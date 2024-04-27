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Очередь перед Крымским мостом выросла в 2,5 раза - РИА Новости Крым, 27.04.2024
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Очередь перед Крымским мостом выросла в 2,5 раза
Очередь перед Крымским мостом выросла в 2,5 раза - РИА Новости Крым, 27.04.2024
Очередь перед Крымским мостом выросла в 2,5 раза
Перед Крымским мостом на въезде в Керчь очередь из автомобилей выросла за два часа в 2,5 раза. Об этом сообщается в Telegram-канале оперативной информации о... РИА Новости Крым, 27.04.2024
2024-04-27T11:14
2024-04-27T11:14
ситуация на дорогах крыма
крымский мост
логистика
транспорт
керчь
тамань
новости крыма
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 апр - РИА Новости Крым. Перед Крымским мостом на въезде в Керчь очередь из автомобилей выросла за два часа в 2,5 раза. Об этом сообщается в Telegram-канале оперативной информации о ситуации на мостовом переходе.В 9.00 в очереди стояли 68 транспортных средств по направлению в Крым.Проезд по Крымскому мосту в настоящее время разрешен автомобилям массой не более 3,5 тонн. Также добраться из Крыма на материк и обратно можно по альтернативному сухопутному маршруту через новые регионы России – ДНР, Запорожскую и Херсонскую области. Протяженность маршрута составляет 387 км. Ориентировочное время в пути – семь часов.По Керченской переправе следуют фуры, которые перевозят товары первой необходимости, а также срочные и скоропортящиеся грузы. Также по морскому пути переправляют пассажирские автобусы.
https://crimea.ria.ru/20240131/million-chelovek-proekhali-po-alternativnomu-koridoru-iz-rostova-v-krym-1134600988.html
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крымский мост, логистика, транспорт, керчь, тамань, новости крыма
Очередь перед Крымским мостом выросла в 2,5 раза

Перед Крымским мостом очередь из автомобилей за два часа выросла в 2,5 раза

11:14 27.04.2024
 
© РИА Новости Крым . Андрей ЖуковАвтомобили стоящие в очереди на Крымский мост
Автомобили стоящие в очереди на Крымский мост - РИА Новости, 1920, 27.04.2024
© РИА Новости Крым . Андрей Жуков
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 апр - РИА Новости Крым. Перед Крымским мостом на въезде в Керчь очередь из автомобилей выросла за два часа в 2,5 раза. Об этом сообщается в Telegram-канале оперативной информации о ситуации на мостовом переходе.
"По состоянию на 11.00 в очереди со стороны Тамани находятся 164 транспортных средства. Со стороны Керчи очереди перед пунктом досмотра нет", - говорится в сообщении.
Очередь на Крымском мосту 27 апреля 2024. Очередь на Крымском мосту 27 апреля 2024.
В 9.00 в очереди стояли 68 транспортных средств по направлению в Крым.
Проезд по Крымскому мосту в настоящее время разрешен автомобилям массой не более 3,5 тонн. Также добраться из Крыма на материк и обратно можно по альтернативному сухопутному маршруту через новые регионы России – ДНР, Запорожскую и Херсонскую области. Протяженность маршрута составляет 387 км. Ориентировочное время в пути – семь часов.
По Керченской переправе следуют фуры, которые перевозят товары первой необходимости, а также срочные и скоропортящиеся грузы. Также по морскому пути переправляют пассажирские автобусы.
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Ситуация на дорогах КрымаКрымский мостЛогистикаТранспортКерчьТаманьНовости Крыма
 
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