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В Евпатории назначили нового главу администрации
В Евпатории назначили нового главу администрации - РИА Новости Крым, 18.04.2024
В Евпатории назначили нового главу администрации
Временно исполняющим обязанности главы администрации Евпатории назначен Александр Юрьев, соответствующее решение принято на сессии горсовета в четверг. Об этом... РИА Новости Крым, 18.04.2024
2024-04-18T10:50
2024-04-18T10:50
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 апр - РИА Новости Крым. Временно исполняющим обязанности главы администрации Евпатории назначен Александр Юрьев, соответствующее решение принято на сессии горсовета в четверг. Об этом сообщается на официальной странице муниципалитета в ВКонтакте.Иван Просоедов, исполняющий обязанности главы Евпатории с 28 февраля 2024 года, сложил полномочия. Однако заявил, что продолжает работать в администрации и в команде Александра Юрьева в должности первого заместителя.Александр Юрьев родился 11 октября 1975 года. В 1997 году окончил исторический факультет Симферопольского государственного университета. В 2007 году – экономический факультет Университета экономики и управления. Трудовую деятельность начал в 1997 году региональным представителем фирмы "Акро-Юг" по Автономной Республике Крым. Занимал должности заместителя директора Крымского республиканского благотворительного фонда "Черноморский благотворительный фонд"; политического консультанта народного депутата Украины; начальника управления по антикоррупционным проверкам Комитета по противодействию коррупции Республики Крым.Активно занимался общественной деятельностью. С 2022 года по 2024 год – председатель Общественного совета Симферополя. С 2022 года являлся внештатным советником Главы Республики Крым. Награжден медалями "За защиту Крыма" и "За защиту Республики Крым".
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РИА Новости Крым
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крым, евпатория, новости, новости крыма, кадровые перестановки во властных структурах крыма и севастополя, общество
В Евпатории назначили нового главу администрации
Временно исполняющим обязанности главы администрации Евпатории назначен Александр Юрьев
10:50 18.04.2024 (обновлено: 10:55 18.04.2024)
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 апр - РИА Новости Крым. Временно исполняющим обязанности главы администрации Евпатории назначен Александр Юрьев, соответствующее решение принято на сессии горсовета в четверг. Об этом сообщается на официальной странице муниципалитета в ВКонтакте.
"Сегодня на очередной 83-й сессии Евпаторийского городского совета было принято решение о возложении временного исполнения полномочий главы администрации Евпатории на Александра Юрьева", - говорится в сообщении.
Иван Просоедов, исполняющий обязанности главы Евпатории с 28 февраля 2024 года, сложил полномочия. Однако заявил, что продолжает работать в администрации и в команде Александра Юрьева в должности первого заместителя.
Александр Юрьев родился 11 октября 1975 года. В 1997 году окончил исторический факультет Симферопольского государственного университета. В 2007 году – экономический факультет Университета экономики и управления.
Трудовую деятельность начал в 1997 году региональным представителем фирмы "Акро-Юг" по Автономной Республике Крым. Занимал должности заместителя директора Крымского республиканского благотворительного фонда "Черноморский благотворительный фонд"; политического консультанта народного депутата Украины; начальника управления по антикоррупционным проверкам Комитета по противодействию коррупции Республики Крым.
Активно занимался общественной деятельностью. С 2022 года по 2024 год – председатель Общественного совета Симферополя. С 2022 года являлся внештатным советником Главы Республики Крым.
Награжден медалями "За защиту Крыма" и "За защиту Республики Крым".