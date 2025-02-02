https://crimea.ria.ru/20250202/v-zone-svo-pogib-vitse-gubernator-primorya-sergey-efremov-1143853474.html

В зоне СВО погиб вице-губернатор Приморья Сергей Ефремов

В зоне СВО погиб вице-губернатор Приморья Сергей Ефремов - РИА Новости Крым, 02.02.2025

В зоне СВО погиб вице-губернатор Приморья Сергей Ефремов

В зоне СВО погиб вице-губернатор Приморья Сергей Ефремов. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Приморского края Олег Кожемяко. РИА Новости Крым, 02.02.2025

2025-02-02T13:48

2025-02-02T13:48

2025-02-02T14:10

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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 фев - РИА Новости Крым. В зоне СВО погиб вице-губернатор Приморья Сергей Ефремов. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Приморского края Олег Кожемяко.По его словам, погибший был незаурядным человеком с большим и добрым сердцем, отзывчивым. Погибший герой СВО делал все, чтобы тыл и фронт были единым организмом, отметил Кожемяко, уточнив, что когда враг вторгся на Курскую землю, Ефремов собрал своих сослуживцев, чтобы пойти защищать родную землю. Сергей Викторович Ефремов родился 5 августа 1973 года. Он окончил Военную академию Генштаба, в разные годы был вице-мэром Уссурийска и зампредседателя ДОСААФ России по экономике и финансам, после чего возглавил добровольческий отряд "Тигр" — его сформировали летом 2022-го на базе 155-й отдельной гвардейской бригады морской пехоты Тихоокеанского флота. В феврале 2024 года Кожемяко назначил Ефремова вице-губернатором, курирующим внутреннюю политику региона. Ефремов удостоен званий "Герой Приморья" с формулировкой "За заслуги перед государством, связанные с совершением героического подвига в ходе проведения спецоперации" и "Герой ДНР".Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости, сергей ефремов, новости сво, происшествия, утраты