В Крыму построят новое водохранилище для нужд Ялты
Аксенов: Ялта получит новое водохранилище
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевАянское водохранилище
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 фев – РИА Новости. Власти Крыма планируют реализовать проект строительства нового водохранилища для обеспечения водой Ялтинского региона. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов, пишет РИА Новости.
По словам Аксенова, новое Мартовское водохранилище может появиться в Бахчисарайском районе и будет питать большую Ялту. Вода из него будет подаваться в Счастливенское и Загорское водохранилища, которые снабжают ЮБК сейчас. Это поможет равномерно обеспечивать регион водой в течение года, поскольку Ялта имеет определенную сезонность в водообеспечении.
Также глава Крыма сообщил о планах по строительству нового Солнечногорского водохранилища для нужд Алушты. Однако этот вопрос пока еще обсуждается, сейчас специалисты готовят технические и финансовые расчеты.
Новые водохранилища и схема водопользования в Крыму: мнение специалистов
Проектирование новых водохранилищ, помимо непростых технологических требований, в Крыму может осложниться активным жилищным строительством. Особенно это касается Южного берега Крыма, считает директор научно-производственной фирмы "Водные технологии" Анатолий Копачевский.
Он пояснил, что проект Солнечногорского водохранилища разрабатывался еще в Советском Союзе, и в данном случае скорее всего будут использоваться советские лекала. Однако десятки лет назад южное побережье за Алуштой еще не было так заселено. А одним из обязательных условий строительства водохранилища является отсутствие ниже планируемой дамбы населенных пунктов, отметил Копачевский.
Ранее специалисты Института водных проблем РАН выразили мнение, что собственных водных ресурсов в Крыму достаточно для нужд населения и развития экономики, однако бесперебойное водообеспечение региона возможно только при их рациональном использовании.
Специалисты подчеркивают, что схема водопользования в Крыму, в том числе водохранилищ, строилась в середине 80-х годов, и по ряду причин уже не соответствует требованиям времени. Поэтому в существующую на полуострове схему водопользования необходимо вносить изменения в связи с переменой климата, резкой сменой погоды и увеличением частоты пиковых происшествий, в частности проливных дождей, полагает завкафедрой водоснабжения, водоотведения и санитарной техники Института "Академия строительства и архитектуры" КФУ Илья Николенко.
До 2014 года до 85% потребностей Крыма в пресной воде обеспечивала Украина через идущий от Днепра Северо-Крымский канал. После воссоединения Крыма с Россией подача воды по каналу на полуостров была полностью прекращена в одностороннем порядке. Разблокировать его удалось в конце февраля 2022 года после начала спецоперации РФ на Украине.
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