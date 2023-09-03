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Кому обязательно вакцинироваться от гриппа - в Крыму назвали группы риска - РИА Новости Крым, 03.09.2023
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Кому обязательно вакцинироваться от гриппа - в Крыму назвали группы риска
Кому обязательно вакцинироваться от гриппа - в Крыму назвали группы риска - РИА Новости Крым, 03.09.2023
Кому обязательно вакцинироваться от гриппа - в Крыму назвали группы риска
Люди старшего возраста, беременные и дети, пациенты с приобретенным иммунодефицитом, хроническими неинфекционными заболеваниями должны вакцинироваться в первую... РИА Новости Крым, 03.09.2023
2023-09-03T17:55
2023-09-03T17:55
здоровье
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 сен — РИА Новости Крым. Люди старшего возраста, беременные и дети, пациенты с приобретенным иммунодефицитом, хроническими неинфекционными заболеваниями должны вакцинироваться в первую очередь. Об этом в пресс-центре РИА Новости Крым сообщила главный внештатный терапевт Минздрава Крыма Ольга Барило.Вакцинироваться обязаны сотрудники сферы здравоохранение, образования, транспорта, торговли и пищевой промышленности, отметила главный внештатный терапевт республики.К данной группе также относятся пациенты с ишемической болезнью сердца, после перенесенных инсультов и инфарктов, гипертонии, с эндокринологическими нарушениями (сахарным диабетом, ожирением), с дыхательной недостаточностью, перенесшие пневмонию в отчетном году. Обязательной вакцинации подлежат и больные хронической обструктивной болезнью легких (ХОБЛ), либо бронхиальной астмой без аллергического компонента, добавила эксперт."Для большей эффективности вакцинацию лучше проводить до начала сезонного роста респираторных заболеваний, то есть в период с августа по октябрь включительно. Иммунитет формируется через 8 - 12 суток после прививки и удерживается на протяжении 12 месяцев", – напомнила Барило.После прививки допускается местная аллергическая реакция, может быть температура, в течение трех суток незначительные симптомы болезни, что является допустимым. Если же реакция имеет более длительный и острый характер, необходимо обратиться к врачу, сказала главный внештатный терапевт Минздрава Крыма.Читайте также на РИА новости Крым:Как обезопасить себя от гепатита В и С – рекомендации врачаМенингит в детсадах Севастополя: власти назвали причину роста случаевРоспотребнадзор оценил эпидситуацию в Херсонской области
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здоровье, грипп, здравоохранение в крыму и севастополе, новости крыма, крым, общество, ольга барило, минздрав крыма, вакцинация
Кому обязательно вакцинироваться от гриппа - в Крыму назвали группы риска

В минздраве Крыма перечислили группы людей, кому необходимо вакцинироваться от гриппа

17:55 03.09.2023
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевПрививка от гриппа
Прививка от гриппа - РИА Новости, 1920, 03.09.2023
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 сен — РИА Новости Крым. Люди старшего возраста, беременные и дети, пациенты с приобретенным иммунодефицитом, хроническими неинфекционными заболеваниями должны вакцинироваться в первую очередь. Об этом в пресс-центре РИА Новости Крым сообщила главный внештатный терапевт Минздрава Крыма Ольга Барило.
Вакцинироваться обязаны сотрудники сферы здравоохранение, образования, транспорта, торговли и пищевой промышленности, отметила главный внештатный терапевт республики.
"Кроме того, в первую очередь вакцинации подлежат пациенты из группы риска. Это пациенты домов престарелых, граждане старше 60 лет, пациенты с хроническими неинфекционными заболеваниями вне стадии обострения либо декомпенсации", – сообщила Барило.
К данной группе также относятся пациенты с ишемической болезнью сердца, после перенесенных инсультов и инфарктов, гипертонии, с эндокринологическими нарушениями (сахарным диабетом, ожирением), с дыхательной недостаточностью, перенесшие пневмонию в отчетном году. Обязательной вакцинации подлежат и больные хронической обструктивной болезнью легких (ХОБЛ), либо бронхиальной астмой без аллергического компонента, добавила эксперт.
"Для большей эффективности вакцинацию лучше проводить до начала сезонного роста респираторных заболеваний, то есть в период с августа по октябрь включительно. Иммунитет формируется через 8 - 12 суток после прививки и удерживается на протяжении 12 месяцев", – напомнила Барило.
После прививки допускается местная аллергическая реакция, может быть температура, в течение трех суток незначительные симптомы болезни, что является допустимым. Если же реакция имеет более длительный и острый характер, необходимо обратиться к врачу, сказала главный внештатный терапевт Минздрава Крыма.
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