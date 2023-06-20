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Роспотребнадзор оценил эпидситуацию в Херсонской области - РИА Новости Крым, 20.06.2023
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Роспотребнадзор оценил эпидситуацию в Херсонской области
Роспотребнадзор оценил эпидситуацию в Херсонской области - РИА Новости Крым, 20.06.2023
Роспотребнадзор оценил эпидситуацию в Херсонской области
Ситуация по инфекционной заболеваемости в Херсонской области остается стабильной, в регионе реализуется комплекс профилактических и противоэпидемических... РИА Новости Крым, 20.06.2023
2023-06-20T12:20
2023-06-20T12:20
новости
херсонская область
роспотребнадзор
разрушение каховской гэс
здравоохранение в россии
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 июн - РИА Новости Крым. Ситуация по инфекционной заболеваемости в Херсонской области остается стабильной, в регионе реализуется комплекс профилактических и противоэпидемических мероприятий. Об этом сообщает пресс-служба Роспотребнадзора.После ЧП на Каховской ГЭС специалисты ведомства начали исследовать качество воды в регионе и на окружающих территориях. Так, на сегодняшний день отобрано более 350 проб питьевой воды, морской воды, воды из Северо-Крымского канала, воды поверхностных водоемов в зоне подтопления, донных отложений и грунта. Кроме того, организована промывка и дезинфекция водопроводных сетей и сооружений с последующим лабораторным контролем качества воды.Роспотребнадзор следит и за проведением вакцинации населения против инфекций.Для оперативного проведения исследований развернута и функционирует мобильная лаборатория Роспотребнадзора.Ранее минздрав Украины сообщил, что возбудитель холеры нашли в пресной воде в Николаевской области после разрушения Каховской ГЭС. В реке Ингулец не соответствуют нормативам растворенный кислород, хлориды, железо и биологическое потребление кислорода. В Днепро-Бугском лимане отмечается превышение ПДК аммиака. Также зафиксировано серьезное превышение допустимой концентрации возбудителей кишечной палочки в реке Ингул и Днепро-Бугском лимане. Власти Херсонской области, в свою очередь, проинформировали, что случаев холеры и других опасных инфекционных заболеваний в регионе не зафиксировано.ЧП на гидроэлектростанции в Херсонской области произошло в ночь на 6 июня. В результате украинских обстрелов оказалась разрушена верхняя часть Каховской ГЭС. Из-за повреждения задвижек начался неконтролируемый сброс воды, затопило ряд населенных пунктов. Больше всего пострадали Алешки, Голая Пристань, Таврийск и Новая Каховка – уровень воды там достигал 10 метров. Также были затоплены десятки сел и поселков. 14 июня глава МЧС России сообщил о введении ЧС федерального характера.Читайте также на РИА Новости Крым:Восстановление Каховской ГЭС: насколько это реально и когда – экспертВ зоне особого затопления: чем живы люди после теракта на Каховской ГЭСПосле схода воды мы ужаснемся: что происходит в затопленной Новой Каховке
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Новости
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РИА Новости Крым
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новости, херсонская область, роспотребнадзор, разрушение каховской гэс, здравоохранение в россии
Роспотребнадзор оценил эпидситуацию в Херсонской области

Роспотребнадзор: эпидситуация в Херсонской области остается стабильной

12:20 20.06.2023
 
© Fotolia/ romasetМедицинская лаборатория
Медицинская лаборатория
© Fotolia/ romaset
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 июн - РИА Новости Крым. Ситуация по инфекционной заболеваемости в Херсонской области остается стабильной, в регионе реализуется комплекс профилактических и противоэпидемических мероприятий. Об этом сообщает пресс-служба Роспотребнадзора.
"Осуществляется оперативный мониторинг и оценка инфекционной заболеваемости среди населения в зоне ЧС. В настоящее время ситуация оценивается как стабильная", - говорится в сообщении на сайте ведомства.
После ЧП на Каховской ГЭС специалисты ведомства начали исследовать качество воды в регионе и на окружающих территориях. Так, на сегодняшний день отобрано более 350 проб питьевой воды, морской воды, воды из Северо-Крымского канала, воды поверхностных водоемов в зоне подтопления, донных отложений и грунта. Кроме того, организована промывка и дезинфекция водопроводных сетей и сооружений с последующим лабораторным контролем качества воды.
Роспотребнадзор следит и за проведением вакцинации населения против инфекций.
"Против вирусного гепатита привито 2 140 человек, против дизентерии – 1921 человек, против брюшного тифа – 53 человека. Вакцины имеются в достаточном количестве", - добавили в ведомстве.
Для оперативного проведения исследований развернута и функционирует мобильная лаборатория Роспотребнадзора.
Ранее минздрав Украины сообщил, что возбудитель холеры нашли в пресной воде в Николаевской области после разрушения Каховской ГЭС. В реке Ингулец не соответствуют нормативам растворенный кислород, хлориды, железо и биологическое потребление кислорода. В Днепро-Бугском лимане отмечается превышение ПДК аммиака. Также зафиксировано серьезное превышение допустимой концентрации возбудителей кишечной палочки в реке Ингул и Днепро-Бугском лимане. Власти Херсонской области, в свою очередь, проинформировали, что случаев холеры и других опасных инфекционных заболеваний в регионе не зафиксировано.
ЧП на гидроэлектростанции в Херсонской области произошло в ночь на 6 июня. В результате украинских обстрелов оказалась разрушена верхняя часть Каховской ГЭС. Из-за повреждения задвижек начался неконтролируемый сброс воды, затопило ряд населенных пунктов. Больше всего пострадали Алешки, Голая Пристань, Таврийск и Новая Каховка – уровень воды там достигал 10 метров. Также были затоплены десятки сел и поселков. 14 июня глава МЧС России сообщил о введении ЧС федерального характера.
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