https://crimea.ria.ru/20230620/rospotrebnadzor-otsenil-epidsituatsiyu-v-khersonskoy-oblasti-1129501434.html

Роспотребнадзор оценил эпидситуацию в Херсонской области

Роспотребнадзор оценил эпидситуацию в Херсонской области - РИА Новости Крым, 20.06.2023

Роспотребнадзор оценил эпидситуацию в Херсонской области

Ситуация по инфекционной заболеваемости в Херсонской области остается стабильной, в регионе реализуется комплекс профилактических и противоэпидемических... РИА Новости Крым, 20.06.2023

2023-06-20T12:20

2023-06-20T12:20

2023-06-20T12:20

новости

херсонская область

роспотребнадзор

разрушение каховской гэс

здравоохранение в россии

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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 июн - РИА Новости Крым. Ситуация по инфекционной заболеваемости в Херсонской области остается стабильной, в регионе реализуется комплекс профилактических и противоэпидемических мероприятий. Об этом сообщает пресс-служба Роспотребнадзора.После ЧП на Каховской ГЭС специалисты ведомства начали исследовать качество воды в регионе и на окружающих территориях. Так, на сегодняшний день отобрано более 350 проб питьевой воды, морской воды, воды из Северо-Крымского канала, воды поверхностных водоемов в зоне подтопления, донных отложений и грунта. Кроме того, организована промывка и дезинфекция водопроводных сетей и сооружений с последующим лабораторным контролем качества воды.Роспотребнадзор следит и за проведением вакцинации населения против инфекций.Для оперативного проведения исследований развернута и функционирует мобильная лаборатория Роспотребнадзора.Ранее минздрав Украины сообщил, что возбудитель холеры нашли в пресной воде в Николаевской области после разрушения Каховской ГЭС. В реке Ингулец не соответствуют нормативам растворенный кислород, хлориды, железо и биологическое потребление кислорода. В Днепро-Бугском лимане отмечается превышение ПДК аммиака. Также зафиксировано серьезное превышение допустимой концентрации возбудителей кишечной палочки в реке Ингул и Днепро-Бугском лимане. Власти Херсонской области, в свою очередь, проинформировали, что случаев холеры и других опасных инфекционных заболеваний в регионе не зафиксировано.ЧП на гидроэлектростанции в Херсонской области произошло в ночь на 6 июня. В результате украинских обстрелов оказалась разрушена верхняя часть Каховской ГЭС. Из-за повреждения задвижек начался неконтролируемый сброс воды, затопило ряд населенных пунктов. Больше всего пострадали Алешки, Голая Пристань, Таврийск и Новая Каховка – уровень воды там достигал 10 метров. Также были затоплены десятки сел и поселков. 14 июня глава МЧС России сообщил о введении ЧС федерального характера.Читайте также на РИА Новости Крым:Восстановление Каховской ГЭС: насколько это реально и когда – экспертВ зоне особого затопления: чем живы люди после теракта на Каховской ГЭСПосле схода воды мы ужаснемся: что происходит в затопленной Новой Каховке

https://crimea.ria.ru/20230620/v-khersonskoy-oblasti-nachali-vydavat-matpomosch-v-50-i-100-tysyach-rubley-1129499963.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости, херсонская область, роспотребнадзор, разрушение каховской гэс, здравоохранение в россии