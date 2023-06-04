https://crimea.ria.ru/20230604/vkus-zasukhi-ekspert-nazval-god-defitsita-vody-v-krymu-1129156757.html
"Вкус засухи": эксперт назвал год дефицита воды в Крыму
"Вкус засухи": эксперт назвал год дефицита воды в Крыму - РИА Новости Крым, 04.06.2023
"Вкус засухи": эксперт назвал год дефицита воды в Крыму
О дефиците воды в Крыму можно будет говорить к 2025 году. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" сообщил директор научно-производственной фирмы "Водные... РИА Новости Крым, 04.06.2023
2023-06-04T18:21
2023-06-04T18:21
2023-06-04T18:20
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 июн – РИА Новости Крым. О дефиците воды в Крыму можно будет говорить к 2025 году. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" сообщил директор научно-производственной фирмы "Водные технологии" Анатолий Копачевский.По его словам, все прогнозы экспертов на сегодня подтверждаются: 2023-й – это год средней водности.Что касается достаточно большого наполнения водохранилищ за последние время, то, во-первых, это связано с обильными дождями. А во-вторых, с тем, что наполняются объемы не с нулевых отметок, а со средних и выше среднего благодаря водообильному прошлому году, отметил эксперт."Прошлый год был водообильный, сейчас средний, в следующем году ожидаемо пойдем на понижение. И где-то к 2025 году можно ожидать, что мы почувствуем вкус засухи. И будем говорить о дефиците", – заключил Копачевский.Ранее доктор технических наук, профессор, завкафедрой водоснабжения, водоотведения и санитарной техники "Академии строительства и архитектуры" КФУ им. Вернадского Илья Николенко сообщил о том, как изменились объемы водохранилищ Крыма за май.Читайте также на РИА Новости Крым:Что в Крыму с запасами водохранилищ по итогам маяЧто будет с климатом в Крыму в 2023 годуКогда в Евпатории заменят самый проблемный водовод Крыма
https://crimea.ria.ru/20230522/globalnoe-poteplenie-chto-grozit-chelovechestvu-v-blizhayshie-gody-1128862909.html
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крым, вода в крыму, водохранилище, водохранилища крыма, анатолий копачевский, мнения, новости крыма
"Вкус засухи": эксперт назвал год дефицита воды в Крыму
Гидролог Копачевский: к 2025 году в Крым придет засуха
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 июн – РИА Новости Крым.
О дефиците воды в Крыму можно будет говорить к 2025 году. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму"
сообщил директор научно-производственной фирмы "Водные технологии" Анатолий Копачевский.
По его словам, все прогнозы экспертов на сегодня подтверждаются: 2023-й – это год средней водности.
"Потому что если судить конкретно по притокам, то Аянское водохранилище, например, и Партизанское по величине притоков за пять полных месяцев не вышли фактически за пределы среднего показателя. Симферопольское – в него поступления на 20%, это превышает среднемноголетние поступления, но это нормальная вариативность, и говорить, что показатель будет двигаться в сторону водообильного года, нет оснований", – пояснил Копачевский.
Что касается достаточно большого наполнения водохранилищ за последние время, то, во-первых, это связано с обильными дождями. А во-вторых, с тем, что наполняются объемы не с нулевых отметок, а со средних и выше среднего благодаря водообильному прошлому году, отметил эксперт.
"Прошлый год был водообильный, сейчас средний, в следующем году ожидаемо пойдем на понижение. И где-то к 2025 году можно ожидать, что мы почувствуем вкус засухи. И будем говорить о дефиците", – заключил Копачевский.
Ранее доктор технических наук, профессор, завкафедрой водоснабжения, водоотведения и санитарной техники "Академии строительства и архитектуры" КФУ им. Вернадского Илья Николенко сообщил о том, как изменились объемы водохранилищ Крыма за май
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