https://crimea.ria.ru/20240427/u-krymskogo-mosta-v-preddverii-vykhodnykh--rastet-ochered-1136924378.html

У Крымского моста в преддверии выходных растет очередь

У Крымского моста в преддверии выходных растет очередь - РИА Новости Крым, 27.04.2024

У Крымского моста в преддверии выходных растет очередь

К вечеру субботы у Крымского моста снова выросла очередь. Об этом свидетельствуют данные Telegram-канала оперативной информации о ситуации на мостовом переходе. РИА Новости Крым, 27.04.2024

2024-04-27T20:13

2024-04-27T20:13

2024-04-27T20:04

ситуация на дорогах крыма

крым

крымский мост

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новости крыма

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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 апр - РИА Новости Крым. К вечеру субботы у Крымского моста снова выросла очередь. Об этом свидетельствуют данные Telegram-канала оперативной информации о ситуации на мостовом переходе.При этом на выезде из Крыма пробок нет - проезд к досмотровым пунктам со стороны Керчи свободен.Днем в субботу очередь перед мостовым переходом росла кратно. Проезд по Крымскому мосту в настоящее время разрешен автомобилям массой не более 3,5 тонн. Также добраться из Крыма на материк и обратно можно по альтернативному сухопутному маршруту через новые регионы России – ДНР, Запорожскую и Херсонскую области. Протяженность маршрута составляет 387 км. Ориентировочное время в пути – семь часов.По Керченской переправе следуют фуры, которые перевозят товары первой необходимости, а также срочные и скоропортящиеся грузы. Также по морскому пути переправляют пассажирские автобусы.

https://crimea.ria.ru/20240427/vykhodnye-v-mae-v-krymu-kogda-otdykhat-i-rabotat-1136906215.html

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2024

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