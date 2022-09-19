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В Судаке построят новый жилой микрорайон за 19 млрд рублей
В Судаке построят новый жилой микрорайон за 19 млрд рублей - РИА Новости Крым, 19.09.2022
В Судаке построят новый жилой микрорайон за 19 млрд рублей
Инвестор планирует построить в Судаке новый жилой микрорайон, объем инвестиций в который составит 19,2 млрд руб, сообщает пресс-служба минэкономразвития Крыма. РИА Новости Крым, 19.09.2022
2022-09-19T16:21
2022-09-19T16:21
2022-09-19T16:21
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 сен - РИА Новости Крым. Инвестор планирует построить в Судаке новый жилой микрорайон, объем инвестиций в который составит 19,2 млрд руб, сообщает пресс-служба минэкономразвития Крыма.По данным профильного министерства, кроме жилых многоэтажек в новом микрорайоне появятся детские сады и школа, объекты здравоохранения, торговые центры, парковки и скверы.Кроме того, минэкономразвития республики анонсирует реализацию инвестиционных проектов по развитию садоводства с последующим хранением и переработкой под Судаком, строительству мощностей по производству грузозахватных приспособлений в Симферопольском районе, обустройству парковой зоны в Алуште для лечебной ходьбы и велопрогулок, с оборудованными площадками для отдыха при прохождении маршрутов терренкура площадью в 5,8 га.
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РИА Новости Крым
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крым, судак, общество
В Судаке построят новый жилой микрорайон за 19 млрд рублей
Инвестор планирует построить в Судаке новый жилой микрорайон за 19 млрд рублей
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 сен - РИА Новости Крым. Инвестор планирует построить в Судаке новый жилой микрорайон, объем инвестиций в который составит 19,2 млрд руб, сообщает пресс-служба минэкономразвития Крыма.
По данным профильного министерства, кроме жилых многоэтажек в новом микрорайоне появятся детские сады и школа, объекты здравоохранения, торговые центры, парковки и скверы.
"Планируется построить порядка 240 тыс. кв. метров жилья, детсады на 400 мест, школу на 1 тыс. учащихся. Проект предполагается реализовать в течение десяти лет", - уточняется в сообщении ведомства.
Кроме того, минэкономразвития республики анонсирует реализацию инвестиционных проектов по развитию садоводства с последующим хранением и переработкой под Судаком, строительству мощностей по производству грузозахватных приспособлений в Симферопольском районе, обустройству парковой зоны в Алуште для лечебной ходьбы и велопрогулок, с оборудованными площадками для отдыха при прохождении маршрутов терренкура площадью в 5,8 га.