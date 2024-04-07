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Чем крымская лихорадка отличается от других вирусов "Конго" – эпидемиолог - РИА Новости Крым, 07.04.2024
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Чем крымская лихорадка отличается от других вирусов "Конго" – эпидемиолог
Чем крымская лихорадка отличается от других вирусов "Конго" – эпидемиолог - РИА Новости Крым, 07.04.2024
Чем крымская лихорадка отличается от других вирусов "Конго" – эпидемиолог
Местные случаи заболевания Крымской-Конго геморрагической лихорадкой отличаются более "мягким" течением по сравнению с заболеваниями, вызванными классическим... РИА Новости Крым, 07.04.2024
2024-04-07T21:52
2024-04-07T20:11
здоровье
лилия зинич
инфекции
роспотребнадзор
здравоохранение в крыму и севастополе
крым
эпидемия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 апр – РИА Новости Крым, Ирина Мезенцева. Местные случаи заболевания Крымской-Конго геморрагической лихорадкой отличаются более "мягким" течением по сравнению с заболеваниями, вызванными классическим вирусом. Об этом РИА Новости Крым рассказала заведующая отделом эпидемиологии ФГКУЗ "Противочумная станция" Лилия Зинич.Возбудитель лихорадки передается клещами, а также при контакте с биологическими жидкостями больного. Инфекция имеет сезонность – с марта по октябрь. Инкубационный период продолжается от 1 до 14 дней. После острой болезни пациент обычно выздоравливает на 3-й неделе от начала болезни.Крымская геморрагическая лихорадка может проявиться лихорадкой, носовыми и даже полостными кровотечениями, предупреждают специалисты Роспотребнадзора.Как ранее рассказал РИА Новости Крым заместитель президента Российской академии образования, академик РАН, доктор медицинских наук Геннадий Онищенко, Конго-Крымская геморрагическая лихорадка давно изучена и подконтрольна, шансов встретиться с ней в Крыму и других южных регионах России критически мало.По его словам, Крымская-Конго геморрагическая лихорадка - действительно серьезное заболевание с высокой летальностью, но говорить о какой-либо вспышке или эпидемии антинаучно: "Это давно известное, природно-очаговое заболевание. Оно постоянно мониторится. Все это абсолютно подконтрольно, поэтому ажиотаж, который сейчас подняли - совершенно напрасен. Так что ехать в Крым и на другие курорты юга России можно и нужно", - уверен Онищенко.Читайте также на РИА Новости Крым:Названы самые опасные представители крымской фауныДевять страшных вопросов о вирусах. Где и кто их может подхватить?Кому обязательно вакцинироваться от гриппа - в Крыму назвали группы риска
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здоровье, лилия зинич, инфекции, роспотребнадзор, здравоохранение в крыму и севастополе, крым, эпидемия
Чем крымская лихорадка отличается от других вирусов "Конго" – эпидемиолог

Крымская геморрагическая лихорадка отличается от других вирусов "Конго" – эпидемиолог

21:52 07.04.2024
 
© РИА Новости . Илья Питалев / Перейти в фотобанкИнфекционная больница
Инфекционная больница - РИА Новости, 1920, 07.04.2024
© РИА Новости . Илья Питалев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 апр – РИА Новости Крым, Ирина Мезенцева. Местные случаи заболевания Крымской-Конго геморрагической лихорадкой отличаются более "мягким" течением по сравнению с заболеваниями, вызванными классическим вирусом. Об этом РИА Новости Крым рассказала заведующая отделом эпидемиологии ФГКУЗ "Противочумная станция" Лилия Зинич.

"Мы выяснили, что в Крыму циркулирует отличный от других вирус Крымской-Конго геморрагической лихорадки, который практически не вызывает кровотечений, является менее вирулентным, чем классический", – рассказала врач.

Возбудитель лихорадки передается клещами, а также при контакте с биологическими жидкостями больного. Инфекция имеет сезонность – с марта по октябрь. Инкубационный период продолжается от 1 до 14 дней. После острой болезни пациент обычно выздоравливает на 3-й неделе от начала болезни.

"Мы проводим ежегодный плановый скрининг здорового населения, чтобы посмотреть, к каким природно-очаговым инфекциям у населения есть антитела. Так, например, к Конго-Крымской геморрагической лихорадке у 0,4 % крымчан имеются антитела", – отметила специалист.

Крымская геморрагическая лихорадка может проявиться лихорадкой, носовыми и даже полостными кровотечениями, предупреждают специалисты Роспотребнадзора.

"Болезнь начинается остро с выраженного озноба. Температура тела повышается до 39-40 градусов. Отмечается головная боль, боли в суставах и мышцах, животе и пояснице, сухость во рту. Часто наблюдается рвота", – назвали в Роспотребнадзоре основные признаки лихорадки.

Как ранее рассказал РИА Новости Крым заместитель президента Российской академии образования, академик РАН, доктор медицинских наук Геннадий Онищенко, Конго-Крымская геморрагическая лихорадка давно изучена и подконтрольна, шансов встретиться с ней в Крыму и других южных регионах России критически мало.
По его словам, Крымская-Конго геморрагическая лихорадка - действительно серьезное заболевание с высокой летальностью, но говорить о какой-либо вспышке или эпидемии антинаучно: "Это давно известное, природно-очаговое заболевание. Оно постоянно мониторится. Все это абсолютно подконтрольно, поэтому ажиотаж, который сейчас подняли - совершенно напрасен. Так что ехать в Крым и на другие курорты юга России можно и нужно", - уверен Онищенко.
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