https://crimea.ria.ru/20230226/v-krymu-postroyat-novoe-vodokhranilische-dlya-nuzhd-yalty-1127202746.html

В Крыму построят новое водохранилище для нужд Ялты

В Крыму построят новое водохранилище для нужд Ялты - РИА Новости Крым, 26.02.2023

В Крыму построят новое водохранилище для нужд Ялты

Власти Крыма планируют реализовать проект строительства нового водохранилища для обеспечения водой Ялтинского региона. Об этом сообщил глава республики Сергей... РИА Новости Крым, 26.02.2023

2023-02-26T10:11

2023-02-26T10:11

2023-02-26T10:11

новости крыма

крым

вода в крыму

водохранилища крыма

сергей аксенов

ялта

юбк

анатолий копачевский

илья николенко

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/02/0b/1122335093_0:0:1620:911_1920x0_80_0_0_e668f315c99da57c5caf52748147c997.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 26 фев – РИА Новости. Власти Крыма планируют реализовать проект строительства нового водохранилища для обеспечения водой Ялтинского региона. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов, пишет РИА Новости.Также глава Крыма сообщил о планах по строительству нового Солнечногорского водохранилища для нужд Алушты. Однако этот вопрос пока еще обсуждается, сейчас специалисты готовят технические и финансовые расчеты.Новые водохранилища и схема водопользования в Крыму: мнение специалистовПроектирование новых водохранилищ, помимо непростых технологических требований, в Крыму может осложниться активным жилищным строительством. Особенно это касается Южного берега Крыма, считает директор научно-производственной фирмы "Водные технологии" Анатолий Копачевский.Он пояснил, что проект Солнечногорского водохранилища разрабатывался еще в Советском Союзе, и в данном случае скорее всего будут использоваться советские лекала. Однако десятки лет назад южное побережье за Алуштой еще не было так заселено. А одним из обязательных условий строительства водохранилища является отсутствие ниже планируемой дамбы населенных пунктов, отметил Копачевский.Ранее специалисты Института водных проблем РАН выразили мнение, что собственных водных ресурсов в Крыму достаточно для нужд населения и развития экономики, однако бесперебойное водообеспечение региона возможно только при их рациональном использовании.Какое водохранилище сможет питать новый город на западе Крыма >>Специалисты подчеркивают, что схема водопользования в Крыму, в том числе водохранилищ, строилась в середине 80-х годов, и по ряду причин уже не соответствует требованиям времени. Поэтому в существующую на полуострове схему водопользования необходимо вносить изменения в связи с переменой климата, резкой сменой погоды и увеличением частоты пиковых происшествий, в частности проливных дождей, полагает завкафедрой водоснабжения, водоотведения и санитарной техники Института "Академия строительства и архитектуры" КФУ Илья Николенко.До 2014 года до 85% потребностей Крыма в пресной воде обеспечивала Украина через идущий от Днепра Северо-Крымский канал. После воссоединения Крыма с Россией подача воды по каналу на полуостров была полностью прекращена в одностороннем порядке. Разблокировать его удалось в конце февраля 2022 года после начала спецоперации РФ на Украине.Читайте также на РИА Новости Крым:Ученый из Севастополя поддержал идею проверять воду лягушками и мидиямиКрым в снегу: сколько воды получит регион и есть ли угроза подтопленийСколько воды в водохранилищах Крыма: эксперты-водники оценили запасы

https://crimea.ria.ru/20230209/chestnye-otvety-chto-s-kachestvom-vody-v-krymu-i-kak-ego-proverit-1126852782.html

крым

ялта

юбк

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости крыма, крым, вода в крыму, водохранилища крыма, сергей аксенов, ялта, юбк, анатолий копачевский, илья николенко