6 лет боли: в Керчи почтили память погибших в политехническом колледже
Память погибших шесть лет назад в политехническом колледже почтили в Керчи
12:43 17.10.2024 (обновлено: 13:27 17.10.2024)
© РИА Новости КрымМемориал жертвам теракта в Керченском политехническом колледже
© РИА Новости Крым
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 окт – РИА Новости Крым. Живые цветы, конфеты, печенье сегодня с утра лежат на могилах студентов и преподавателей керченского политехнического колледжа. Их принесли родственники, жители города и сотрудники администрации. Жизнь 21 человека оборвалась ровно шесть лет назад.
"Для Керчи это трагический день. Шесть лет прошло, а как будто все было вчера. Боль по нашим ребятам не утихает. Мы всегда будем помнить их молодыми. Конечно, наша задача сделать все, чтобы подобное не повторилось. Не только у нас, но и нигде больше – ужасно, когда погибают дети", – сказал глава муниципального образования городской округ Керчь, бывший директор колледжа Денис Колесник.
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И отметил, что проводится воспитательная работа и мероприятия, направленные на антитеррористическую безопасность, чтобы подобного больше не повторилось.
Также Колесник подчеркнул, что по мере необходимости и возможности поддерживается связь с родственниками погибших.
Шесть лет назад, 17 октября 2018 года, в керченском политехническом колледже произошла трагедия. Студент Владислав Росляков привел в действие взрывное устройство в столовой учебного заведения, после чего начал стрелять из ружья по всем, кто находился в здании. Оборвалась 21 жизнь, пострадали более 60 человек.
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В 2021 году было принято решение открыть мемориал в память о погибших. Проект памятника безвозмездно создал скульптор, заслуженный художник РФ Андрей Ковальчук. В центре композиции – смятая, насквозь простреленная ученическая тетрадь. Из нее вырывается в небо стая жаворонков.
На изготовление монумента администрация нашла средства из местного бюджета. По пожеланиям родственников погибших сделали аллею памяти. Родители высадили там деревья.
© РИА Новости КрымМемориал жертвам теракта в Керченском политехническом колледже
© РИА Новости Крым
Мемориал жертвам теракта в Керченском политехническом колледже
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