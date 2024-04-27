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В Крыму удвоились случаи укусов клещей – где провести исследование - РИА Новости Крым, 27.04.2024
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https://crimea.ria.ru/20240427/v-krymu-udvoilis-sluchai-ukusov-kleschey--gde-provesti-issledovanie-1136921433.html
В Крыму удвоились случаи укусов клещей – где провести исследование
В Крыму удвоились случаи укусов клещей – где провести исследование - РИА Новости Крым, 27.04.2024
В Крыму удвоились случаи укусов клещей – где провести исследование
Статистика обращаемости по укусам клещей в Крыму вдвое превышает прошлогоднюю. Это связанно с ранним наступлением тепла. Об этом в преддверии длинных майских... РИА Новости Крым, 27.04.2024
2024-04-27T19:29
2024-04-27T19:29
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 апр - РИА Новости Крым, Галина Оленева. Статистика обращаемости по укусам клещей в Крыму вдвое превышает прошлогоднюю. Это связанно с ранним наступлением тепла. Об этом в преддверии длинных майских праздников РИА Новости Крым сообщила начальник отдела эпидемиологического надзора Межрегионального управления Роспотребнадзора по Крыму и Севастополю Светлана Листопад.Статистика и алгоритм"В медицинские организации по Республике Крым обратились около 400 человек - эта цифра почти вдове больше прошлогодней, но не превышает средние многолетние показатели. Увеличение статистки связано с наступлением раннего тепла: гораздо больше людей стали выбираться на природу. Но к концу года статистика может стать меньше – происходит перераспределение по периодам", - говорит глава профильного отдела.При укусе клеща она советует обратиться в травмпункт. Медработник снимет паразита и порекомендует сдать его на исследование, которые в Крыму проводит множество лабораторий - как частные, так и государственная лаборатория Центра гигиены и эпидемиологии в Симферополе. Однако бесплатно провести исследование не получится.Предупредит угрозуСпециалист напоминает: Крым эндемичен по целому ряду клещевых заболеваний. В частности, по клещевому энцефалиту. Это заболевание встречается, хотя и не часто - в этом году случаев не фиксировали. Однако есть и другие опасные "клещевые" болезни."Клещевой энцефалит у нас, к счастью, встречается редко, а вот клещевые боррелиозы регистрируются ежегодно. Есть и другие заболевания - та же туляремия, которая, в том числе, может передаваться клещами", - напоминает собеседница агентства.В этой связи очень важны меры профилактики, которые весной и летом актуальны ежегодно - вне зависимости от статистики. В первую очередь, это правильная одежда.Также она рекомендует одевать вещи светлых оттенков - так клеща проще заметить. Волосистую часть головы следует прикрыть косынкой, банданой или капюшоном, а по приходу домой – особенно тщательно осмотреть. Также после похода на природу следует внимательно осмотреть и вытрусить одежду, рюкзаки и сумки, а перед выходом использовать акарицидные репелленты, которые способны хорошо справляться с угрозой.Почти 1,5 миллиона человек вакцинированы в России от клещевого энцефалита по состоянию на 16 апреля, сообщили ранее в Роспотребнадзоре. Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму выросло число заболеваний иксодовым клещевым боррелиозомЕсли укусил клещ: куда идти и что делатьКлещевой энцефалит в Крыму: как не заразиться
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клещи, крым, роспотребнадзор, здоровье, здравоохранение в крыму и севастополе, общество, совет эксперта, природа, отдых, отдых в крыму, туризм, туризм в крыму, светлана листопад
В Крыму удвоились случаи укусов клещей – где провести исследование

Обращаемость по укусам клещей в Крыму вдвое больше прошлогодней – Роспотребнадзор

19:29 27.04.2024
 
© РИА Новости . Павел Лисицын / Перейти в фотобанкИсследование клещей на наличие вирусного энцефалита
Исследование клещей на наличие вирусного энцефалита - РИА Новости, 1920, 27.04.2024
© РИА Новости . Павел Лисицын
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 апр - РИА Новости Крым, Галина Оленева. Статистика обращаемости по укусам клещей в Крыму вдвое превышает прошлогоднюю. Это связанно с ранним наступлением тепла. Об этом в преддверии длинных майских праздников РИА Новости Крым сообщила начальник отдела эпидемиологического надзора Межрегионального управления Роспотребнадзора по Крыму и Севастополю Светлана Листопад.

Статистика и алгоритм

"В медицинские организации по Республике Крым обратились около 400 человек - эта цифра почти вдове больше прошлогодней, но не превышает средние многолетние показатели. Увеличение статистки связано с наступлением раннего тепла: гораздо больше людей стали выбираться на природу. Но к концу года статистика может стать меньше – происходит перераспределение по периодам", - говорит глава профильного отдела.
При укусе клеща она советует обратиться в травмпункт. Медработник снимет паразита и порекомендует сдать его на исследование, которые в Крыму проводит множество лабораторий - как частные, так и государственная лаборатория Центра гигиены и эпидемиологии в Симферополе. Однако бесплатно провести исследование не получится.
"Это услуга платная, потому что не входит в перечень, предусмотренный системой ОМС. Но независимо от того, был ли исследован клещ, нужно обязательно наблюдать за своим самочувствием и получить рекомендации в медорганизации, в некоторых случаях может быть назначено специфическое лечение", - констатировала Листопад.

Предупредит угрозу

Специалист напоминает: Крым эндемичен по целому ряду клещевых заболеваний. В частности, по клещевому энцефалиту. Это заболевание встречается, хотя и не часто - в этом году случаев не фиксировали. Однако есть и другие опасные "клещевые" болезни.
"Клещевой энцефалит у нас, к счастью, встречается редко, а вот клещевые боррелиозы регистрируются ежегодно. Есть и другие заболевания - та же туляремия, которая, в том числе, может передаваться клещами", - напоминает собеседница агентства.
В этой связи очень важны меры профилактики, которые весной и летом актуальны ежегодно - вне зависимости от статистики. В первую очередь, это правильная одежда.

"Пусть это будут легкие вещи, но чем больше участков кожи закрыты, тем лучше. Верхняя одежда с рукавами, заправленная в брюки. Брюки - в носки. Именно в таком направлении, поскольку клещ, попадая на одежду, всегда ползет вверх", - акцентирует специалист.

Также она рекомендует одевать вещи светлых оттенков - так клеща проще заметить. Волосистую часть головы следует прикрыть косынкой, банданой или капюшоном, а по приходу домой – особенно тщательно осмотреть. Также после похода на природу следует внимательно осмотреть и вытрусить одежду, рюкзаки и сумки, а перед выходом использовать акарицидные репелленты, которые способны хорошо справляться с угрозой.
Почти 1,5 миллиона человек вакцинированы в России от клещевого энцефалита по состоянию на 16 апреля, сообщили ранее в Роспотребнадзоре.
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Эксклюзивы РИА Новости КрымклещиКрымРоспотребнадзорЗдоровьеЗдравоохранение в Крыму и СевастополеОбществоСовет экспертаПриродаОтдыхОтдых в КрымуТуризмТуризм в КрымуСветлана Листопад
 
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