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Посты ДПС и пробки: проезд в Новофедоровку временно закрыт
Посты ДПС и пробки: проезд в Новофедоровку временно закрыт - РИА Новости Крым, 09.08.2022
Посты ДПС и пробки: проезд в Новофедоровку временно закрыт
Проезд в поселок Новофедоровка временно закрыт, в Сакском районе образовались серьезные автомобильные заторы, передает корреспондент РИА Новости Крым с места... РИА Новости Крым, 09.08.2022
2022-08-09T18:00
2022-08-09T18:00
2022-08-09T18:00
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САКИ, 9 авг – РИА Новости Крым. Проезд в поселок Новофедоровка временно закрыт, в Сакском районе образовались серьезные автомобильные заторы, передает корреспондент РИА Новости Крым с места событий.Так, движение по трассе Симферополь – Николаевка ограничено для всех видов транспорта, кроме автомобилей экстренных служб. Стоят посты ДПС.В зону происшествия направляются автобусы для эвакуации людей из расположенных около аэродрома домов.В самом городе Саки и на подъезде к нему образовались автомобильные пробки. Движение практически парализовано от поворота на Чеботарку и до садового товарищества "Каштан". Скорость проезда этого участка минимальная.Ранее глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что из-за ЧП в Новофедоровке усилены меры безопасности, пятикилометровая зона в районе места происшествия оцеплена.Взрывы прогремели в поселке Новофедоровка во вторник днем. Глава администрации Сергей Россоловский сообщил РИА Новости Крым, что хлопки слышны со стороны военного аэродрома. По информации очевидцев, в поселке и расположенном поблизости городе Саки в домах выбиты стекла. На место прибыл глава региона Сергей Аксенов и сотрудники экстренных служб.В Минобороны заявили, что причиной взрыва стала детонация нескольких авиационных боеприпасов на территории аэродрома. Авиационная техника на аэродроме не повреждена. В Минздраве республики сообщили о пятерых пострадавших.
https://crimea.ria.ru/20220809/zhiteley-domov-ryadom-s-aerodromom-v-novofedorovke-evakuiruyut---aksenov-1124114729.html
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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крым, происшествия, общество, ситуация на дорогах крыма
Посты ДПС и пробки: проезд в Новофедоровку временно закрыт
Полиция ограничила въезд в село Новофедоровка после взрывов на аэродроме