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Восстановление Каховской ГЭС: насколько это реально и когда – эксперт - РИА Новости Крым, 18.06.2023
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Восстановление Каховской ГЭС: насколько это реально и когда – эксперт
Восстановление Каховской ГЭС: насколько это реально и когда – эксперт - РИА Новости Крым, 18.06.2023
Восстановление Каховской ГЭС: насколько это реально и когда – эксперт
Разрушенная дамба Каховской ГЭС может быть восстановлена в течение трех лет. Такое мнение РИА Новости Крым высказал директор научно-производственной фирмы... РИА Новости Крым, 18.06.2023
2023-06-18T08:01
2023-06-18T08:01
каховская гэс
разрушение каховской гэс
анатолий копачевский
эксклюзивы риа новости крым
херсонская область
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 июн – РИА Новости Крым. Разрушенная дамба Каховской ГЭС может быть восстановлена в течение трех лет. Такое мнение РИА Новости Крым высказал директор научно-производственной фирмы "Водные технологии" Анатолий Копачевский.По словам эксперта, хоть само строительство и может быть проведено в течение года, ему предшествует ряд процедур, без которых начать работы невозможно."Необходимо провести комплексное исследование всей дамбы, потому что в момент подрыва и размыва могли измениться условия устойчивости всего сооружения. На основании этого делать проект реконструкции. Все это не меньше года. Готовый проект должен пройти все экспертизы – это от трех месяцев до полугода. И надо предусмотреть финансирование на саму стройку. Исходя из технологии выделения денег на серьезные инфраструктурные объекты, на это уходит, как правило, до полугода. Только потом можно говорить о начале строительства", – пояснил свою позицию Копачевский.Он отметил, что три года следует отсчитывать "от того момента, когда этим вопросом плотно займутся". И добавил, что ускорение процесса, безусловно, возможно за счет, например, выделения средств из резервного фонда правительства, но есть вещи, которые не зависят от решений власти, например, "срок затвердения бетона".Упомянув о бетоне, эксперт подчеркнул, что речь идет о серьезном гидротехническом объекте, на восстановление которого потребуется "колоссальное количество строительных материалов высочайшего качества", которые скорее всего "придется привозить издалека".По его словам, главное, что сейчас предстоит выяснить экспертам, это то, как соотносятся между собой необходимость обследования и восстановления дамбы и те риски, которые связаны с обстрелами противоположной стороной.Если станет ясно, что большая часть сел левобережья Херсонской области в результате ЧП остаются без воды и электроэнергии, то решать вопрос придется, не дожидаясь устроения "санитарной зоны". В качестве примера он привел ситуацию в ДНР "после разрушения водовода, когда водоканальщики под градом снарядов и пуль ВСУ ремонтировали его, потому что нужно было подавать воду в Донецк".Ранее исполнительный директор Российского экологического движения Элмурод Расулмухамедов заявил, что в восстановления плотины, Каховское водохранилище сможет наполниться водой примерно через три года.В начале июня Копачевский назвал год дефицита воды в Крыму. Читайте также на РИА Новости Крым:Каховская ГЭС: как подрыв плотины отразится на Крыме Уходили, когда вода зашла в огород: как люди спаслись от потопа в Каховке После схода воды мы ужаснемся: что происходит в затопленной Новой Каховке Онищенко: правобережью Херсонской области грозит эпидемия холеры "Санитарная зона" на Украине: где остановятся российские войска
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Анна Петрова
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РИА Новости Крым
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каховская гэс, разрушение каховской гэс, анатолий копачевский, херсонская область, новости
Восстановление Каховской ГЭС: насколько это реально и когда – эксперт

Копачевский: дамба Каховской ГЭС может быть восстановлена за три года

08:01 18.06.2023
 
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Понтонная переправа в Херсоне - РИА Новости, 1920, 18.06.2023
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Анна Петрова
Собственный корреспондент
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 июн – РИА Новости Крым. Разрушенная дамба Каховской ГЭС может быть восстановлена в течение трех лет. Такое мнение РИА Новости Крым высказал директор научно-производственной фирмы "Водные технологии" Анатолий Копачевский.
"Я считаю, дамба будет строиться не меньше трех лет. Это практика строительства больших сооружений", – сказал Копачевский.
По словам эксперта, хоть само строительство и может быть проведено в течение года, ему предшествует ряд процедур, без которых начать работы невозможно.
"Необходимо провести комплексное исследование всей дамбы, потому что в момент подрыва и размыва могли измениться условия устойчивости всего сооружения. На основании этого делать проект реконструкции. Все это не меньше года. Готовый проект должен пройти все экспертизы – это от трех месяцев до полугода. И надо предусмотреть финансирование на саму стройку. Исходя из технологии выделения денег на серьезные инфраструктурные объекты, на это уходит, как правило, до полугода. Только потом можно говорить о начале строительства", – пояснил свою позицию Копачевский.
Он отметил, что три года следует отсчитывать "от того момента, когда этим вопросом плотно займутся". И добавил, что ускорение процесса, безусловно, возможно за счет, например, выделения средств из резервного фонда правительства, но есть вещи, которые не зависят от решений власти, например, "срок затвердения бетона".
Упомянув о бетоне, эксперт подчеркнул, что речь идет о серьезном гидротехническом объекте, на восстановление которого потребуется "колоссальное количество строительных материалов высочайшего качества", которые скорее всего "придется привозить издалека".

"Не уверен, что производственные мощности непосредственно в этой области сейчас будут позволять выпускать высококачественный цемент, бетон. Возможно, придется везти откуда-то издалека. Оттуда, где промышленная база наработана. Это либо Крым, либо Краснодарский край. Но не Херсон. Надо понимать, что одно дело плечо 5 километров, другое – 300 км", – отметил Копачевский.

По его словам, главное, что сейчас предстоит выяснить экспертам, это то, как соотносятся между собой необходимость обследования и восстановления дамбы и те риски, которые связаны с обстрелами противоположной стороной.
Если станет ясно, что большая часть сел левобережья Херсонской области в результате ЧП остаются без воды и электроэнергии, то решать вопрос придется, не дожидаясь устроения "санитарной зоны". В качестве примера он привел ситуацию в ДНР "после разрушения водовода, когда водоканальщики под градом снарядов и пуль ВСУ ремонтировали его, потому что нужно было подавать воду в Донецк".
"Скорость восстановления плотины напрямую зависит от того, решены ли глобальные вопросы: водоснабжения и электроэнергии. Если они будут решены иначе, то нет необходимости в срочном восстановлении. И вначале надо все-таки отодвинуть (линию соприкосновения), а потом уже ремонтировать. Если иначе нельзя, то встает вопрос любыми силами стараться восстановить, несмотря ни на что. То есть нужно понимать, военные это нужды – тогда одна история или это гражданское перспективное строительство", – заключил эксперт.
Ранее исполнительный директор Российского экологического движения Элмурод Расулмухамедов заявил, что в восстановления плотины, Каховское водохранилище сможет наполниться водой примерно через три года.
В начале июня Копачевский назвал год дефицита воды в Крыму.
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Эксклюзивы РИА Новости КрымКаховская ГЭСРазрушение Каховской ГЭСАнатолий КопачевскийХерсонская областьНовости
 
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