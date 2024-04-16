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В Крыму выросло число заболеваний иксодовым клещевым боррелиозом
В Крыму выросло число заболеваний иксодовым клещевым боррелиозом - РИА Новости Крым, 16.04.2024
В Крыму выросло число заболеваний иксодовым клещевым боррелиозом
Три случая заболевания иксодовым клещевым боррелиозом зарегистрированы на Крымском полуострове с начала года. Об этом сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора... РИА Новости Крым, 16.04.2024
2024-04-16T07:36
2024-04-16T07:36
2024-04-16T07:36
клещи
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общество
здоровье
природа
боррелиоз (болезнь лайма)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 апр - РИА Новости Крым. Три случая заболевания иксодовым клещевым боррелиозом зарегистрированы на Крымском полуострове с начала года. Об этом сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора по Республике Крым и Севастополю.При этом за весь 2022 год было выявлено два таких случая, добавили в ведомстве. По данным ведомства, в республике выявлены переносчики клещевого иксодового боррелиоза (11%), а также гранулоцитарного анаплазмоза(1%) и моноцитарного эрлихиоза (1%).Однако обращаемость людей по факту укусов клещей находится в пределах нормы, добавили в ведомстве.Специалисты напомнили, что в Крыму регистрируется два пика активности клещей – в мае-июне и августе-сентябре. Часто этот период приходится на майские праздники и заканчивается в июне. При этом, в зависимости от погодных условий, первые укусы клещей регистрируются уже в январе.В свою очередь завотделом эпидемиологии Противочумной станции Крыма Лилия Зинич сообщала, что в этом году отмечается ранняя и увеличенная численность иксодовых клещей, которые являются переносчиками многих природно-очаговых инфекций.В конце февраля в Объединенной дирекции особо охраняемых природных территорий "Заповедный Крым" предупредили, что в Крыму раньше обычного начался сезон активности клещей.Читайте также на РИА Новости Крым:Чем крымская лихорадка отличается от других вирусов "Конго" – эпидемиологЕсли укусил клещ: куда идти и что делатьКлещевой энцефалит в Крыму: как не заразиться
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клещи, крым, севастополь, роспотребнадзор, общество, здоровье, природа, боррелиоз (болезнь лайма), новости крыма
В Крыму выросло число заболеваний иксодовым клещевым боррелиозом
В Крыму с начала года три человека заразились клещевым боррелиозом - Роспотребнадзор
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 апр - РИА Новости Крым. Три случая заболевания иксодовым клещевым боррелиозом зарегистрированы на Крымском полуострове с начала года. Об этом сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора по Республике Крым и Севастополю.
"С начала года на территории Республики Крым и Севастополя зарегистрированы три случая заболевания иксодовым клещевым боррелиозом", – сказано в сообщении.
При этом за весь 2022 год было выявлено два таких случая, добавили в ведомстве.
По данным ведомства, в республике выявлены переносчики клещевого иксодового боррелиоза (11%), а также гранулоцитарного анаплазмоза(1%) и моноцитарного эрлихиоза (1%).
Однако обращаемость людей по факту укусов клещей находится в пределах нормы, добавили в ведомстве.
Специалисты напомнили, что в Крыму регистрируется два пика активности клещей – в мае-июне и августе-сентябре. Часто этот период приходится на майские праздники и заканчивается в июне. При этом, в зависимости от погодных условий, первые укусы клещей регистрируются уже в январе.
В свою очередь завотделом эпидемиологии Противочумной станции Крыма Лилия Зинич сообщала
, что в этом году отмечается ранняя и увеличенная численность иксодовых клещей, которые являются переносчиками многих природно-очаговых инфекций.
В конце февраля в Объединенной дирекции особо охраняемых природных территорий "Заповедный Крым" предупредили,
что в Крыму раньше обычного начался сезон активности клещей.
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