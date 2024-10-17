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В Бахчисарае назначили главу администрации - РИА Новости Крым, 17.10.2024
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Эксклюзивы РИА Новости Крым
https://crimea.ria.ru/20241017/v-bakhchisarae-naznachili-glavu-administratsii-1141144278.html
В Бахчисарае назначили главу администрации
В Бахчисарае назначили главу администрации - РИА Новости Крым, 17.10.2024
В Бахчисарае назначили главу администрации
Главой администрации Бахчисарая назначен Дмитрий Скобликов, занимавший этот пост с 2019 года. Соответствующее решение принято депутатами Бахчисарайского... РИА Новости Крым, 17.10.2024
2024-10-17T17:26
2024-10-17T17:29
бахчисарай
дмитрий скобликов
новости крыма
крым
кадровые перестановки во властных структурах крыма и севастополя
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 окт - РИА Новости Крым. Главой администрации Бахчисарая назначен Дмитрий Скобликов, занимавший этот пост с 2019 года. Соответствующее решение принято депутатами Бахчисарайского городского совета в четверг. Эту информацию РИА Новости Крым подтвердил сам глава администрации.В конкурсе на замещение должности главы администрации города, который проходил в четверг, приняли участие два кандидата - Дмитрий Скобликов и замглавы администрации города Ирина Барышева. На основе онлайн-голосования жителей Бахчисарая во время конкурса большинство голосов получил Скобликов. По итогам конкурса он набрал 86,6 процентов.Дмитрий Сергеевич Скобликов занимает пост главы администрации Бахчисарая с октября 2019 года. До этого занимал должность директора муниципального автономного учреждения "Институт развития Бахчисарая".Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Керчи назначен новый глава администрацииВ Евпатории назначили нового главу администрацииВ Симферополе выбрали главу администрации
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РИА Новости Крым
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бахчисарай, дмитрий скобликов, новости крыма, крым, кадровые перестановки во властных структурах крыма и севастополя
В Бахчисарае назначили главу администрации

Главой администрации Бахчисарая стал Дмитрий Скобликов

17:26 17.10.2024 (обновлено: 17:29 17.10.2024)
 
Глава администрации Бахчисарая Дмитрий Скобликов
Глава администрации Бахчисарая Дмитрий Скобликов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 окт - РИА Новости Крым. Главой администрации Бахчисарая назначен Дмитрий Скобликов, занимавший этот пост с 2019 года. Соответствующее решение принято депутатами Бахчисарайского городского совета в четверг. Эту информацию РИА Новости Крым подтвердил сам глава администрации.
В конкурсе на замещение должности главы администрации города, который проходил в четверг, приняли участие два кандидата - Дмитрий Скобликов и замглавы администрации города Ирина Барышева.
На основе онлайн-голосования жителей Бахчисарая во время конкурса большинство голосов получил Скобликов. По итогам конкурса он набрал 86,6 процентов.
Дмитрий Сергеевич Скобликов занимает пост главы администрации Бахчисарая с октября 2019 года. До этого занимал должность директора муниципального автономного учреждения "Институт развития Бахчисарая".
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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Эксклюзивы РИА Новости КрымБахчисарайДмитрий СкобликовНовости КрымаКрымКадровые перестановки во властных структурах Крыма и Севастополя
 
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