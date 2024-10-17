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Главные новости Крыма: 17 октября - РИА Новости Крым, 17.10.2024
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Главные новости Крыма: 17 октября
Главные новости Крыма: 17 октября - РИА Новости Крым, 17.10.2024
Главные новости Крыма: 17 октября
В Севастополе национализировали принадлежащий украинским олигархам "Севатопольгаз". В Керчи почтили память погибших шесть лет назад жертв теракта в... РИА Новости Крым, 17.10.2024
2024-10-17T23:12
2024-10-17T23:16
главное за день
крым
симферополь
керчь
севастополь
минирование
происшествия
кадровые перестановки во властных структурах крыма и севастополя
джанкой
бахчисарай
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 окт - РИА Новости Крым. В Севастополе национализировали принадлежащий украинским олигархам "Севатопольгаз". В Керчи почтили память погибших шесть лет назад жертв теракта в политехническом колледже. В Симферополе после ложного сообщения о минировании эвакуировали КФУ, а в Севастополе – Инженерную школу. В Джанкое и Бахчисарае назначили новых глав администрации.О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым."Севастопольгаз" национализированПринадлежавшее ранее украинским олигархам ПАО "Севастопольгаз" перешло в государственную собственность. Такое решение в четверг было принято на заседании правительства Севастополя, сообщил губернатор Михаил Развожаев.В Керчи почтили память погибших в политехническом колледжеВ Керчи почтили память погибших в Керченском политехническом колледже шесть лет назад. Родственники, друзья и просто жители Керчи принесли живые цветы, конфеты, печенье на могилы студентов и преподавателей."Для Керчи это трагический день. Шесть лет прошло, а как будто все было вчера. Боль по нашим ребятам не утихает. Мы всегда будем помнить их молодыми. Конечно, наша задача сделать все, чтобы подобное не повторилось. Не только у нас, но и нигде больше – ужасно, когда погибают дети", – сказал глава муниципального образования городской округ Керчь, бывший директор колледжа Денис Колесник.В Симферополе эвакуировали КФУСтудентов и преподавателей Крымского федерального университета им В.И. Вернадского в Симферополе эвакуировали из-за сообщения о минировании. Об этом РИА Новости Крым сообщил источник в вузе."Поступило анонимное сообщение о минировании, по системе оповещения прозвучала команда об эвакуации. Сотрудники, студенты и преподаватели университета организованно покинули все три корпуса Таврической академии на проспекте академика Вернадского, 4", – сказал источник.В ходе проверки правоохранители установили, что сообщение оказалось ложным.В Джанкое и Бахчисарае избрали глав администрацийВ Джанкое на пост мэра переизбран Игорь Ивин - такое решение было принято на внеочередной сессии городского совета, сообщили в городской администрации.На голосование были представлены кандидатуры действующего градоначальника Игоря Ивина и депутата Джанкойского горсовета Евгения Крамаренко. Они одержали победу по итогам прошедшего ранее конкурса на замещение соответствующей должности. Депутаты городского совета поддержали кандидатуру Ивина.Главой администрации Бахчисарая назначен Дмитрий Скобликов, занимавший этот пост с 2019 года. Соответствующее решение принято депутатами Бахчисарайского городского совета, эту информацию РИА Новости Крым подтвердил сам глава администрации.
https://crimea.ria.ru/20241017/vysokiy-spros-na-novogodnie-prazdniki-v-krym-pustyat-dopolnitelnyy-poezd-1141168021.html
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главное за день, крым, симферополь, керчь, севастополь, минирование, происшествия, кадровые перестановки во властных структурах крыма и севастополя, джанкой, бахчисарай, новости крыма
Главные новости Крыма: 17 октября

Новости Крыма: главные события и заявления четверга, 17 октября

23:12 17.10.2024 (обновлено: 23:16 17.10.2024)
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевГлавное за день
Главное за день - РИА Новости, 1920, 17.10.2024
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 окт - РИА Новости Крым. В Севастополе национализировали принадлежащий украинским олигархам "Севатопольгаз". В Керчи почтили память погибших шесть лет назад жертв теракта в политехническом колледже. В Симферополе после ложного сообщения о минировании эвакуировали КФУ, а в Севастополе – Инженерную школу. В Джанкое и Бахчисарае назначили новых глав администрации.
О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.

"Севастопольгаз" национализирован

Принадлежавшее ранее украинским олигархам ПАО "Севастопольгаз" перешло в государственную собственность. Такое решение в четверг было принято на заседании правительства Севастополя, сообщил губернатор Михаил Развожаев.

"Мы приняли решение о переходе "Севастопольгаз", которым опосредованно владели украинские олигархи, в собственность города Севастополя", – рассказал он.

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В Керчи почтили память погибших в политехническом колледже

В Керчи почтили память погибших в Керченском политехническом колледже шесть лет назад. Родственники, друзья и просто жители Керчи принесли живые цветы, конфеты, печенье на могилы студентов и преподавателей.
"Для Керчи это трагический день. Шесть лет прошло, а как будто все было вчера. Боль по нашим ребятам не утихает. Мы всегда будем помнить их молодыми. Конечно, наша задача сделать все, чтобы подобное не повторилось. Не только у нас, но и нигде больше – ужасно, когда погибают дети", – сказал глава муниципального образования городской округ Керчь, бывший директор колледжа Денис Колесник.

В Симферополе эвакуировали КФУ

Студентов и преподавателей Крымского федерального университета им В.И. Вернадского в Симферополе эвакуировали из-за сообщения о минировании. Об этом РИА Новости Крым сообщил источник в вузе.
"Поступило анонимное сообщение о минировании, по системе оповещения прозвучала команда об эвакуации. Сотрудники, студенты и преподаватели университета организованно покинули все три корпуса Таврической академии на проспекте академика Вернадского, 4", – сказал источник.
В ходе проверки правоохранители установили, что сообщение оказалось ложным.
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В Джанкое и Бахчисарае избрали глав администраций

В Джанкое на пост мэра переизбран Игорь Ивин - такое решение было принято на внеочередной сессии городского совета, сообщили в городской администрации.
На голосование были представлены кандидатуры действующего градоначальника Игоря Ивина и депутата Джанкойского горсовета Евгения Крамаренко. Они одержали победу по итогам прошедшего ранее конкурса на замещение соответствующей должности. Депутаты городского совета поддержали кандидатуру Ивина.
Главой администрации Бахчисарая назначен Дмитрий Скобликов, занимавший этот пост с 2019 года. Соответствующее решение принято депутатами Бахчисарайского городского совета, эту информацию РИА Новости Крым подтвердил сам глава администрации.
 
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