https://crimea.ria.ru/20221225/kakoe-vodokhranilische-smozhet-pitat-novyy-gorod-na-zapade-kryma-1126106104.html

Какое водохранилище сможет питать новый город на западе Крыма

Какое водохранилище сможет питать новый город на западе Крыма - РИА Новости Крым, 24.12.2022

Какое водохранилище сможет питать новый город на западе Крыма

Новый город в Крыму, который будет построен в рамках перспективного развития полуострова, сможет питаться от Межгорного водохранилища, объемы которого... РИА Новости Крым, 24.12.2022

2022-12-25T08:27

2022-12-25T08:27

2022-12-24T18:29

радио "спутник в крыму"

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вода в крыму

водохранилища крыма

водное хозяйство крыма

анатолий копачевский

илья николенко

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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 дек – РИА Новости Крым. Новый город в Крыму, который будет построен в рамках перспективного развития полуострова, сможет питаться от Межгорного водохранилища, объемы которого необходимо увеличивать при реконструкции. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" заявил директор научно-производственной фирмы "Водные технологии" Анатолий Копачевский.По словам гидролога, Межгорное водохранилище на сегодняшний день способно вмещать в себя 50 млн кубометров воды, однако его объемы могут быть расширены до 100 кубометров. И задуматься над реализацией этого актуально сейчас, считает специалист. Доктор технических наук, профессор, завкафедрой водоснабжения, водоотведения и санитарной техники Института "Академия строительства и архитектуры КФУ им. Вернадского" Илья Николенко добавил, что Межгорное водохранилище является многофункциональным и важным для сельского хозяйства как крайняя точка Северно-Крымского канала со стороны сакской ветки."Межгорное водохранилище для системы сельхозводопользования играет очень важную роль резервного водохранилища, где аккумулируется вода, а в период, когда нет воды, в осенние месяцы, эта вода может использоваться", – пояснил Николенко.В целом эксперты напомнили, что Крыму крайне важно сегодня задумываться о строительстве новых водохранилищ – Лозовского, Солнечногорского, Мартовского, которые позволят сохранить избытки воды, когда они появляются, и которые приходится сбрасывать. По слова Копачевского, в уходящем году в Крыму произвели "весьма значительный сброс – более 120 млн кубометров воды".Ранее глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что работы по реконструкции Межгорного водохранилища в Крыму идут по графику, "прорабатываются вопросы его комплексного использования". Читайте также на РИА Новости Крым:В Судаке построят новый жилой микрорайон за 19 млрд рублей Крыму необходимо менять технологию потребления воды – ученый

https://crimea.ria.ru/20210807/-Pochemu-Krymu-nuzhno-Mezhgornoe-vodokhranilische--mnenie-1119884147.html

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