https://crimea.ria.ru/20230903/komu-obyazatelno-vaktsinirovatsya-ot-grippa---v-krymu-nazvali-gruppy-riska-1131108239.html

Кому обязательно вакцинироваться от гриппа - в Крыму назвали группы риска

Кому обязательно вакцинироваться от гриппа - в Крыму назвали группы риска - РИА Новости Крым, 03.09.2023

Кому обязательно вакцинироваться от гриппа - в Крыму назвали группы риска

Люди старшего возраста, беременные и дети, пациенты с приобретенным иммунодефицитом, хроническими неинфекционными заболеваниями должны вакцинироваться в первую... РИА Новости Крым, 03.09.2023

2023-09-03T17:55

2023-09-03T17:55

2023-09-03T17:55

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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 сен — РИА Новости Крым. Люди старшего возраста, беременные и дети, пациенты с приобретенным иммунодефицитом, хроническими неинфекционными заболеваниями должны вакцинироваться в первую очередь. Об этом в пресс-центре РИА Новости Крым сообщила главный внештатный терапевт Минздрава Крыма Ольга Барило.Вакцинироваться обязаны сотрудники сферы здравоохранение, образования, транспорта, торговли и пищевой промышленности, отметила главный внештатный терапевт республики.К данной группе также относятся пациенты с ишемической болезнью сердца, после перенесенных инсультов и инфарктов, гипертонии, с эндокринологическими нарушениями (сахарным диабетом, ожирением), с дыхательной недостаточностью, перенесшие пневмонию в отчетном году. Обязательной вакцинации подлежат и больные хронической обструктивной болезнью легких (ХОБЛ), либо бронхиальной астмой без аллергического компонента, добавила эксперт."Для большей эффективности вакцинацию лучше проводить до начала сезонного роста респираторных заболеваний, то есть в период с августа по октябрь включительно. Иммунитет формируется через 8 - 12 суток после прививки и удерживается на протяжении 12 месяцев", – напомнила Барило.После прививки допускается местная аллергическая реакция, может быть температура, в течение трех суток незначительные симптомы болезни, что является допустимым. Если же реакция имеет более длительный и острый характер, необходимо обратиться к врачу, сказала главный внештатный терапевт Минздрава Крыма.Читайте также на РИА новости Крым:Как обезопасить себя от гепатита В и С – рекомендации врачаМенингит в детсадах Севастополя: власти назвали причину роста случаевРоспотребнадзор оценил эпидситуацию в Херсонской области

https://crimea.ria.ru/20230901/kakimi-vaktsinami-ot-grippa-budut-privivat-krymchan-v-etom-godu-1131104248.html

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здоровье, грипп, здравоохранение в крыму и севастополе, новости крыма, крым, общество, ольга барило, минздрав крыма, вакцинация