https://crimea.ria.ru/20240407/chem-krymskaya-likhoradka-otlichaetsya-ot-drugikh-virusov-kongo--epidemiolog-1136292911.html

Чем крымская лихорадка отличается от других вирусов "Конго" – эпидемиолог

Чем крымская лихорадка отличается от других вирусов "Конго" – эпидемиолог - РИА Новости Крым, 07.04.2024

Чем крымская лихорадка отличается от других вирусов "Конго" – эпидемиолог

Местные случаи заболевания Крымской-Конго геморрагической лихорадкой отличаются более "мягким" течением по сравнению с заболеваниями, вызванными классическим... РИА Новости Крым, 07.04.2024

2024-04-07T21:52

2024-04-07T21:52

2024-04-07T20:11

здоровье

лилия зинич

инфекции

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крым

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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 апр – РИА Новости Крым, Ирина Мезенцева. Местные случаи заболевания Крымской-Конго геморрагической лихорадкой отличаются более "мягким" течением по сравнению с заболеваниями, вызванными классическим вирусом. Об этом РИА Новости Крым рассказала заведующая отделом эпидемиологии ФГКУЗ "Противочумная станция" Лилия Зинич.Возбудитель лихорадки передается клещами, а также при контакте с биологическими жидкостями больного. Инфекция имеет сезонность – с марта по октябрь. Инкубационный период продолжается от 1 до 14 дней. После острой болезни пациент обычно выздоравливает на 3-й неделе от начала болезни.Крымская геморрагическая лихорадка может проявиться лихорадкой, носовыми и даже полостными кровотечениями, предупреждают специалисты Роспотребнадзора.Как ранее рассказал РИА Новости Крым заместитель президента Российской академии образования, академик РАН, доктор медицинских наук Геннадий Онищенко, Конго-Крымская геморрагическая лихорадка давно изучена и подконтрольна, шансов встретиться с ней в Крыму и других южных регионах России критически мало.По его словам, Крымская-Конго геморрагическая лихорадка - действительно серьезное заболевание с высокой летальностью, но говорить о какой-либо вспышке или эпидемии антинаучно: "Это давно известное, природно-очаговое заболевание. Оно постоянно мониторится. Все это абсолютно подконтрольно, поэтому ажиотаж, который сейчас подняли - совершенно напрасен. Так что ехать в Крым и на другие курорты юга России можно и нужно", - уверен Онищенко.Читайте также на РИА Новости Крым:Названы самые опасные представители крымской фауныДевять страшных вопросов о вирусах. Где и кто их может подхватить?Кому обязательно вакцинироваться от гриппа - в Крыму назвали группы риска

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

здоровье, лилия зинич, инфекции, роспотребнадзор, здравоохранение в крыму и севастополе, крым, эпидемия