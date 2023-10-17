https://crimea.ria.ru/20231017/v-kerchi-pochtili-pamyat-zhertv-tragedii-v-politekhnicheskom-kolledzhe-1132139932.html

В Керчи почтили память жертв трагедии в политехническом колледже

В Керчи почтили память жертв трагедии в политехническом колледже - РИА Новости Крым, 17.10.2023

В Керчи почтили память жертв трагедии в политехническом колледже

Красные гвоздики, осенние цветы несли сегодня жители Керчи, представители городской администрации и родственники, близкие люди погибших пять лет назад студентов РИА Новости Крым, 17.10.2023

2023-10-17T13:49

2023-10-17T13:49

2023-10-17T13:52

массовое убийство в керченском политехническом колледже

общество

керчь

крым

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святослав брусаков

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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 окт – РИА Новости Крым. Красные гвоздики, осенние цветы несли сегодня жители Керчи, представители городской администрации и родственники, близкие люди погибших пять лет назад студентов и преподавателей керченского политехнического колледжа."Прошло пять лет. Был такой же солнечный день. И трагедия. Она не уходит из сердец керчан и в первую очередь родителей погибших. Эту трагедию невозможно забыть. Мы постарались сделать все, чтобы память об этих детях, их преподавателях была вечной. Это трагедия, которая остается в сердцах и мыслях людей", - сказал глава администрации Керчи Святослав Брусаков, который также пришел почтить память погибших.К бронзовому памятнику с двадцатью журавлями принес цветы мужчина в военной форме – это Решат, папа погибшего Рудена Джураева. Сейчас он воюет в зоне специальной военной операции."Чтобы такого больше не было, - объяснил он с корреспонденту РИА Новости Крым свой выбор. – Я специально взял отпуск – командир отпустил. Сейчас поеду на кладбище к сыну (Руден похоронен в Горностаевке. – прим. ред.), там и поговорю с ним".Пришли почтить память своих сыновей и дочерей и другие родители. Возле могилы студентки Ани Журавлевой ее сестренка и бабушка."Я всегда рассказываю Ане, что у нас нового, как мы живем сейчас", - поделилась младшая сестренка.Трагедия в керченском политехническом колледже произошла 17 октября 2018 года. Студент Владислав Росляков привел в действие взрывное устройство в столовой учебного заведения, после чего начал стрелять из ружья по всем, кто находился в здании. Оборвалось 20 жизней. Пострадали более 60 человек.Читайте также на РИА Новости Крым:Боль не забыта: трагедия в политехническом колледже Керчи 5 лет спустяКерченский политехнический – пять лет преодолевая больВремя не лечит: что с родителями погибших в керченском политехе

https://crimea.ria.ru/20231017/kerchenskiy-politekhnicheskiy--pyat-let-preodolevaya-bol-1132120403.html

https://crimea.ria.ru/20231017/bol-ne-zabyta-tragediya-v-politekhnicheskom-kolledzhe-kerchi-5-let-spustya-1131999609.html

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2023

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