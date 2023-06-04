https://crimea.ria.ru/20230604/vkus-zasukhi-ekspert-nazval-god-defitsita-vody-v-krymu-1129156757.html

"Вкус засухи": эксперт назвал год дефицита воды в Крыму

"Вкус засухи": эксперт назвал год дефицита воды в Крыму - РИА Новости Крым, 04.06.2023

"Вкус засухи": эксперт назвал год дефицита воды в Крыму

О дефиците воды в Крыму можно будет говорить к 2025 году. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" сообщил директор научно-производственной фирмы "Водные... РИА Новости Крым, 04.06.2023

2023-06-04T18:21

2023-06-04T18:21

2023-06-04T18:20

радио "спутник в крыму"

крым

вода в крыму

водохранилище

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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 июн – РИА Новости Крым. О дефиците воды в Крыму можно будет говорить к 2025 году. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" сообщил директор научно-производственной фирмы "Водные технологии" Анатолий Копачевский.По его словам, все прогнозы экспертов на сегодня подтверждаются: 2023-й – это год средней водности.Что касается достаточно большого наполнения водохранилищ за последние время, то, во-первых, это связано с обильными дождями. А во-вторых, с тем, что наполняются объемы не с нулевых отметок, а со средних и выше среднего благодаря водообильному прошлому году, отметил эксперт."Прошлый год был водообильный, сейчас средний, в следующем году ожидаемо пойдем на понижение. И где-то к 2025 году можно ожидать, что мы почувствуем вкус засухи. И будем говорить о дефиците", – заключил Копачевский.Ранее доктор технических наук, профессор, завкафедрой водоснабжения, водоотведения и санитарной техники "Академии строительства и архитектуры" КФУ им. Вернадского Илья Николенко сообщил о том, как изменились объемы водохранилищ Крыма за май.Читайте также на РИА Новости Крым:Что в Крыму с запасами водохранилищ по итогам маяЧто будет с климатом в Крыму в 2023 годуКогда в Евпатории заменят самый проблемный водовод Крыма

https://crimea.ria.ru/20230522/globalnoe-poteplenie-chto-grozit-chelovechestvu-v-blizhayshie-gody-1128862909.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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