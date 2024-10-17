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6 лет боли: в Керчи почтили память погибших в политехническом колледже - РИА Новости Крым, 17.10.2024
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6 лет боли: в Керчи почтили память погибших в политехническом колледже
6 лет боли: в Керчи почтили память погибших в политехническом колледже - РИА Новости Крым, 17.10.2024
6 лет боли: в Керчи почтили память погибших в политехническом колледже
Живые цветы, конфеты, печенье сегодня с утра лежат на могилах студентов и преподавателей керченского политехнического колледжа. Их принесли родственники, жители РИА Новости Крым, 17.10.2024
2024-10-17T12:43
2024-10-17T13:27
массовое убийство в керченском политехническом колледже
керчь
общество
крым
новости крыма
память
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 окт – РИА Новости Крым. Живые цветы, конфеты, печенье сегодня с утра лежат на могилах студентов и преподавателей керченского политехнического колледжа. Их принесли родственники, жители города и сотрудники администрации. Жизнь 21 человека оборвалась ровно шесть лет назад.И отметил, что проводится воспитательная работа и мероприятия, направленные на антитеррористическую безопасность, чтобы подобного больше не повторилось.Также Колесник подчеркнул, что по мере необходимости и возможности поддерживается связь с родственниками погибших. Шесть лет назад, 17 октября 2018 года, в керченском политехническом колледже произошла трагедия. Студент Владислав Росляков привел в действие взрывное устройство в столовой учебного заведения, после чего начал стрелять из ружья по всем, кто находился в здании. Оборвалась 21 жизнь, пострадали более 60 человек.В 2021 году было принято решение открыть мемориал в память о погибших. Проект памятника безвозмездно создал скульптор, заслуженный художник РФ Андрей Ковальчук. В центре композиции – смятая, насквозь простреленная ученическая тетрадь. Из нее вырывается в небо стая жаворонков.На изготовление монумента администрация нашла средства из местного бюджета. По пожеланиям родственников погибших сделали аллею памяти. Родители высадили там деревья.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Боль не забыта: трагедия в политехническом колледже Керчи 5 лет спустяКерченский политехнический – пять лет преодолевая боль
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массовое убийство в керченском политехническом колледже, керчь, общество, крым, новости крыма, память
6 лет боли: в Керчи почтили память погибших в политехническом колледже

Память погибших шесть лет назад в политехническом колледже почтили в Керчи

12:43 17.10.2024 (обновлено: 13:27 17.10.2024)
 
© РИА Новости КрымМемориал жертвам теракта в Керченском политехническом колледже
Мемориал жертвам теракта в Керченском политехническом колледже - РИА Новости, 1920, 17.10.2024
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 окт – РИА Новости Крым. Живые цветы, конфеты, печенье сегодня с утра лежат на могилах студентов и преподавателей керченского политехнического колледжа. Их принесли родственники, жители города и сотрудники администрации. Жизнь 21 человека оборвалась ровно шесть лет назад.

"Для Керчи это трагический день. Шесть лет прошло, а как будто все было вчера. Боль по нашим ребятам не утихает. Мы всегда будем помнить их молодыми. Конечно, наша задача сделать все, чтобы подобное не повторилось. Не только у нас, но и нигде больше – ужасно, когда погибают дети", – сказал глава муниципального образования городской округ Керчь, бывший директор колледжа Денис Колесник.

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И отметил, что проводится воспитательная работа и мероприятия, направленные на антитеррористическую безопасность, чтобы подобного больше не повторилось.
Также Колесник подчеркнул, что по мере необходимости и возможности поддерживается связь с родственниками погибших.
Шесть лет назад, 17 октября 2018 года, в керченском политехническом колледже произошла трагедия. Студент Владислав Росляков привел в действие взрывное устройство в столовой учебного заведения, после чего начал стрелять из ружья по всем, кто находился в здании. Оборвалась 21 жизнь, пострадали более 60 человек.
Акции памяти о погибших при нападении на колледж в Керчи - РИА Новости, 1920, 16.10.2019
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Как это было: хронология трагедии в Керченском политехническом колледже
В 2021 году было принято решение открыть мемориал в память о погибших. Проект памятника безвозмездно создал скульптор, заслуженный художник РФ Андрей Ковальчук. В центре композиции – смятая, насквозь простреленная ученическая тетрадь. Из нее вырывается в небо стая жаворонков.
На изготовление монумента администрация нашла средства из местного бюджета. По пожеланиям родственников погибших сделали аллею памяти. Родители высадили там деревья.
© РИА Новости КрымМемориал жертвам теракта в Керченском политехническом колледже
Мемориал жертвам теракта в Керченском политехническом колледже - РИА Новости, 1920, 17.10.2024
© РИА Новости Крым
Мемориал жертвам теракта в Керченском политехническом колледже
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