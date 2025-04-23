Что последует за признанием Крыма – прогноз Константинова
Константинов: признание Крыма станет шагом к полному снятию санкций против РФ
© Telegram-канал главы администрации Ялты Янины ПавленкоГурзуф. Аю-Даг
© Telegram-канал главы администрации Ялты Янины Павленко
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 апр – РИА Новости Крым. Признание Вашингтоном российской принадлежности Крыма может привести к полному снятию санкций против Российской Федерации. Такое мнение в эфире телеканала "Россия 24" выразил глава Госсовета республики Владимир Константинов.
"Если сама срана, которая является доминантой в организации этих санкций, признает Крым и снимаются санкции с России в части референдума Крыма, то это брешь – в которую очень многое "влезет". И остальные санкции не с такой ретивостью исполняться уже будут – всем станет понятно, что процесс начался", - убежден Константинов.
Он подчеркнул, что уже сейчас отмечается активность иностранных компаний, которые "стоят на старте", поскольку боятся опоздать с возвращением на привлекательный российские рынок.
"Для Крыма - мы и так хорошо развиваемся, хорошими темпами. Это для страны, наверное, в большей степени. Хотя мы будем рады, если на фоне Крыма будут реализованы какие-то федеральные проекты международного плана", - добавил спикер крымского парламента.
Газета Wall Street Journal ранее сообщила о том, что США якобы потребовали от Киева отказаться от вступления Украины в НАТО. Кроме того, для урегулирования украинского кризиса Вашингтон может признать Крым российским, а также предлагает передать Соединенным Штатам контроль территории вокруг ядерного реактора Запорожской АЭС.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым: