парализовано от поворота на Чеботарку и до садового товарищества "Каштан". Скорость проезда этого участка минимальная.
Ранее глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что из-за ЧП в Новофедоровке усилены меры безопасности, пятикилометровая зона в районе места происшествия оцеплена.
Дым со стороны поселка Новофедоровка в Крыму, где прогремели несколько взрывов - РИА Новости, 1920, 09.08.2022
16:54
Минобороны назвало причины взрывов на аэродроме в Новофедоровке
Взрывы прогремели в поселке Новофедоровка во вторник днем. Глава администрации Сергей Россоловский сообщил РИА Новости Крым, что хлопки слышны со стороны военного аэродрома. По информации очевидцев, в поселке и расположенном поблизости городе Саки в домах выбиты стекла. На место прибыл глава региона Сергей Аксенов и сотрудники экстренных служб.
В Минобороны заявили, что причиной взрыва стала детонация нескольких авиационных боеприпасов на территории аэродрома. Авиационная техника на аэродроме не повреждена. В Минздраве республики сообщили о пятерых пострадавших.
 
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Заголовок открываемого материала
15:55Взрывы в Новофедоровке в Крыму: что известно
18:19В результате взрыва в Новофедоровке есть погибший
18:19Генерал авиации назвал версии происшествия в Новофедоровке
18:00Посты ДПС и пробки: проезд в Новофедоровку временно закрыт
17:58Пять человек ранены в результате взрывов в Новофедоровке - минздрав
17:32Жителей домов рядом с аэродромом в Новофедоровке эвакуируют - Аксенов
17:12В Киеве назвали наступление на Херсон частью психологической операции
17:00Аксенов: зона у аэродрома "Саки" оцеплена, говорить о пострадавших рано
16:54Минобороны назвало причины взрывов на аэродроме в Новофедоровке
16:10Аксенов выехал на место ЧП в Новофедоровку
15:55Взрывы в Новофедоровке в Крыму: что известно
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