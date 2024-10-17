https://crimea.ria.ru/20241017/6-let-boli-v-kerchi-pochtili-pamyat-pogibshikh-v-politekhnicheskom-kolledzhe-1141142041.html

6 лет боли: в Керчи почтили память погибших в политехническом колледже

6 лет боли: в Керчи почтили память погибших в политехническом колледже - РИА Новости Крым, 17.10.2024

6 лет боли: в Керчи почтили память погибших в политехническом колледже

Живые цветы, конфеты, печенье сегодня с утра лежат на могилах студентов и преподавателей керченского политехнического колледжа. Их принесли родственники, жители РИА Новости Крым, 17.10.2024

2024-10-17T12:43

2024-10-17T12:43

2024-10-17T13:27

массовое убийство в керченском политехническом колледже

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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 окт – РИА Новости Крым. Живые цветы, конфеты, печенье сегодня с утра лежат на могилах студентов и преподавателей керченского политехнического колледжа. Их принесли родственники, жители города и сотрудники администрации. Жизнь 21 человека оборвалась ровно шесть лет назад.И отметил, что проводится воспитательная работа и мероприятия, направленные на антитеррористическую безопасность, чтобы подобного больше не повторилось.Также Колесник подчеркнул, что по мере необходимости и возможности поддерживается связь с родственниками погибших. Шесть лет назад, 17 октября 2018 года, в керченском политехническом колледже произошла трагедия. Студент Владислав Росляков привел в действие взрывное устройство в столовой учебного заведения, после чего начал стрелять из ружья по всем, кто находился в здании. Оборвалась 21 жизнь, пострадали более 60 человек.В 2021 году было принято решение открыть мемориал в память о погибших. Проект памятника безвозмездно создал скульптор, заслуженный художник РФ Андрей Ковальчук. В центре композиции – смятая, насквозь простреленная ученическая тетрадь. Из нее вырывается в небо стая жаворонков.На изготовление монумента администрация нашла средства из местного бюджета. По пожеланиям родственников погибших сделали аллею памяти. Родители высадили там деревья.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Боль не забыта: трагедия в политехническом колледже Керчи 5 лет спустяКерченский политехнический – пять лет преодолевая боль

https://crimea.ria.ru/20181023/1115442106.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

массовое убийство в керченском политехническом колледже, керчь, общество, крым, новости крыма, память