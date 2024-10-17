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В Бахчисарае назначили главу администрации

В Бахчисарае назначили главу администрации - РИА Новости Крым, 17.10.2024

В Бахчисарае назначили главу администрации

Главой администрации Бахчисарая назначен Дмитрий Скобликов, занимавший этот пост с 2019 года. Соответствующее решение принято депутатами Бахчисарайского... РИА Новости Крым, 17.10.2024

2024-10-17T17:26

2024-10-17T17:26

2024-10-17T17:29

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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 окт - РИА Новости Крым. Главой администрации Бахчисарая назначен Дмитрий Скобликов, занимавший этот пост с 2019 года. Соответствующее решение принято депутатами Бахчисарайского городского совета в четверг. Эту информацию РИА Новости Крым подтвердил сам глава администрации.В конкурсе на замещение должности главы администрации города, который проходил в четверг, приняли участие два кандидата - Дмитрий Скобликов и замглавы администрации города Ирина Барышева. На основе онлайн-голосования жителей Бахчисарая во время конкурса большинство голосов получил Скобликов. По итогам конкурса он набрал 86,6 процентов.Дмитрий Сергеевич Скобликов занимает пост главы администрации Бахчисарая с октября 2019 года. До этого занимал должность директора муниципального автономного учреждения "Институт развития Бахчисарая".Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Керчи назначен новый глава администрацииВ Евпатории назначили нового главу администрацииВ Симферополе выбрали главу администрации

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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