https://crimea.ria.ru/20240416/v-krymu-vyroslo-chislo-zabolevaniy-iksodovym-kleschevym-borreliozom-1136571488.html

В Крыму выросло число заболеваний иксодовым клещевым боррелиозом

В Крыму выросло число заболеваний иксодовым клещевым боррелиозом - РИА Новости Крым, 16.04.2024

В Крыму выросло число заболеваний иксодовым клещевым боррелиозом

Три случая заболевания иксодовым клещевым боррелиозом зарегистрированы на Крымском полуострове с начала года. Об этом сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора... РИА Новости Крым, 16.04.2024

2024-04-16T07:36

2024-04-16T07:36

2024-04-16T07:36

клещи

крым

севастополь

роспотребнадзор

общество

здоровье

природа

боррелиоз (болезнь лайма)

новости крыма

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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 апр - РИА Новости Крым. Три случая заболевания иксодовым клещевым боррелиозом зарегистрированы на Крымском полуострове с начала года. Об этом сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора по Республике Крым и Севастополю.При этом за весь 2022 год было выявлено два таких случая, добавили в ведомстве. По данным ведомства, в республике выявлены переносчики клещевого иксодового боррелиоза (11%), а также гранулоцитарного анаплазмоза(1%) и моноцитарного эрлихиоза (1%).Однако обращаемость людей по факту укусов клещей находится в пределах нормы, добавили в ведомстве.Специалисты напомнили, что в Крыму регистрируется два пика активности клещей – в мае-июне и августе-сентябре. Часто этот период приходится на майские праздники и заканчивается в июне. При этом, в зависимости от погодных условий, первые укусы клещей регистрируются уже в январе.В свою очередь завотделом эпидемиологии Противочумной станции Крыма Лилия Зинич сообщала, что в этом году отмечается ранняя и увеличенная численность иксодовых клещей, которые являются переносчиками многих природно-очаговых инфекций.В конце февраля в Объединенной дирекции особо охраняемых природных территорий "Заповедный Крым" предупредили, что в Крыму раньше обычного начался сезон активности клещей.Читайте также на РИА Новости Крым:Чем крымская лихорадка отличается от других вирусов "Конго" – эпидемиологЕсли укусил клещ: куда идти и что делатьКлещевой энцефалит в Крыму: как не заразиться

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

клещи, крым, севастополь, роспотребнадзор, общество, здоровье, природа, боррелиоз (болезнь лайма), новости крыма