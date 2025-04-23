https://crimea.ria.ru/20250423/chto-posleduet-za-priznaniem-kryma--prognoz-konstantinova-1145912202.html

Что последует за признанием Крыма – прогноз Константинова

Что последует за признанием Крыма – прогноз Константинова - РИА Новости Крым, 23.04.2025

Что последует за признанием Крыма – прогноз Константинова

Признание Вашингтоном российской принадлежности Крыма может привести к полному снятию санкций против Российской Федерации. Такое мнение в эфире телеканала... РИА Новости Крым, 23.04.2025

2025-04-23T17:30

2025-04-23T17:30

2025-04-23T17:30

крым

новости крыма

владимир константинов

государственный совет рк (госсовет)

сша

крым под санкциями

санкции против россии

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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 апр – РИА Новости Крым. Признание Вашингтоном российской принадлежности Крыма может привести к полному снятию санкций против Российской Федерации. Такое мнение в эфире телеканала "Россия 24" выразил глава Госсовета республики Владимир Константинов.Он подчеркнул, что уже сейчас отмечается активность иностранных компаний, которые "стоят на старте", поскольку боятся опоздать с возвращением на привлекательный российские рынок.Газета Wall Street Journal ранее сообщила о том, что США якобы потребовали от Киева отказаться от вступления Украины в НАТО. Кроме того, для урегулирования украинского кризиса Вашингтон может признать Крым российским, а также предлагает передать Соединенным Штатам контроль территории вокруг ядерного реактора Запорожской АЭС.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Еврокомиссия выступила против признания Крыма российскимТема Крыма в Лондоне – зачем коллективный Запад заговорил о признанииПризнать Крым и зайти на ЗАЭС – политолог оценил предложения США

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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