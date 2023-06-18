https://crimea.ria.ru/20230618/vosstanovlenie-kakhovskoy-ges-naskolko-eto-realno-i-kogda--ekspert-1129452788.html

Восстановление Каховской ГЭС: насколько это реально и когда – эксперт

Восстановление Каховской ГЭС: насколько это реально и когда – эксперт - РИА Новости Крым, 18.06.2023

Восстановление Каховской ГЭС: насколько это реально и когда – эксперт

Разрушенная дамба Каховской ГЭС может быть восстановлена в течение трех лет. Такое мнение РИА Новости Крым высказал директор научно-производственной фирмы... РИА Новости Крым, 18.06.2023

2023-06-18T08:01

2023-06-18T08:01

2023-06-18T08:01

каховская гэс

разрушение каховской гэс

анатолий копачевский

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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 июн – РИА Новости Крым. Разрушенная дамба Каховской ГЭС может быть восстановлена в течение трех лет. Такое мнение РИА Новости Крым высказал директор научно-производственной фирмы "Водные технологии" Анатолий Копачевский.По словам эксперта, хоть само строительство и может быть проведено в течение года, ему предшествует ряд процедур, без которых начать работы невозможно."Необходимо провести комплексное исследование всей дамбы, потому что в момент подрыва и размыва могли измениться условия устойчивости всего сооружения. На основании этого делать проект реконструкции. Все это не меньше года. Готовый проект должен пройти все экспертизы – это от трех месяцев до полугода. И надо предусмотреть финансирование на саму стройку. Исходя из технологии выделения денег на серьезные инфраструктурные объекты, на это уходит, как правило, до полугода. Только потом можно говорить о начале строительства", – пояснил свою позицию Копачевский.Он отметил, что три года следует отсчитывать "от того момента, когда этим вопросом плотно займутся". И добавил, что ускорение процесса, безусловно, возможно за счет, например, выделения средств из резервного фонда правительства, но есть вещи, которые не зависят от решений власти, например, "срок затвердения бетона".Упомянув о бетоне, эксперт подчеркнул, что речь идет о серьезном гидротехническом объекте, на восстановление которого потребуется "колоссальное количество строительных материалов высочайшего качества", которые скорее всего "придется привозить издалека".По его словам, главное, что сейчас предстоит выяснить экспертам, это то, как соотносятся между собой необходимость обследования и восстановления дамбы и те риски, которые связаны с обстрелами противоположной стороной.Если станет ясно, что большая часть сел левобережья Херсонской области в результате ЧП остаются без воды и электроэнергии, то решать вопрос придется, не дожидаясь устроения "санитарной зоны". В качестве примера он привел ситуацию в ДНР "после разрушения водовода, когда водоканальщики под градом снарядов и пуль ВСУ ремонтировали его, потому что нужно было подавать воду в Донецк".Ранее исполнительный директор Российского экологического движения Элмурод Расулмухамедов заявил, что в восстановления плотины, Каховское водохранилище сможет наполниться водой примерно через три года.В начале июня Копачевский назвал год дефицита воды в Крыму. Читайте также на РИА Новости Крым:Каховская ГЭС: как подрыв плотины отразится на Крыме Уходили, когда вода зашла в огород: как люди спаслись от потопа в Каховке После схода воды мы ужаснемся: что происходит в затопленной Новой Каховке Онищенко: правобережью Херсонской области грозит эпидемия холеры "Санитарная зона" на Украине: где остановятся российские войска

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Анна Петрова

Анна Петрова

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Анна Петрова

каховская гэс, разрушение каховской гэс, анатолий копачевский, херсонская область, новости