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Аксенов: зона у аэродрома "Саки" оцеплена, говорить о пострадавших рано - РИА Новости Крым, 09.08.2022
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Аксенов: зона у аэродрома "Саки" оцеплена, говорить о пострадавших рано
Аксенов: зона у аэродрома "Саки" оцеплена, говорить о пострадавших рано - РИА Новости Крым, 09.08.2022
Аксенов: зона у аэродрома "Саки" оцеплена, говорить о пострадавших рано
Из-за ЧП в Новофедоровке усилены меры безопасности, пятикилометровая зона в районе места происшествия оцеплена. Об этом сообщил глава РК Сергей Аксенов, который РИА Новости Крым, 09.08.2022
2022-08-09T17:00
2022-08-09T17:32
происшествия
крым
сергей аксенов
безопасность республики крым и севастополя
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 авг - РИА Новости Крым. Из-за ЧП в Новофедоровке усилены меры безопасности, пятикилометровая зона в районе места происшествия оцеплена. Об этом сообщил глава РК Сергей Аксенов, который сейчас находится там."Усилены все необходимые меры для обеспечения безопасности объектов инфраструктуры и населения. В первую очередь приняты меры по выставлению периметра оцепления в 5-километровой зоне: ограждения, экипажи ГИБДД и пешие патрули с целью исключить ранения местных жителей", - написал он в соцсетях.На месте работают сотрудники МЧС, бригады скорой помощи и санавиация, их достаточно, заверил Аксенов."Говорить о пострадавших пока рано. Среди гражданского населения в медицинские учреждения за помощью еще никто не обращался. Убедительно прошу доверять только официальной информации. По мере поступления новых данных буду сообщать о развитии ситуации на моих страницах в Telegram-канале и социальных сетях", - указал глава Крыма.Взрывы прогремели в поселке Новофедоровка во вторник днем. Глава администрации Сергей Россоловский сообщил РИА Новости Крым, что хлопки слышны со стороны военного аэродрома. По информации очевидцев, в поселке и расположенном поблизости городе Саки в домах выбиты стекла. На место прибыл глава региона Сергей Аксенов и сотрудники экстренных служб.В Минобороны заявили, что причиной взрыва стала детонация нескольких авиационных боеприпасов на территории аэродрома. В результате взрыва никто не пострадал. Авиационная техника на аэродроме не повреждена.Военный аэродром в Саках первого класса предназначен для базирования частей дальней военно-транспортной авиации и авиации военно-морского флота. На его территории расположен учебно-тренировочный комплекс "Нитка" для подготовки летного состава палубной авиации.С 2014 года на аэродроме дислоцируется 43-й отдельный морской штурмовой Севастопольский Краснознаменный ордена Кутузова авиационный полк Морской авиации Черноморского флота Российской Федерации.Позывной аэродрома "Лесная". Он принимает все типы вооруженных сил, в ночное время только по согласованию. На его территории расположено две взлетно-посадочные полосы, в том числе специального назначения, и одна резервная.
https://crimea.ria.ru/20220809/minoborony-nazvalo-prichiny-vzryvov-na-aerodrome-v-novofedorovke-1124113753.html
https://crimea.ria.ru/20220809/aksenov-vyekhal-na-mesto-chp-v-novofedorovku-1124113341.html
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происшествия, крым, сергей аксенов, безопасность республики крым и севастополя
Аксенов: зона у аэродрома "Саки" оцеплена, говорить о пострадавших рано

Пятикилометровая зона вокруг Новофедоровки оцеплена, меры безопасности усилены – Аксенов

17:00 09.08.2022 (обновлено: 17:32 09.08.2022)
 
© Соцсети главы РК Сергея АксеноваГлава Крыма Сергей Аксенов в Новофедоровке
Глава Крыма Сергей Аксенов в Новофедоровке
© Соцсети главы РК Сергея Аксенова
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 авг - РИА Новости Крым. Из-за ЧП в Новофедоровке усилены меры безопасности, пятикилометровая зона в районе места происшествия оцеплена. Об этом сообщил глава РК Сергей Аксенов, который сейчас находится там.
"Усилены все необходимые меры для обеспечения безопасности объектов инфраструктуры и населения. В первую очередь приняты меры по выставлению периметра оцепления в 5-километровой зоне: ограждения, экипажи ГИБДД и пешие патрули с целью исключить ранения местных жителей", - написал он в соцсетях.
Дым со стороны поселка Новофедоровка в Крыму, где прогремели несколько взрывов - РИА Новости, 1920, 09.08.2022
16:54
Минобороны назвало причины взрывов на аэродроме в Новофедоровке
На месте работают сотрудники МЧС, бригады скорой помощи и санавиация, их достаточно, заверил Аксенов.
"Говорить о пострадавших пока рано. Среди гражданского населения в медицинские учреждения за помощью еще никто не обращался. Убедительно прошу доверять только официальной информации. По мере поступления новых данных буду сообщать о развитии ситуации на моих страницах в Telegram-канале и социальных сетях", - указал глава Крыма.
Взрывы прогремели в поселке Новофедоровка во вторник днем. Глава администрации Сергей Россоловский сообщил РИА Новости Крым, что хлопки слышны со стороны военного аэродрома. По информации очевидцев, в поселке и расположенном поблизости городе Саки в домах выбиты стекла. На место прибыл глава региона Сергей Аксенов и сотрудники экстренных служб.
Сергей Аксенов - РИА Новости, 1920, 09.08.2022
16:10
Аксенов выехал на место ЧП в Новофедоровку
В Минобороны заявили, что причиной взрыва стала детонация нескольких авиационных боеприпасов на территории аэродрома. В результате взрыва никто не пострадал. Авиационная техника на аэродроме не повреждена.
Военный аэродром в Саках первого класса предназначен для базирования частей дальней военно-транспортной авиации и авиации военно-морского флота. На его территории расположен учебно-тренировочный комплекс "Нитка" для подготовки летного состава палубной авиации.
С 2014 года на аэродроме дислоцируется 43-й отдельный морской штурмовой Севастопольский Краснознаменный ордена Кутузова авиационный полк Морской авиации Черноморского флота Российской Федерации.
Позывной аэродрома "Лесная". Он принимает все типы вооруженных сил, в ночное время только по согласованию. На его территории расположено две взлетно-посадочные полосы, в том числе специального назначения, и одна резервная.
Тренировочные полеты летчиков палубной авиации на тренажере Нитка в Крыму - РИА Новости, 1920, 09.08.2022
17:28
Военный аэродром "Саки". Справка
 
ПроисшествияКрымСергей АксеновБезопасность Республики Крым и Севастополя
 
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Заголовок открываемого материала
15:55Взрывы в Новофедоровке в Крыму: что известно
18:19В результате взрыва в Новофедоровке есть погибший
18:19Генерал авиации назвал версии происшествия в Новофедоровке
18:00Посты ДПС и пробки: проезд в Новофедоровку временно закрыт
17:58Пять человек ранены в результате взрывов в Новофедоровке - минздрав
17:32Жителей домов рядом с аэродромом в Новофедоровке эвакуируют - Аксенов
17:12В Киеве назвали наступление на Херсон частью психологической операции
17:00Аксенов: зона у аэродрома "Саки" оцеплена, говорить о пострадавших рано
16:54Минобороны назвало причины взрывов на аэродроме в Новофедоровке
16:10Аксенов выехал на место ЧП в Новофедоровку
15:55Взрывы в Новофедоровке в Крыму: что известно
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