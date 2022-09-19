https://crimea.ria.ru/20220919/v-sudake-postroyat-novyy-zhiloy-mikrorayon-za-19-mlrd-rubley-1124552539.html

В Судаке построят новый жилой микрорайон за 19 млрд рублей

В Судаке построят новый жилой микрорайон за 19 млрд рублей - РИА Новости Крым, 19.09.2022

В Судаке построят новый жилой микрорайон за 19 млрд рублей

Инвестор планирует построить в Судаке новый жилой микрорайон, объем инвестиций в который составит 19,2 млрд руб, сообщает пресс-служба минэкономразвития Крыма. РИА Новости Крым, 19.09.2022

2022-09-19T16:21

2022-09-19T16:21

2022-09-19T16:21

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судак

общество

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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 сен - РИА Новости Крым. Инвестор планирует построить в Судаке новый жилой микрорайон, объем инвестиций в который составит 19,2 млрд руб, сообщает пресс-служба минэкономразвития Крыма.По данным профильного министерства, кроме жилых многоэтажек в новом микрорайоне появятся детские сады и школа, объекты здравоохранения, торговые центры, парковки и скверы.Кроме того, минэкономразвития республики анонсирует реализацию инвестиционных проектов по развитию садоводства с последующим хранением и переработкой под Судаком, строительству мощностей по производству грузозахватных приспособлений в Симферопольском районе, обустройству парковой зоны в Алуште для лечебной ходьбы и велопрогулок, с оборудованными площадками для отдыха при прохождении маршрутов терренкура площадью в 5,8 га.

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2022

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, судак, общество