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У Крымского моста в преддверии выходных растет очередь - РИА Новости Крым, 27.04.2024
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У Крымского моста в преддверии выходных растет очередь
У Крымского моста в преддверии выходных растет очередь - РИА Новости Крым, 27.04.2024
У Крымского моста в преддверии выходных растет очередь
К вечеру субботы у Крымского моста снова выросла очередь. Об этом свидетельствуют данные Telegram-канала оперативной информации о ситуации на мостовом переходе. РИА Новости Крым, 27.04.2024
2024-04-27T20:13
2024-04-27T20:04
ситуация на дорогах крыма
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 апр - РИА Новости Крым. К вечеру субботы у Крымского моста снова выросла очередь. Об этом свидетельствуют данные Telegram-канала оперативной информации о ситуации на мостовом переходе.При этом на выезде из Крыма пробок нет - проезд к досмотровым пунктам со стороны Керчи свободен.Днем в субботу очередь перед мостовым переходом росла кратно. Проезд по Крымскому мосту в настоящее время разрешен автомобилям массой не более 3,5 тонн. Также добраться из Крыма на материк и обратно можно по альтернативному сухопутному маршруту через новые регионы России – ДНР, Запорожскую и Херсонскую области. Протяженность маршрута составляет 387 км. Ориентировочное время в пути – семь часов.По Керченской переправе следуют фуры, которые перевозят товары первой необходимости, а также срочные и скоропортящиеся грузы. Также по морскому пути переправляют пассажирские автобусы.
https://crimea.ria.ru/20240427/vykhodnye-v-mae-v-krymu-kogda-otdykhat-i-rabotat-1136906215.html
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крым, крымский мост, транспорт, логистика, керчь, тамань, краснодарский край, общество, новости крыма
У Крымского моста в преддверии выходных растет очередь

Проезда по Крымскому мосту ожидают 81 автомобиль со стороны Тамани

20:13 27.04.2024
 
© РИА Новости . Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкПо Крымскому мосту возобновлено движение
По Крымскому мосту возобновлено движение - РИА Новости, 1920, 27.04.2024
© РИА Новости . Константин Михальчевский
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 апр - РИА Новости Крым. К вечеру субботы у Крымского моста снова выросла очередь. Об этом свидетельствуют данные Telegram-канала оперативной информации о ситуации на мостовом переходе.
"По состоянию на 20:00 в очереди со стороны Тамани находится 81 автомобиль", - сказано в сообщении.
При этом на выезде из Крыма пробок нет - проезд к досмотровым пунктам со стороны Керчи свободен.
Днем в субботу очередь перед мостовым переходом росла кратно.
Проезд по Крымскому мосту в настоящее время разрешен автомобилям массой не более 3,5 тонн. Также добраться из Крыма на материк и обратно можно по альтернативному сухопутному маршруту через новые регионы России – ДНР, Запорожскую и Херсонскую области. Протяженность маршрута составляет 387 км. Ориентировочное время в пути – семь часов.
По Керченской переправе следуют фуры, которые перевозят товары первой необходимости, а также срочные и скоропортящиеся грузы. Также по морскому пути переправляют пассажирские автобусы.
Шашлык - РИА Новости, 1920, 27.04.2024
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