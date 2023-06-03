Что в Крыму с запасами водохранилищ по итогам мая
Эксперт Николенко: запасы водохранилищ Крыма в мае выросли на 14 миллионов кубометров
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевБелогорское водохранилище
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 июн – РИА Новости Крым. Запасы водохранилищ естественного стока в Крыму за май выросли на 14 млн кубометров, все объемы суммарно наполнены на 86%. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" сообщил доктор технических наук, профессор, завкафедрой водоснабжения, водоотведения и санитарной техники "Академии строительства и архитектуры" КФУ им. Вернадского Илья Николенко.
"Водохранилища естественного стока наполнились суммарно до 217 млн кубометров. За май мы пополнились на 14 миллионов. И если сравнивать с прошлым годом, который считается водообильным, то в этот период наполнение было 229 кубов. Но за май в прошлом году наполнение было 6 млн кубометров", – рассказал Николенко.
За последний месяц весны, который выдался весьма полноводным, питающие Симферополь водохранилища наполнились суммарно на 10 млн кубометров, водохранилища Ялты – на 1,5 млн и Севастополя – на 3,5 млн кубометров соответственно, добавил Николенко.
"Все водохранилища наполнены на 86%", – уточнил эксперт.
Он отметил, что с начала года из водохранилищ было сброшено 40 млн кубических метров воды, только в мае – 24 миллиона. Для сравнения: с начала 2022 года до начала лета было сброшено 59 млн, за май – всего 1 млн.
Напомним, 30 мая глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что на фоне продолжительных дождей и подъема воды в реке Салгир из Симферопольского водохранилища сбрасывают 18 кубов воды в секунду.
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