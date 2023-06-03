https://crimea.ria.ru/20230603/chto-v-krymu-s-zapasami-vodokhranilisch-po-itogam-maya-1129153543.html

Что в Крыму с запасами водохранилищ по итогам мая

Что в Крыму с запасами водохранилищ по итогам мая - РИА Новости Крым, 03.06.2023

Что в Крыму с запасами водохранилищ по итогам мая

Запасы водохранилищ естественного стока в Крыму за май выросли на 14 млн кубометров, все объемы суммарно наполнены на 86%. Об этом в эфире радио "Спутник в... РИА Новости Крым, 03.06.2023

2023-06-03T08:03

2023-06-03T08:03

2023-06-03T01:08

радио "спутник в крыму"

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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 июн – РИА Новости Крым. Запасы водохранилищ естественного стока в Крыму за май выросли на 14 млн кубометров, все объемы суммарно наполнены на 86%. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" сообщил доктор технических наук, профессор, завкафедрой водоснабжения, водоотведения и санитарной техники "Академии строительства и архитектуры" КФУ им. Вернадского Илья Николенко.За последний месяц весны, который выдался весьма полноводным, питающие Симферополь водохранилища наполнились суммарно на 10 млн кубометров, водохранилища Ялты – на 1,5 млн и Севастополя – на 3,5 млн кубометров соответственно, добавил Николенко."Все водохранилища наполнены на 86%", – уточнил эксперт.Он отметил, что с начала года из водохранилищ было сброшено 40 млн кубических метров воды, только в мае – 24 миллиона. Для сравнения: с начала 2022 года до начала лета было сброшено 59 млн, за май – всего 1 млн.Напомним, 30 мая глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что на фоне продолжительных дождей и подъема воды в реке Салгир из Симферопольского водохранилища сбрасывают 18 кубов воды в секунду.Читайте также на РИА Новости Крым:Многоводный апрель: как наполнились водохранилища КрымаСтресс преодолен: что в Крыму с водными запасамиВ Крыму построят новое водохранилище для нужд Ялты

https://crimea.ria.ru/20230530/sbros-vody-idet-iz-simferopolskogo-vodokhranilischa---aksenov-1129071604.html

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крым, вода в крыму, водохранилище, илья николенко, погода в крыму, общество, новости крыма