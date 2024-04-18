https://crimea.ria.ru/20240418/v-evpatorii-naznachili-novogo-glavu-administratsii--1136652163.html

В Евпатории назначили нового главу администрации

В Евпатории назначили нового главу администрации - РИА Новости Крым, 18.04.2024

В Евпатории назначили нового главу администрации

Временно исполняющим обязанности главы администрации Евпатории назначен Александр Юрьев, соответствующее решение принято на сессии горсовета в четверг. Об этом... РИА Новости Крым, 18.04.2024

2024-04-18T10:50

2024-04-18T10:50

2024-04-18T10:55

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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 апр - РИА Новости Крым. Временно исполняющим обязанности главы администрации Евпатории назначен Александр Юрьев, соответствующее решение принято на сессии горсовета в четверг. Об этом сообщается на официальной странице муниципалитета в ВКонтакте.Иван Просоедов, исполняющий обязанности главы Евпатории с 28 февраля 2024 года, сложил полномочия. Однако заявил, что продолжает работать в администрации и в команде Александра Юрьева в должности первого заместителя.Александр Юрьев родился 11 октября 1975 года. В 1997 году окончил исторический факультет Симферопольского государственного университета. В 2007 году – экономический факультет Университета экономики и управления. Трудовую деятельность начал в 1997 году региональным представителем фирмы "Акро-Юг" по Автономной Республике Крым. Занимал должности заместителя директора Крымского республиканского благотворительного фонда "Черноморский благотворительный фонд"; политического консультанта народного депутата Украины; начальника управления по антикоррупционным проверкам Комитета по противодействию коррупции Республики Крым.Активно занимался общественной деятельностью. С 2022 года по 2024 год – председатель Общественного совета Симферополя. С 2022 года являлся внештатным советником Главы Республики Крым. Награжден медалями "За защиту Крыма" и "За защиту Республики Крым".

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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