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В зоне СВО погиб вице-губернатор Приморья Сергей Ефремов
В зоне СВО погиб вице-губернатор Приморья Сергей Ефремов - РИА Новости Крым, 02.02.2025
В зоне СВО погиб вице-губернатор Приморья Сергей Ефремов
В зоне СВО погиб вице-губернатор Приморья Сергей Ефремов. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Приморского края Олег Кожемяко. РИА Новости Крым, 02.02.2025
2025-02-02T13:48
2025-02-02T13:48
2025-02-02T14:10
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 фев - РИА Новости Крым. В зоне СВО погиб вице-губернатор Приморья Сергей Ефремов. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Приморского края Олег Кожемяко.По его словам, погибший был незаурядным человеком с большим и добрым сердцем, отзывчивым. Погибший герой СВО делал все, чтобы тыл и фронт были единым организмом, отметил Кожемяко, уточнив, что когда враг вторгся на Курскую землю, Ефремов собрал своих сослуживцев, чтобы пойти защищать родную землю. Сергей Викторович Ефремов родился 5 августа 1973 года. Он окончил Военную академию Генштаба, в разные годы был вице-мэром Уссурийска и зампредседателя ДОСААФ России по экономике и финансам, после чего возглавил добровольческий отряд "Тигр" — его сформировали летом 2022-го на базе 155-й отдельной гвардейской бригады морской пехоты Тихоокеанского флота. В феврале 2024 года Кожемяко назначил Ефремова вице-губернатором, курирующим внутреннюю политику региона. Ефремов удостоен званий "Герой Приморья" с формулировкой "За заслуги перед государством, связанные с совершением героического подвига в ходе проведения спецоперации" и "Герой ДНР".Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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новости, сергей ефремов, новости сво, происшествия, утраты
В зоне СВО погиб вице-губернатор Приморья Сергей Ефремов
Вице-губернатор Приморья Сергей Ефремов погиб в зоне проведения спецоперации
13:48 02.02.2025 (обновлено: 14:10 02.02.2025)
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 фев - РИА Новости Крым. В зоне СВО погиб вице-губернатор Приморья Сергей Ефремов. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Приморского края Олег Кожемяко.
"Дорогие земляки, друзья! Сегодня у нас большое горе. Возвращаясь с боевого задания погиб командир Добровольского отряда "Тигр" Сергей Ефремов", - сказал Кожемяко в своем видеообращении.
По его словам, погибший был незаурядным человеком с большим и добрым сердцем, отзывчивым.
"Волевой командир, организатор. Мы с ним в июне 2022 года, когда это было крайне важно, организовывали отряд "Тигр", где он стал первым его командиром. Он делал все, чтобы отряд достойно выполнял свои задачи", - сказал он.
Погибший герой СВО делал все, чтобы тыл и фронт были единым организмом, отметил Кожемяко, уточнив, что когда враг вторгся на Курскую землю, Ефремов собрал своих сослуживцев, чтобы пойти защищать родную землю.
"Он с честью и мужеством выполнял там боевые задачи, прославляя морскую пехоту, прославляя отряд "Тигр" и Приморский край", - отметил Олег Кожемяко.
Сергей Викторович Ефремов родился 5 августа 1973 года. Он окончил Военную академию Генштаба, в разные годы был вице-мэром Уссурийска и зампредседателя ДОСААФ России по экономике и финансам, после чего возглавил добровольческий отряд "Тигр" — его сформировали летом 2022-го на базе 155-й отдельной гвардейской бригады морской пехоты Тихоокеанского флота.
В феврале 2024 года Кожемяко назначил Ефремова вице-губернатором, курирующим внутреннюю политику региона.
Ефремов удостоен званий "Герой Приморья" с формулировкой "За заслуги перед государством, связанные с совершением героического подвига в ходе проведения спецоперации" и "Герой ДНР".
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